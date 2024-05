Salzgitter. Außerdem berichtet die Polizei von Diebstahlversuchen an Motorrädern in Thiede und 3000 Euro teurem Dieseldiebstahl in Hallendorf.

Am Freitagabend ist es in Lebenstedt zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach schlug ein Unbekannter einen 18-Jährigen gegen 19 Uhr im Forellenweg ins Gesicht. Dafür benutzte der Täter einen Teleskopschlagstock und seine Fäuste. Das Opfer wurde leicht verletzt. Die Polizei vermutet eine Beziehungstat und ermittelt.

Diebe scheitern beim Kraftrad-Klau in Thiede

Zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Freitagmorgen, 8 Uhr, ist es in Thiede zu mehreren versuchten Kraftraddiebstählen gekommen. Die unbekannten Täter versuchten im Schulring, in der Langen Hecke, im Pappeldamm, in der Schäferwiese und im Wacholderweg Leicht- beziehungsweise Kleinkrafträder zu manipulieren, um sie zu stehlen. Teilweise wurden die Lenkradschlösser gewaltsam geknackt, die Zündschlösser manipuliert und Fahrzeuge einige Meter bewegt. Allerdings ist es laut Polizei in keinem Fall zum Diebstahl gekommen, es blieb bei Versuchen.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf einen vierstelligen Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter (05341) 941730 zu melden.

Unbekannte stehlen 1.100 Liter Diesel in Hallendorf

Zwischen Donnerstag, 21.30 Uhr, und Freitag, 7.30 Uhr, ist es in Hallendorf zu Dieseldiestahl gekommen. Im Westerholzweg entwendeten die Täter rund 1.100 Liter Diesel aus einem abgestellten Lkw. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 3.000 Euro.

