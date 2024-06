Salzgitter. In Lebenstedt gab es am Samstag einen Aufzug durch die Innenstadt. Die Polizei bewertet die Demonstration als friedlich.

An einer angemeldeten Pro-Palästina-Kundgebung mit einem Demo-Zug am Samstag durch die Innenstadt Lebenstedts haben nach Angaben der Polizei etwa 1100 Menschen teilgenommen. Darunter waren etwa 100 Kinder. Der Aufzug dauerte ab 14.30 Uhr etwa drei Stunden an.

Die Versammlung verlief nach Angaben der Beamten friedlich. Verbotene Fahnen seien nach Aufforderung der Polizei, die mit hoher Einsatzstärke vor Ort war, wieder eingezogen worden. Die Protestierenden hätten sich kooperativ gezeigt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Es mussten weder Strafanzeigen noch Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Dies sei die erste Demonstration dieser Art in der Stadt Salzgitter seit Ausbruch des Krieges in Israel gewesen.

