Salzgitter. Rummel in Gebhardshagen, Feste in Lesse und Ringelheim. Wir haben zusammengestellt, wo und wann Schützenfeste stattfinden.

Der Sommer wird wieder eine Reihe von Festivitäten und Feierlichkeiten in Salzgitter und Umgebung bereithalten. Darunter sehr große Veranstaltungen wie das City-Fest oder das Altstadtfest in Salzgitter-Bad. Was die Stadtteile Salzgitters angeht, so ist der Sommer traditionell die Zeit der Schützenfeste. Zwar ist diese Tradition in vielen Dörfern erloschen, in einigen besteht sie allerdings fort; und so gibt es auch 2024 eine Reihe von Schützenfesten im Stadtgebiet, die Sie besuchen können.

Den Auftakt in Salzgitter macht Lesse

Vom 21. bis zum 23. Juni findet in Lesse das diesjährige Schützenfest statt. Das dreitägige Programm beinhaltet unter anderem zwei Festumzüge, Partyabende mit DJ und die Königsproklamation der Schützen.

Schützenfest zum Julianfang in Heere

Am ersten Juliwochenende findet in Heere in der Samtgemeinde Baddeckenstedt das Schützenfest statt. Es wird am Freitagabend ab 20 Uhr mit einem Discoabend eröffnet, setzt sich am Samstag ab 17 Uhr mit dem Königsball fort und endet am Sonntagmorgen ab 10 Uhr in dem sogenannten Katerfrühstück.

Ringelheimer Schützenfest mitten im Juli

Mitten im Juli, vom 12. bis zum 15. Juli, findet das Schützenfest in Ringelheim statt. Das Schützenfest in Ringelheim, das seit 1873 von der Schützengilde Ringelheim ausgerichtet wird, findet nach Angaben des Vereins auch dieses Jahr auf dem Festplatz an der Innersten statt.

Gebhardshagen läutet den Spätsommer ein

Das Schützenfest in Gebhardshagen findet in der Wasserburg vom 1. bis zum 5. August statt. An diesen fünf Tagen werden hier eine Vielzahl von Ständen und Buden mit verschiedenen Köstlichkeiten aufgeboten. Neben den traditionellen Programmpunkten hat das Schützenfest an der Wasserburg in der Vergangenheit mit einer Kirmes und mehreren Fahrgeschäften aufgewartet.

Saisonabschluss in Lichtenberg

Das Lichtenberger Volksfest wird vom 20. Bis zum 22. September von einer Festgemeinschaft bestehend aus mehreren ortsansässigen Vereinen ausgerichtet. Neben den üblichen Festivitäten soll es am letzten Tag auch einen Liveauftritt des Duos „MaYBe“ geben.

