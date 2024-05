Salzgitter. Umsonst und draußen ist auch am Freitag und Samstag wieder das Motto. Welche Bands spielen und wo Sie am besten parken, lesen Sie hier.

Am Wochenende gibt‘s was auf die Ohren: Heiße Musik und geiles Feeling, draußen und kostenlos, beim „Rock da See“-Festival an der Wasserskianlage (Humboldtallee 70) am Salzgittersee. Freitag und Samstag werden sich coole Bands bei heißen Klängen die imaginäre Klinke in die Hand geben: Bad Assumption aus Münster, Treptow aus Berlin, Godots aus Hannover und die Batzen aus Goslar am Freitag von 17 bis 23 Uhr. Und Samstag, von Nachmittag bis Mitternacht, Nullbock und Extales aus Salzgitter, Woodship aus Dortmund, Hotfilters aus Braunschweig und Blumé aus Berlin. Alle zusammen liefern feinsten Rock, handgemacht und authentisch. Und – wer hätte es nicht geahnt – auch hinter diesem Event hält wieder Nullbock-Frontman Andre Bormann die Fäden in seinen Händen.

Zum „Rock da See“-Festival kommen Besucher aus der ganzen Region an den Salzgittersee (Archivfoto). © Phil-Kevin Lux-Hillebrecht | Phil-Kevin Lux-Hillebrecht

Bands reißen sich um Teilnahme am Festival in Salzgitter

„Naja, in diesem Jahr nicht allein“, gab er sich am Telefon dann doch bescheiden. „Das Festival gibt es ja schon seit einigen, seit vielleicht fünf oder sieben Jahren, aber in diesem Jahr haben wir erstmals die Konzertagentur Pickert mit im Boot“, erzählte er. „Das ist gut, denn so brauche ich mich nur um das Programm und die Bands zu kümmern und nicht noch um die Bühne und das Drumherum.“ Eine arbeitsreiche Aufgabe sei es aber dennoch, ließ er keinen Zweifel. Er plauderte aus dem Nähkästchen. Seit 26 Jahren ist er in der lokalen Musikszene involviert. „Man muss schon gucken: Was passt in unser Festival, welche Bands mit welcher Gage! Und welche Band spielt was: Heavy Metal am Nachmittag wäre keine Option.“ Das müsse wiederum in den Tourplan der gewünschten Bands passen. Da seien auch schon mal langfristige Vorplanungen erforderlich. „Man könnte meinen, wir sind hier in Salzgitter in der Provinz, aber zumindest musikalisch ist das kein Problem“, so Bormann. Durchschnittlich 15 Mails erreichen ihn jeden Tag, mit Bands, die sich vorstellen und gerne beim Festival am See auftreten wollen. „Das ist schon toll, wenn man sieht, wo die überall herkommen.“

Festival am Salzgittersee bleibt „umsonst und draußen“

Gerne würde Bormann auch mehr Bands aus dem Stadtgebiet Salzgitter oder dem nächsten Umland einbinden, aber da zeigt sich der Musikmarkt in puncto Rockbands mit handgemachter Musik doch sehr übersichtlich. Musikalischen Nachwuchs gebe es kaum. „Ich persönlich finde Bad Assumption wunderbar. Mit denen haben wir schon viel gemacht.“ Und auch zu den Batzen aus Goslar besteht eine langjährige Freundschaft. Blumé aus Berlin passe nicht so ganz in das Konzept, aber als Opener am Nachmittag seien sie durchaus toll.

Das „Rock da See“-Festival genieße unter Rockfreunden einen guten Ruf. „Das Gelände ist toll. An der Wasserskianlage ist ein großer Parkplatz und du erreichst das Konzertgelände fußläufig in wenigen Minuten.“ Dass das Festival „umsonst und draußen“ ist, bleibt Ehrensache. „Wie das jetzt der Konzertveranstalter macht, weiß ich nicht. Wir haben uns in all den Jahren über den Getränkeverkauf und Spenden finanziert, aber wir hatten ja auch nur einen Festivaltag.“ In diesem Jahr sind es erstmals zwei musikgeladene Tage. Dreh und Angelpunkt sei das Wetter, verriet er kein Geheimnis. „Wenn so – wie in den Vorjahren – wieder so um die 800 Leute zu den Konzerten kommen, wäre das schon cool. Dann wären wir schon zufrieden.“

