Gebhardshagen. Ende Juni wird das Gemäuer zum Schauplatz mittelalterlicher Händler, Gaukler und Musikanten. Worauf sich Besucher diesmal freuen können.

Sie sind wieder zurück, die Ritter, Handwerker und Edelleute vom Mittelaltermarkt in Gebhardshagen. Das neunte „Spectaculum gebhardi hagensis“ findet am Samstag, 29. Juni, von 12 bis 23 Uhr und am Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 19 Uhr auf dem Gelände der Wasserburg statt. Traditionell gibt es Musik, Händler, Handwerker, das große Heerlager und an beiden Tagen einen Umzug mit den Teilnehmern des Kult-Spektakels.

Was Besucher beim neunten Mittelaltermarkt in der Wasserburg in Gebhardshagen erleben können

Die jüngsten Besucher können sich zum Knappen ausbilden lassen, der Märchenstunde lauschen, die Kinderschmiede besuchen, das mittelalterliche Kettenkarussell und das Holzriesenrad erklimmen oder Drachenboote angeln. Währenddessen verfolgen die Erwachsenen Schwertkampfvorführungen, Gaukelei, Wahrsagerei und die Feuershow. Musikalisch werden „Bene Vobis“ (unter anderem am Samstag um 13.15 Uhr auf der Lagerwiese), die „Hyttis“ (Samstag um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz), „Frisia non Cantat“ (am Samstag um 13 Uhr auf dem Marktplatz), „Nae Borra“ (am Samstag im Burghof ab 20 Uhr) und „Maleficius“ (Samstag, 13.30 Uhr im Burghof) mit mehreren Auftritten an beiden Tagen auf das Mittelalter einstimmen. Auch Tiere dürfen auf dem Markt nicht fehlen: Neben Schafen, Eseln und Ponys wird es auch eine Falknerei geben.

Das Programm auf dem Marktplatz wird am Samstag um 22.30 Uhr beendet mit einem Feuerzauber von „Bene Vobis“. Auf der Lagerwiese beginnt am Samstag ab 12.30 Uhr die Magic- und Feuershow Jaroslaw, ab 16 Uhr der Spaß mit Till Eulenspiegel und ab 17.30 Uhr die Magic-Show mit Rowdy Robert. Im Burghof ist unter anderem ab 21.45 Uhr Gaukelei mit Curiositas, dem Narr, zu erleben.

Diese alten Handwerkskünste sind beim Mittelaltermarkt in Gebhardshagen zu erleben

Besucher können überdies Handwerkern über die Schultern sehen wie einem Schmied, Buchbindern, Seifensiedern, Messerschleifern oder Kräuterhexen, Holzkünstlern, Bogenbauern, Geschmeide- und Lederwarenhändlern. Es gibt Leckereien, Schlemmereien und Tavernen, Marktvolk und Krämer, für Kurzweil sorgen Gaukler, Possenreißer und Spielleute. Außerdem sind spannende Ritterkämpfe zu verfolgen.

Am Sonntag gibt es an allen drei Aufführungsorten ab 11 Uhr Musik und Unterhaltung, um 15 Uhr steigt der große Marktumzug durch die Burg. Die Feuershow beginnt um 16.45 Uhr, das Programm auf dem Marktplatz wird um 10.30 Uhr eröffnet mit einem Gottesdienst der Kirchengemeinde Gebhardshagen-Calbecht-Engerode, ab 12 Uhr startet das Unterhaltungsprogramm mit Musik, wie sie so angeblich schon im Mittelalter zu hören war. Das Programm auf der Lagerwiese beginnt am Sonntag um 11.15 Uhr.

Der Eintritt ist frei, eine Spende an den Förderverein der Wasserburg in Gebhardshagen ist möglich. Weitere Infos sind unter www.spectaculum-gebhardi-hagensis.de zu finden.

