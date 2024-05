Lebenstedt. Vor dem Rathaus in Lebenstedt war am Donnerstagvormittag richtig was los. Wieso besonders viele Schüler dort waren, lesen Sie hier.

Da war richtig was los auf dem Platz vor dem Rathaus in Lebenstedt. Etwa 1200 Menschen hatten sich hier versammelt. Passanten, die sich der Menge näherten, wurden sahen als erstes große Banner, die an Pavillons angebracht waren. „Aufstehen gegen Rassismus“ und „Solidarität ist #unverhandelbar“, stand in dicken Buchstaben auf den Bannern. Gingen Besucher an den Pavillons vorbei, gelangten sie auf den Platz, vor dem eine große Bühne aufgebaut war.

Der Aufbau auf dem Platz hatte auch einen Grund: Am Donnerstag war der 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Denn am 23. Mai 1949 wurde die deutsche Verfassung verabschiedet. Ein historischer Tag also, den Salzgitter bei strahlendem Sonnenschein feierte. Dafür kam sogar Kultusministerin Julia Willie Hamburg vorbei. Das Event organisiert haben die Gewerkschaft IG Metall Salzgitter-Peine, der Betriebsrat der Salzgitter Flachstahl AG und die Stadt Salzgitter.

Grundgesetz-Geburtstag in Lebenstedt: Großteil der Zuschauer sind Jugendliche

Ein rein politische Veranstaltung also? Nicht nur. Das Programm des Vormittags – ebenso wie den Großteil der Zuschauer – stellten nämlich Jugendliche, Schüler und Azubis. Die Moderation des Programms übernahm die 23-jährige Selin Cakir von der IG Metall Jugend. „Es macht mir Mut, heute auf der Bühne zu stehen vor Menschen, die das Grundgesetz verteidigen“, sagte sie in ihrer kurzen Begrüßung. Aufgeregt war sie nicht, denn es sei nicht das erste Mal für sie, eine solche Veranstaltung zu moderieren, erklärte sie.

Anders war das für viele Schülerinnen, Schüler und Auszubildende, die nacheinander die Bühne betraten und kurze Reden hielten, Briefe vorlasen oder musikalische Darbietungen zeigten. Nur drei der Schulen in Salzgitter hatten Schülergruppen angemeldet, die auftraten: die Gottfried-Linke-Realschule, die Integrierte Gesamtschule (IGS) Salzgitter und das Gymnasium Salzgitter-Bad. Klassen des Kranich-Gymnasiums und der Berufsbildenden Schulen Fredenberg seien zudem zu Besuch und schauten sich das Programm aus dem Zuschauerbereich an, sagte Matthias von Maikowski, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Salzgitter-Peine. Geschäftig lief er mit einem Klemmbrett herum und sorgte dafür, dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit auf der Bühne standen.

„Es ist sinnvoll, dass wir hier sind. Wir wählen ja zukünftig auch.“ Felix Müller

Eben waren Alina Marleen Bischoff und Sofia Sadji aus der zehnten Klasse der IGS dran. Die beiden Mädchen stellten in ihrer Rede Frauen vor, die bei der Entstehung des Grundgesetzes mitgewirkt haben. „Wir haben vor drei Wochen angefangen, die Rede zu schreiben“, sagte Alina, als sie wieder in der Menge vor der Bühne stand. Es habe sich gut angefühlt, vor so vielen Menschen zu sprechen, stellte sie fest – und das, obwohl sie außerhalb der Schule noch nie vor so vielen Leuten gesprochen habe.

„Politische Bildung an Schulen finde ich wichtig.“ Victoria Nowak

Etwas nervöser war die 16-jährige Victoria Nowak. Sie geht auf die Gottfried-Linke-Realschule und hat einen Brief an das Grundgesetz geschrieben. „Es sollte eine Geburtstagskarte sein“, erklärte sie die Form des Beitrags. Darum sei er auch mit Absicht kurz gewesen. Politische Bildung an Schulen findet die Jugendliche wichtig – darum trat sie auch vor so vielen Menschen auf.

Salzgitteraner Schülerin: Mehr Schüler sollten zur Grundgesetz-Feier kommen

Und was dachten die Schüler, die nicht selbst auf der Bühne standen? „Ich finde es schön, mehr über das Grundgesetz zu erfahren“, meinte Helan Darwish. Die 16-Jährige ist Schülerin an der IGS. Besonders, dass Lernen nicht immer bedeute, im Klassenzimmer zu sitzen und zuzuhören, sondern auch draußen zu sein, Vorträge zu hören und Infostände zu besuchen, gefalle ihr.

„Ich finde es schön, mehr über das Grundgesetz zu erfahren.“ Helan Darwish

Aber sie kritisierte auch: „Es wäre besser, wenn noch mehr Leute da wären.“ Insbesondere mehr Schüler. Die IGS etwa habe alle Schüler aus den Jahrgängen neun und zehn hergeschickt – das fand sie gut. Auch ihr Mitschüler aus der neunten Klasse, Felix Müller, findet es sinnvoll, dass sie zur Veranstaltung geschickt wurden. Denn: „Wir wählen ja zukünftig auch.“

"Für Demokratie und Freiheit" steht auf dem Banner, das die Volkswagen-Jugend organisierte. Sie rief dazu auf, das Stoffbanner in vielen bunten Farben zu unterschreiben. © FMN | Anna Lucy Richter

Dass so viele junge Menschen die Veranstaltung trugen, gefiel auch Kultusministerin Hamburg: „Der beste Verfassungsschutz, den wir leisten können, ist, junge Menschen weiter für die Demokratie zu begeistern“, erklärte sie. Darum sei es großartig, dass in Salzgitter so viele Schülerinnen, Schüler und Azubis zusammengekommen seien, um das Grundgesetz zu feiern.

