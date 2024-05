Wolfsburg. Die Hauptversammlung wurde sehr politisch. Konzernchef Groebler wandte sich gegen die AfD, sparte aber auch nicht mit Kritik an der Ampel.

Gunnar Groebler nennt keinen Namen. Es ist aber klar, welche Partei der Vorstandsvorsitzende der Salzgitter AG meint. Es ist ihm so kurz vor der Europawahl offensichtlich ein Anliegen, sich gegen die AfD zu positionieren. Und es wird am Mittwoch bei der Hauptversammlung im Wolfsburger Congress Park sehr deutlich, was er von der Partei und deren Anhängern hält: „Wir dulden keine Spalter bei der Salzgitter AG. Wir begegnen ihnen mit einer Stimme: Nicht mit uns“, ruft Groebler. Bei der letzten Landtagswahl war Salzgitter eine der Hochburgen der AfD.

Der Vorstandsvorsitzende zeigt auf ein Schild, das direkt neben der Bühne steht. „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ steht darauf. Groebler macht deutlich, wie wichtig die Europawahl, wie wichtig die EU für den Stahlkonzern ist. „80 Prozent unserer Waren gehen ins europäische Ausland.“ Einspielfilmchen laufen vom Band. Mitarbeiter werben darin für die Europawahl, für den freien Verkehr von Waren und Personen. „Wir alle haben es am 9. Juni selbst in der Hand“, sagt ein Mitarbeiter. Die AfD kokettierte zuletzt immer wieder mal mit einem Austritt Deutschlands aus der EU.

Groebler tritt selbstbewusst auf und unterstreicht die Wichtigkeit des Konzerns. „Stahl ist für unsere Industrie unverzichtbar“, sagt er. Für die Automobilindustrie oder für den Anlagenbau etwa. Es sei wichtig, den Stahl auch in Deutschland zu produzieren. „Wir leisten einen Beitrag zur geostrategischen Unabhängigkeit Deutschlands und der EU“, ruft der Vorstandschef.

Die Salzgitter AG investiert 2,3 Milliarden Euro in grünen Stahl

Die Umstellung auf grünen Stahl sei die größte Transformation der Unternehmensgeschichte. „Wir sind Vorreiter der Dekarbonisierung in Deutschland“, so Groebler. Für die Transformation des Standortes Salzgitter hin zu einer klimafreundlicheren Stahlproduktion sieht sich die Unternehmensführung auf einem guten Weg, der 2033 abgeschlossen sein soll. Mit der Herstellung von grünem Stahl will der Konzern den eigenen CO 2 -Ausstoß um bis zu 95 Prozent senken. Kernelement ist das Programm Salcos – grüner Wasserstoff statt Kokskohle. In Summe investiert die Salzgitter AG 2,3 Milliarden Euro, 1,3 Milliarden Euro davon kommen vom Stahlkonzern selbst, der Rest vom Bund und vom Land Niedersachsen.

Auch interessant

Hauptversammlung Chef Groebler stimmt Salzgitter AG auf härtere Zeiten ein Von Andre Dolle

Große Hoffnungen setzt Groebler in den Ausbau der Windkraft. „Wir brauchen dazu Unmengen an Stahl. Qualitativ hochwertiger, sehr fester und sehr dicker Stahl wird benötigt.“ Gerade die Stahlindustrie benötige aber finanzielle Förderungen, faire und verlässliche Rahmenbedingungen. Groebler fordert: „Alle Parteien müssen sich zum Pariser Klimaabkommen bekennen. Wir brauchen eine längere Planung als die Legislaturperioden im Bundestag oder Landtag. Und wir brauchen eine deutlich längere Planung als der Jahreshaushalt in Bund und Land dies zulassen.“

Schließlich fordert der Chef der Salzgitter AG „verlässliche Energiepreise“. Die Netzentgelte seien seit Beginn des Ukraine-Krieges „erheblich, erheblich gestiegen“. Die Nutzung der Netze war für energieintensive Unternehmen schon mal frei. „Das hat die Bundesregierung wieder kassiert“, kritisiert Groebler. Er rechnet vor: „Alleine in diesem Jahr ist das eine Mehrbelastung von 30 Millionen Euro für die Salzgitter AG. Wir brauchen klare Bedingungen, gleiche Wettbewerbsbedingungen wie die internationale Konkurrenz.“

Der Konzernchef der Salzgitter AG kritisiert auf der Hauptversammlung den zu langen Ausbau der Netze

Groebler kritisiert außerdem den aus seiner Sicht viel zu langsamen Ausbau der Netze für Strom und Wasserstoff. „Wir brauchen Zugang zu grünem Wasserstoff. Ab 2026 haben wir unsere Anlagen fertig, 2029 bekommen wir aber erst den Anschluss. Eine Million Tonnen CO 2 pro Jahr wären vermeidbar.“ Derzeit stößt die Salzgitter AG pro Jahr acht Millionen Tonnen CO 2 aus. Das entspricht einem Prozent der gesamten CO 2 -Emission Deutschlands. „Wir brauchen Zugang zu grünem Strom. Das nicht irgendwann, wir brauchen es jetzt. Jetzt findet unsere Transformation statt“, ruft Groebler.

Die Aktionäre im Saal hören sich das alles geduldig an. Die Reihen sind weniger als zur Hälfte besetzt, zumeist sind ältere Leute gekommen. Dabei ist die Salzgitter AG ein Schwergewicht, hat etwa 23.400 Mitarbeiter und einen Milliarden-Umsatz. Groebler weiß, dass etwas passieren muss. Er sagt schon jetzt : „Das Jahr 2024 wird eine Herausforderung für uns.“ Das lässt sich auch an den Zahlen ablesen, die er vorstellt. Für 2024 rechnet er mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von nur noch 550 Millionen bis 625 Millionen Euro. Das Vorsteuerergebnis dürfte bei 100 bis und 175 Millionen Euro liegen. Das ist deutlich weniger als zuvor prognostiziert. Bislang hatte die Salzgitter AG ein Ebitda von 700 bis 750 Millionen sowie einen Gewinn vor Steuern von 250 bis 300 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das Geld aber braucht der Konzern für die Transformation.

Die Aktionäre und auch die Aktionärs-Verbände, deren Vertreter sprechen, sind fast schon handzahm. Sie winken alles durch, auch die Vorstands-Gehälter und die künftige Vergütung. 2023 bekam Groebler 1,33 Millionen Euro, Finanzvorstand Burkhard Becker sogar 1,51 Millionen Euro, Personalvorstand Michael Kieckbusch 1,41 Millionen Euro. Die beiden sind aber auch schon deutlich länger im Konzern.

Zwei neue weibliche Vorstände für die Salzgitter AG

Emotionen und Schwung bringt der Aktionär Werner Marnette in die Hauptversammlung. Er war selbst Manager, war von 1994 bis 2007 Vorstandschef der Hamburger Aurubis AG – eben jenen Unternehmen, an dem die Salzgitter AG mit knapp 30 Prozent beteiligt ist. Der frühere Vorstandschef wirft der Salzgitter AG vor, die Ablösung von Ex-Aurubis-Chef Roland Harings vorangetrieben zu haben und die komplette Übernahme zu planen. Marnette wird auch grundsätzlich und kritisiert die Ausrichtung auf grünen Stahl.

Aufsichtsrat und Vorstand lassen die Kritik aber abperlen. Groebler und die anderen sind vorbereitet und entkräften jeden einzelnen Punkt. Der Hamburger Kupfer- und Recyclingspezialist Aurubis stand wochenlang in den Schlagzeilen. Dafür sogten ein tödlicher Stickstoff-Unfall und kriminelle Machenschaften mit Millionenschaden. Drei Aurubis-Vorstände mussten deshalb gehen. Zwar gab es auch andere Nachfragen der Aktionäre zu Aurubis, den grundsätzlichen Kurs der Dekarbonisierung aber trägt die große Mehrheit der Aktionäre mit.

Für den Vorstand des Unternehmens, an dem das Land Niedersachsen zu 26,5 Prozent beteiligt ist, stellen sich am Mittwoch in Wolfsburg mit Birgit Potrafki (Finanzen) und Birgit Dietze (Personal) zwei neue Mitglieder vor. Dietze wird ihren Posten im September antreten. Sie folgt dann Michael Kieckbusch (63) nach.