Salzgitter. Bei einem Benefizkonzert feierten 500 Besucher das 60-jährige Bestehen des Bads. In den nächsten Monaten gibt‘s einige Veranstaltungen.

Schwimmen. Freunde treffen. Feiern. Es gibt viele gute Gründe für einen Gang in das idyllische Waldschwimmbad Gebhardshagen. Samstagabend kam noch vorm Saisonstart ein weiterer hinzu: Erinnerungen auffrischen beim „Don‘t beat Bubu“-Benefizkonzert anlässlich des 60-jährigen Freibad-Bestehens.

Obwohl das Bad erst am Sonntag um 10 Uhr mit einem Sektempfang seine Türen zum Saisonstart öffnete, zeigten sich auch schon die Gäste am Abend zuvor mit allen Wassern gewaschen, als sie ein kräftiger Regenschauer kurz vor Konzertbeginn heimsuchte. Eiligst wurden die vorausschauend mitgebrachten Regenschirme aufgespannt – die gute Laune ließ sich dadurch niemand nehmen.

Einnahmen des Abends kommen dem Waldschwimmbad zugute

„Das Waldschwimmbad ist sehr beliebt und hat treue Freunde“, betonte Armin Block, Vorstandsmitglied im SV „Glück Auf“ Gebhardshagen. Auf gut 500 schätzte er die Besucherzahl kurz vor Konzertbeginn. Rund 400 Karten waren bereits im Vorverkauf weggegangen, und etliche Kurzentschlossene zeigten sich noch an der Abendkasse. „Don‘t beat Bubu“ haben im Stadtgebiet nicht nur einen guten Namen, sondern auch einen guten Draht zum Waldschwimmbad. So wurde in Kennerkreisen gemunkelt, das eine oder andere Bandmitglied sei dort in Kinderzeiten auch schon geschwommen. Keine Frage also, dass alle Einnahmen des Abends in die Unterhaltung des Waldschwimmbads fließen.

„Don‘t beat Bubu“ gaben zum Jubiläum ein Benefizkonzert. © FMN | Andrea Leifeld

„Wir können nicht klagen“, plauderte Armin Block weiter. Das Freibad sei zum Saisonstart supergut in Schuss, alles sei vorbereitet. Samstagabend waren die Wasserbecken allerdings für die Besucher noch gesperrt. „Feiernde Leute und Schwimmbecken – das passt aus verschiedenen Gründen nicht zusammen“, so der Verantwortliche. Für den Folgetag garantierte er aber allen Gästen 22 Grad warmes Wasser und die Eintrittspreise des Vorjahres. Alles andere sei vom Wetter abhängig.

An guten, heißen Sommertagen zähle die Einrichtung durchaus 2000 Gäste am Tag, so Block. Viele kämen aus dem Stadtgebiet, aber auch aus den westlich gelegenen Dörfern, wie Gustedt, Steinlah und Groß Elbe bis Baddeckenstedt. Samstagabend zeigte sich das Publikum breiter aufgestellt, sogar Gäste aus Braunschweig tummelten sich im Konzertbereich. Vornehmlich hatte sie das Benefizkonzert gelockt. Dass sie zum Badebetrieb wiederkommen, bleibt bei der herrlichen Waldkulisse anzunehmen.

Im August findet im Waldschwimmbad Gebhardshagen das 24-Stunden-Schwimmen statt

Bereits vor 20 Jahren, zum Saisonstart 2004, hatte der SV „Glück Auf“ Gebhardshagen das 1964 gebaute Waldschwimmbad von der Stadt Salzgitter übernommen. Umfangreiche Sanierungsarbeiten waren dem damaligen Deal vorangegangen. „Es waren damals noch Betondecken“, erinnerte der SV-Vorsitzende Michael Kotzian. Inzwischen sei zwischen Beachplatz und Babybecken einfach alles wunderbar.

Mit allen erdenklichen Veranstaltungen wirbt das Waldschwimmbad quer durch die Saison immer wieder um neue Besucher. Die Rettungsschwimmer der DLRG unterstützen dabei den Verein. Am 23. Juni lockt ein evangelischer Gottesdienst ins Freibad, und am 24./25. August steht das beliebte 24-Stunden-Schwimmen wieder auf dem Programm. Auch für interne Veranstaltungen kann das Freibad angemietet werden.

