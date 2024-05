Salzgitter. Wie sind die Feuerwehren in Salzgitter entstanden? Und seit wann gibt es die Berufsfeuerwehr? Ein Blick auf die Historie.

Ohne freiwillige Feuerwehren in Deutschland wäre eine flächendeckende Betreuung der Bevölkerung nicht gewährleistet. Etwa 70 Prozent der Bevölkerung wird ausschließlich von freiwilligen Feuerwehren betreut. Bundesweit gibt es um die 22.000 mit etwa 129.845 ehrenamtlichen Mitgliedern und mehrere Hundert Werksfeuerwehren. Da nur 30 Prozent der Gesamtbevölkerung in Städten lebt, reicht die Kapazität der gerade mal 99 Berufsfeuerwehren bei Weitem nicht aus. Viele der Wehren feiern dieser Tage ihr 150-jähriges Bestehen. Warum ist das so? Wie sind die Feuerwehren in Salzgitter entstanden? Und seit wann gibt es dort eine Berufsfeuerwehr? Ein Blick auf die Historie.

Feuerwehr von Groß Mahner bereits 1830 gegründet

Die Freiwilligen Feuerwehren im heutigen Salzgitter können auf eine lange Tradition zurückblicken. So ist die Feuerwehr von Groß Mahner mit ihrem Gründungsjahr 1830 sogar eine der ältesten Freiwilligen Feuerwehren Deutschlands. Aber auch die 27 anderen Freiwilligen Wehren im Salzgitter-Gebiet mit rund 900 Feuerwehrfrauen und -männern haben eine lange Geschichte.

Die Feuerwache 2 an der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad im Jahr 1977. © Sammlung Rolf Czauderna

Viele Freiwillige Feuerwehren erheben heute den Anspruch die älteste in Deutschland zu sein. Eine der ältesten auf dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik ist die Freiwillige Feuerwehr der Kreisstadt Saarlouis im heutigen Saarland. Sie wurde 1811 von der damaligen französischen Regierung gegründet.

Begriff Feuerwehr 1847 das erste Mal in einer Karlsruher Zeitung

Der Begriff Feuerwehr wurde 1847 das erste Mal in einer Karlsruher Zeitung verwendet. Bei einem Großbrand des Großherzoglichen Hoftheaters in Karlsruhe, bei dem es unter den 2000 Besuchern 63 Tote und 200 Verletzte gab, setzte das freiwillige Pompier-Corps Durlach eine neuartige Spritze erfolgreich ein. Dies brachte die neue Methode der Brandbekämpfung tagelang in die überregionale Presse, wo auch erstmals der Begriff „Feuerwehr“ auftauchte. Drei Tage nach dem Hoftheaterbrand erklärten sich 100 Bürger bereit, in das Pompier-Corps einzutreten. Die Feuerwehr sollte, so wie die vorhandene Landwehr, militärisch, aber auch feuerwehrtechnisch ausgebildet sein. So kam es dann zu dem neuen Begriff „Feuerlandwehr“. Wie es dann zu der Begriffsvereinfachung „Feuerwehr“ kam, ist nicht belegt.

Die erste Unterkunft für die Wachbereitschaft, Ackerstraße 8 und 10. © Sammlung Rolf Czauderna

Eine Gründungswelle Freiwilliger Feuerwehren folgte nach der deutschen Revolution 1848/49. Mit der voranschreitenden Industrialisierung und dem epochalen Anstieg des überregionalen Handels und Verkehrs rückte auch die effektive Feuerbekämpfung in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Schon bevor die ersten Freiwilligen Wehren gegründet wurden, gab es „Löschorganisationen“ in Städten und Gemeinden. Als Vorbild diente das französische Feuerwehrwesen mit dem Pompier-Corps, dessen Erfolge auf wenigen, gut ausgebildeten Kräften und leistungsfähigen Löschgeräten beruhte.

Die Feuerwache auf dem Herwegschen Hof in Alt-Lebenstedt. © Sammlung Rolf Czauderna

Auch die damaligen, zahlreichen Turnvereine hatten einen wesentlichen Anteil an der Gründung der Feuerwehren. Um nicht alles der Obrigkeit zu überlassen, wollten sich die Turner zum Dienst an der Gesellschaft einbringen. Und so engagierten sie sich in den verschiedenen Löschorganisationen. Durch Abwendung vom damaligen Staat mit demokratischer Mitwirkung der Bevölkerung schuf man einen wichtigen Grundstein für die vielen Gründungen verschiedener Feuerwehren in Deutschland zwischen 1865 bis 1876.

„Gesetz über das Feuerlöschwesen“ 1938

Am 23. November 1938 trat das für das gesamte Deutsche Reich gültige „Gesetz über das Feuerlöschwesen“ in Kraft. Nun wurden die Feuerwehren als technische Polizeitruppe der Zuständigkeit des Reichsministers des Innern unterstellt. Damit verbunden war die Umbenennung der Berufsfeuerwehr in Feuerschutzpolizei. Die Freiwilligen Feuerwehren bekamen den Status einer Hilfspolizeitruppe.

Die Feuerwache 2 am Schützenplatz von Salzgitter-Bad um 1950. © Sammlung Rolf Czauderna

Nach der Gründung von Watenstedt-Salzgitter im Jahr 1942 wurde die Brandbekämpfung von den 30 Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung gewährleistet. Auf Anordnung des Reichsinnenministeriums wurde am 20. Mai 1943 mit dem Aufbau einer Feuerlöschpolizei begonnen. Das war allerdings nicht so einfach. Es fehlte kriegsbedingt an geeignetem Personal und Ausrüstung. Und so wurden Männer aus Duderstadt für den „Feuerlösch- und Entgiftungsdienst“ herangezogen. Als selbst die nicht ausreichten, wurden noch 25 Ukrainer aus ehemaligen Polizeischützenregimentern rekrutiert.

Als erste Unterkünfte für die neue Berufsfeuerwehr diente in Lebenstedt ein Wohnhaus in der Ackerstraße 8 und 10, wobei die Einsatzfahrzeuge auf der Straße standen. Ab August 1943 nutzte man den Herweg‘schen Hof in Alt Lebenstedt als Hauptfeuerwache. Die Gebäude wurden ständig in Eigenleistung um- und ausgebaut, um eine einigermaßen funktionsfähige Feuerwache zu erhalten. Es standen jetzt zwei Löschfahrzeuge sowie ein Einsatzleitwagen zur Verfügung. Heute ist die „Alte Feuerwache“ im Alten Dorf von Lebenstedt Sitz des Fachdienstes Kultur und der Musikschule der Stadt Salzgitter. Ende 1944 versetzte man eine Feuerwehrbereitschaft aus Hannover nach Gitter, wodurch nun auch für das südliche Stadtgebiet eine komplett ausgerüstete Wehr zur Verfügung stand.

Umwandlung in „Fire-Service-Feuerwehr“ nach dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte im Juni 1945 die Umgliederung in eine hauptamtliche Wachbereitschaft. Unter der britischen Militärregierung wurde die Feuerwehrschutzpolizei in eine „Fire-Service-Feuerwehr“ umgewandelt. Ab dem 1. Juni 1949 beauftragte die Feuerwehrbehörde Braunschweig die hauptamtliche Feuerwehrbereitschaft Salzgitter mit der Übernahme des Krankentransportes. Ebenfalls 1949 ging die Feuerwache 2 aus dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Bad hervor. Das am Schützenplatz stehende Gebäude wurde überwiegend in Eigenleistung ausgebaut. Zehn Jahre später musste die Feuerwache dem Neubau von Karstadt weichen und bezog das heutige Quartier in einem neuen Gebäude an der Nord-Süd-Straße in Salzgitter-Bad. Am 15. August 1951 wurde die gesetzliche Grundlage zur Einrichtung einer Berufsfeuerwehr in der bis heute gültigen Form geschaffen. Einen Monat später nahm sie mit 44 Angehörigen unter Führung des ehemaligen Leiters der Feuerschutzpolizei Johannes Mahn ihren Dienst auf.

1982: Inbetriebnahme der Hauptfeuerwache in Lebenstedt

Ein großer Meilenstein in der Wehrgeschichte Salzgitters war 1982 die Inbetriebnahme der Hauptfeuerwache in Lebenstedt sowie die Stationierung zweier Notarztwagen in den städtischen Krankenhäusern von Lebenstedt und Salzgitter-Bad. Der rote Klinkerbau An der Feuerwache 3 mit seinem weit sichtbaren Schlauchturm beherbergt neben der Verwaltung die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle, Werkstätten und Fahrzeughallen.

Da der aus dem Jahr 1960 stammende Funktionstrakt der Feuerwache 2 in Salzgitter-Bad nicht mehr den heutigen Standards entsprach, wurde 2014 auf dem Gelände ein zweigeschossiges Containergebäude errichtet. Hierzu wurden der Stadt 34 Container vom Bundesamt für Strahlenschutz kostenlos zur Verfügung gestellt.

Alle Feuerwehren in der Stadt sind im Stadtfeuerwehrverband Salzgitter zusammengeschlossen. Zu ihm gehören die Berufsfeuerwehr, die 28 Freiwilligen Feuerwehren, sowie die Werkfeuerwehren der Salzgitter AG, der Robert-Bosch-GmbH und der Volkswagen AG.

Unterstützt wird die Berufsfeuerwehr durch die Ortsfeuerwehren

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben stehen der Berufsfeuerwehr heute zwei Feuer- und Rettungswachen sowie eine Rettungswache für ein Notarzteinsatzfahrzeug am Klinikum Salzgitter zur Verfügung. Unterstützt wird die Berufsfeuerwehr durch die Ortsfeuerwehren und von einer Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehren mit etwa 900 ehrenamtlichen Einsatzkräften.

Da in den letzten Jahrzehnten die Zahl der Brände stark zurückgegangen ist, übernimmt die Feuerwehr zunehmend Aufgaben, die über die traditionelle Brandbekämpfung hinausgehen. So kann auch die Verhinderung von Umweltschäden Auslöser für einen Feuerwehreinsatz sein. Jährlich ist die Feuerwehr rund 30.000 Mal im Stadtgebiet sowie in benachbarten Ortschaften im Einsatz.

