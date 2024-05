Salzgitter. Auch Salzgitter radelt wieder: Das Stadtradeln samt Schulradeln beginnt am 1. Juni. Jetzt anmelden! So sind Sie dabei.

Das Stadtradeln in Salzgitter geht in die vierte Runde: Von Samstag, 1. Juni, bis Freitag, 21. Juni, werden in Salzgitter wieder fleißig Kilometer gesammelt. Anmeldungen sind sofort möglich. Erneut laden das Klima-Bündnis, die Stadt Salzgitter und die WIS (Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter GmbH) zur Teilnahme an dem freundschaftlichen Fahrrad-Wettbewerb ein.

Das Prinzip ist unverändert einfach, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung erläutert: Nach einer kurzen Anmeldung auf der Internetseite www.stadtradeln.de/salzgitter sind alle Teilnehmenden aufgerufen, möglichst viele Alltagsfahrten mit dem Fahrrad zurückzulegen und das Auto stehenzulassen.

Die besten Radlerinnen und Radler in Salzgitter werden prämiert

Die vom 1. bis zum 21. Juni zurückgelegten Fahrrad-Kilometer können dann mit der zugehörigen App automatisch aufgezeichnet oder auf dieser Internetseite eingetragen werden. Geradelt wird grundsätzlich in Teams von mindestens zwei Personen, zum Beispiel mit Freunden, Nachbarinnen und Nachbarn, der Familie oder Kolleginnen und Kollegen.

Die besten Einzel- und Gruppenleistungen werden nach Beendigung des Wettbewerbs prämiert. Dabei locken von der Volksbank Brawo gesponserte Kulturgutscheine, die unter anderem für Besuche der Veranstaltungen in der Kulturscheune in Lebenstedt oder der Konzerte des Kultursommers Salzgitter vor dem Schloss Salder eingesetzt werden können.

„Im vergangenen Jahr kamen in Salzgitter insgesamt 174.559 Kilometer von 709 Radelnden zusammen. “ Stadtverwaltung

Weil Inklusion und Teilhabe aller Menschen für die Veranstaltenden sehr wichtig seien, können die mit Rollstuhl oder mit Handbike zurückgelegten Fahrten und Kilometer ebenfalls auf der Internetseite oder der APP eingetragen werden, so die Stadtverwaltung. Auch Laufräder sind zugelassen.

Schulradeln: Auch die besten Schulen in Salzgitter werden ausgezeichnet

Auf die in der eigenen Kategorie „Schulradeln“ antretenden Schülerinnen und Schüler warten Preise, die das Radstudio Salzgitter zur Verfügung stellt. Die Schulen mit den meisten gesammelten Kilometern erhalten von der Stadt Salzgitter einen Gutschein zur Beschaffung neuer Sportgeräte.

So gut war Salzgitter im vergangenen Jahr beim Stadtradeln

Das Stadtradeln ist ein vom Klima-Bündnis initiierter kommunaler Wettbewerb, der die Teilnehmenden zum Umstieg auf das Fahrrad motivieren und somit zur Vermeidung von CO₂-Emissionen führen soll. Im vergangenen Jahr kamen in Salzgitter insgesamt 174.559 Kilometer von 709 Radelnden zusammen.

Ein schöner Nebeneffekt, wie die Stadtverwaltung betont: Die Teilnehmenden können nicht nur die positiven Auswirkungen der Bewegung an frischer Luft genießen, sondern auch ihre eigene Stadt ganz neu für sich entdecken. Dazu bieten sich neben den Alltagsfahrten im Juni beispielsweise auch Ausflüge zum Kulturevent „Festival im Park“ in Lebenstedt, zum Drachenbootcup am Salzgittersee oder zum Altstadtfest in Salzgitter-Bad an.

