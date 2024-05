Wedtlenstedt. Tiefer, breiter, leistungsfähiger soll der Wasserweg werden. Fast zehn Jahre nach der Zusage feiert die Politik nun den Beginn der Bauarbeiten.

Blasmusik vom Musikzug Thune, Reden unter der Bundesdienstflagge, ein überwiegend männliches Publikum – und ein zünftiger „Erster Spatenstich“: Beim offiziellen Baubeginn zum Ausbau des Stichkanals Salzgitter ging es traditionell zu. Die Reden im Festzelt am Schleusenbecken in Wedtlenstedt wiesen allerdings in die Zukunft. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), eigens aus Berlin angereist, schwärmte, das nun endlich beginnende Bauvorhaben sei ein „echter Meilenstein für die Binnenschiffahrt, die Region, die Wirtschaft und nicht zuletzt für den Klimaschutz“.

In den nächsten acht Jahren, so der Zeitplan der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (die Bundesbehörde fungiert als Bauherrin), soll der Salzgitter-Stichkanal tiefer, breiter, leistungsfähiger werden. Damit auch große, moderne Binnenschiffe mit 2,80 Metern Tiefgang, 11 Meter breite Schubverbände oder Schiffe, die zwei Lagen Container transportieren, den 15 Kilometer langen Wasserweg passieren können, müssen mehrere Brücken höher gelegt werden. Vor allem aber werden die beiden seit 1940 in Betrieb befindlichen Schleusen neu gebaut. Erst die in Vecheldes Ortsteil Wedtlenstedt, anschließend die in Salzgitter-Üfingen.

Gebaut wird „unterm fahrenden Schiff“, wie Eric Oehlmann, Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, erläuterte. Der Schifffahrtsbetrieb läuft also weiter, allerdings nur nachts, wenn die Bauarbeiten ruhen. Bereits seit Januar laufen die „bauvorbereitenden Maßnahmen“, wie Behördenmitarbeiter Thilo Wachholz im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt. Konkret: die Beseitigung von Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg sowie „Grünarbeiten“.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ließ am Kanal keinen Zweifel aufkommen, dass es bis zum Baustart „ein holpriger Weg“ war. Mehr als elf Jahre vergingen, seit Enak Ferlemann (CDU), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, im Jahr 2012 Unternehmen in der Region die Zusage gab, den Kanal auszubauen. Seitdem sind die veranschlagten Baukosten stetig gestiegen. Ursprünglich war von 144 Millionen Euro die Rede, 2014 waren es 221 Millionen Euro. Aktuell plant man – bis auf Weiteres – mit 320 Millionen Euro. Umso mehr dankte Weil dem Bundesverkehrsminister „ganz persönlich“ fürs Bereitstellen des nötigen Geldes, dank dem es nun losgehen könne. Er witzelte: Pünktliche Fertigstellung vorausgesetzt, werde der Salzgitter-Stichkanal ja vielleicht eines Tages nach Wissing benannt.

Der Stichkanal Salzgitter verbindet die Stahlstadt und das Harzvorland mit dem Mittellandkanal und schließt diese Region somit ans Ruhrgebiet sowie an die großen Überseehäfen wie Hamburg an. Der Bund investiere „massiv in den Ausbau unserer Binnenwasserstraßen“, sagte Wissing. Es gelte, „so viel Güterverkehr wie möglich auf die Wasserstraßen zu verlegen“. Der FDP-Politiker gab aber zu: „Da können wir noch eine gute Schippe drauflegen.“

Auch wenn die Binnenschiffe derzeit noch fast ausschließlich mit Dieselmotoren fahren, ist der Güterverkehr auf dem Wasser deutlich weniger klimaschädlich als der Warentransport auf der Straße. Oehlmann erläuterte am Beispiel des Hafens Salzgitter- Beddingen: Pro Jahr würden hier rund 3 Millionen Gütertonnen umgeschlagen, transportiert von knapp 2500 Schiffen. Dies entspreche 400.000 Lkw-Ladungen. „Nicht auszudenken, wenn die alle zusätzlich auf die Straße kämen“, so der Behördenchef.

Spatenstich in Wedtlenstedt (von links nach rechts): Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Eric Oehlmann, Leiter der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, und Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD). © dpa | Moritz Frankenberg

Als Beitrag zum Klimaschutz lobten nicht nur Weil und Wissing das Bauvorhaben. Birgit Potrafki, Finanz-Vorständin der Salzgitter AG, hob energisch hervor, wie wichtig der aus ihrer Sicht überfällige Kanal-Ausbau für den Stahlhersteller sei. Und zwar auch nach der bereits laufenden Umstellung auf eine CO₂-neutrale Stahlproduktion. „Zwar wird unser Bedarf in Kohle rückläufig sein“, sagte sie, „dafür steigt aber unser Bedarf an Schrott. Und dieser wird ebenfalls zum großen Teil per Binnenschiff angeliefert.“ Ihr Wunsch: Der Bund möge beim Ausbau des Salzgitter-Stichkanals ein ähnliches Tempo vorlegen wie bei der Errichtung der Flüssiggas-Terminals an der Küste. Die Politik dürfe hier „gerne noch ambitionierter“ sein.

Wissing lobte, wie „kräftig“ die Bundesregierung bei Einhaltung der Schuldenbremse in die deutsche Infrastruktur investiere, „um die uns die Welt immer noch beneidet“. Vor allem Martin Staats sah beim Engagement für mehr Güterverkehr auf dem Wasser jedoch noch viel Luft nach oben. Der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Binnenschifffahrt appellierte an den Verkehrsminister, er möge „bitte etwas dirigistischer“ agieren, damit insbesondere mehr Schwergut – etwa Rüstungsgüter – künftig von Binnenschiffen statt per Lkw transportiert würden.

Kurt Fromme, der sich als Sprecher der Anrainer-Unternehmen des Stichkanals Salzgitter Kanals in den vergangenen Jahren immer wieder enttäuscht und verärgert über die wiederholten Verzögerungen geäußert hatte, zeigte an diesem Freitag schlicht zufrieden. Seine Firma wie auch die anderen Anrainer seien auf den Ausbau angewiesen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben, erklärte der Eigentümer des familiengeführten Landhandels Wilhelm Fromme GmbH im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ich bin glücklich, dass die Finanzierung jetzt gesichert ist.“

Da die Baumaßnahmen allerdings deutlich über die laufende Legislaturperiode im Bund hinaus dauern werden, kündigte Fromme an, weiterhin darüber zu wachen, dass die Zusagen auf lange Sicht – auch im nicht unwahrscheinlichen Fall steigender Baukosten – eingehalten werden. „Die Worte, die wir hier heute gehört haben, waren aus meiner Sicht aber so erfreulich klar und deutlich, dass man sich nicht mehr wird zurückziehen können“, sagte er.