Salzgitter. Unbekannte versuchen wiederholt, WEVG-Kunden Verträge mit anderen Energieversorgern aufzuschwatzen. Das ist ihre Masche.

Der Energiedienstleister WEVG wiederholt seine Warnung, denn wieder gehen Anfragen von WEVG-Kunden und -Kundinnen ein: Personen, die sich als angebliche Kooperationsfirmen der WEVG ausgeben, sind an den Haustüren der Salzgitteraner und Salzgitteranerinnen unterwegs und werben für alternative Produkte mit angeblichen Preisverbesserungen, schreibt die WEVG.

Die Masche sei immer die gleiche: Es werde vorgetäuscht, mit der WEVG zusammenzuarbeiten, um sich Zugang zu den Wohnungen oder den Strom- und Gaszählern zu verschaffen. Oft würden Kunden und Kundinnen nach der letzten Jahresrechnung gefragt, um die Daten gleich für einen neuen Vertrag von einem Fremdanbieter zu nutzen. Die WEVG rät zur Vorsicht: Es handelt sich weder um eigene Mitarbeitende noch um Firmen, die im Auftrag der WEVG unterwegs sind, sondern um sogenannte „Drückerkolonnen“, die für andere Stromanbieter Verträge abschließen wollen. WEVG-Mitarbeitende könnten sich eindeutig ausweisen, betont die WEVG.

WEVG warnt: Keine persönlichen Daten vorschnell rausgeben

Matthias Giffhorn, Bereichsleiter der WEVG, empfiehlt: „Persönliche Daten sollten keinesfalls preisgegeben werden. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, und geben Sie keine Daten vorschnell raus! Auch durch ein ,ja‘ kann man an der Haustür oder am Telefon bereits Verträge abschließen.“

„Haben Sie bereits etwas veranlasst“, erklärt Matthias Giffhorn, „dann lassen Sie sich immer Kopien und Belege aushändigen. Bitte informieren Sie uns, falls auch Sie aufgesucht oder angerufen worden sind.“

Haustürgeschäfte können innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden

Was können Sie tun, wenn sie getäuscht worden sind? Da es sich um Haustürgeschäfte handelt, haben Sie laut WEVG innerhalb von 14 Tagen ein generelles Widerrufsrecht. Hierbei unterstütze die WEVG in den beiden Beratungszentren in Salzgitter. Bei einem tatsächlichen Betrugsversuch sollte zudem die Polizei informiert werden.

Kontakt zur WEVG: Kundenzentrum Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße 7-11, Öffnungszeiten Montag und Dienstag von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr. Kundenzentrum Salzgitter-Bad, Bohlweg 1, Öffnungszeiten Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr Donnerstag von 9 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr, Freitag von 9 bis 13 Uhr. E-Mail: beratung@wevg.co.

