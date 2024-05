Baddeckenstedt. Was die unbekannten Täter genau entwendeten, ist noch unklar. Klar ist aber: Das Diebesgut ist sehr wertvoll. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Unbekannte Täter sind am Sonntag, 26. Mai, auf das Rittergut Schloss Oelber eingebrochen und haben Diebesgut gestohlen, was laut Polizeiangaben einen Wert von einer mindestens fünfstelligen Summe hat. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen ergeben, dass die Täterschaft zwischen 3.30 und 7.30 Uhr durch das Einschlagen einer Glasscheibe zur Eingangstür Zugang zum Gebäude verschaffte.

Im Tatverlauf gingen die Täter in den Veranstaltungsräumen Glasvitrinen an. Was sie genau entwendeten, ist derzeit noch unklar, die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt. Im Tatzeitraum fand in den Veranstaltungsräumen im Rahmen des Frühlingsfestes auf Schloss Oelber eine Antiquitätenmesse statt.

Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 825-0 zu melden.

red