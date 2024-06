Westerlinde. Mit einem Festumzug, einem Kommers und einer Kranzniederlegung hat die Wehr Westerlinde das Jubiläum begangen. Und so lief die Feier ab

Gleich drei Tage lang hat die Ortswehr Westerlinde am Wochenende ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Nach der Kranzniederlegung und dem Kommers am Freitag stand der große Festumzug am Sonnabend im Mittelpunkt. „Es ist ein wunderbares Fest: Das Feuerwehr- und Dorfleben geht ineinander über“, freute sich der stellvertretende Ortsbrandmeister Björn Biehl im Gespräch mit unserer Zeitung.

Wer beim 150-jährigen Bestehen der Ortswehr Westerlinde zu Gast war

Zu Gast beim Jubiläumsfest waren alle Wehren der Samtgemeinde Baddeckenstedt, befreundete Helfer in der Not aus Luttrum, Osterlinde, Lichtenberg und Lesse, aus dem Ort zudem etwa der Altenkreis und der Schützenverein. „Nur dem festen Zusammenhalt in der Feuerwehr und dem selbstlosen Engagement eines jeden Einzelnen ist es zu verdanken, dass in Westerlinde eine leistungsstarke Ortsfeuerwehr besteht“, hatte die Organisation schon vorab in einer Pressemitteilung gejubelt. Es gelte nach wie vor, ganz beständig: „Für Menschen in Notlagen stehen unsere Feuerwehren ein, das war, ist und bleibt unsere verpflichtende Aufgabe“.

So ging es mit der Jubiläumsfeier in Westerlinde weiter

Nach dem großen Umzug gab es am Samstag einen Kindernachmittag mit Kaffee und Kuchen. Abends hatte die Band „SAM“ die Tanzparty eröffnet. Der Sonntag begann mit dem traditionellen Gottesdienst in der Festscheune, danach folgte das gemeinsame Frühstück. Das Bestehen der Ortswehr werde alle fünf Jahre gefeiert, betonte Biehl. Das sei immer wieder ein Glanzpunkt: „Wir stehen alle zusammen“, freute sich der stellvertretende Ortsbrandmeister.

Zum Jubiläum gab es die passende Musik. © FMN | Rudolf Karliczek

