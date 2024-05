Thiede. Für das viel diskutierte Neubaugebiet gibt es einen neuen Entwurf. Und der kommt von zwei Studentinnen. Welche Ideen sie haben.

Für das unbebaute Gebiet am Thieder Schäferberg gab es schon viele Pläne. Vor einigen Jahren sollte sich dort zunächst ein Möbelmarkt ansiedeln. Die Pläne waren wegen der zu hohen Verkehrsbelastung aber recht schnell wieder vom Tisch. Zuletzt stellte die Stadt dann noch einen städtebaulichen Entwurf für ein gemischt genutztes Gebiet mit Wohnungen und Gewerbe vor, um den verschiedenen Anforderungen des Stadtteils gerecht zu werden. Seitdem ist in der Diskussion, wie genau das kommende Quartier aussehen soll.

Neue Ideen für den Schäferberg in Thiede: Das ist geplant

Architekturstudierende am Institute for Sustainable Urbanism (ISU) der TU Braunschweig unter Leitung der Professorin Vanessa Carlow haben nun ihren Hut in den Ring geworfen und Visionen entworfen, die nicht nur städtebaulichen und wirtschaftlichen, sondern auch ökologischen und sozialen Ansprüchen gerecht werden soll. Dazu gehören beispielsweise gemischte Flächen, die Platz zum Wohnen, aber auch für Gastronomie und andere Dienstleister bieten könnten. Die Studierenden haben aber auch ganz neue Konzepte für Mobilität und das Zusammenleben im Quartier entwickelt. Sechs Wochen hatten die Studierenden im Rahmen des sogenannten Kompaktentwurfes dazu Zeit.

Hierfür galt es, ein Neben- und Miteinander von Gewerbe, Produktion, Energieversorgung, Wohnen und Arbeiten städtebaulich zu entwerfen. Dabei untersuchten die Studierenden auch, wie weit sich der Siedlungsraum auf die „grüne Wiese“ ausdehnen kann und darf und was ressourcenschonendes Bauen für die städtebauliche Entwicklung bedeuten kann. „Uns war es wichtig, die Studierenden für Themen wie Flächenversiegelung und Ressourcenverbrauch im Rahmen einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu sensibilisieren und sich bewusst mit diesen Themen auseinanderzusetzen.“, erklärt Olaf Mumm, stellvertretender Leiter des ISU.

Was mussten die Studentinnen beim Schäferberg in Thiede beachten?

Daniel Grenz hat gemeinsam mit seinen Kolleginnen und Kollegen des ISU als wissenschaftlicher Mitarbeiter den Kurs maßgeblich mit begleitet. Er schätzt die Lage so ein: „Der Schäferberg hat für die Stadtplanung in gewisser Weise den Luxus, dass er komplett in städtischer Hand liegt und das Areal keinen Gebäudebestand hat.“ Damit fielen schon einmal die ganzen Konflikte aus, die bei der Arbeit im Bestand auftreten würden. Einen Nachteil hat die „grüne Wiese“ aber auch. „Wir versuchen, die Versiegelung so stark, wie möglich einzuschränken und die Fläche daher vergleichsweise dicht zu beplanen, um andernorts entsprechende Grünflächen freihalten zu können. Damit mussten die Studierenden umgehen können“, erklärt Grenz.

Der Entwurf von Dana de Voß und Alessa Zinn stach der Jury unter Leitung des Stadtrates für Bauen, Stadtplanung, Umwelt bei der Stadt Salzgitter Michael Tacke dabei besonders hervor. Die Masterstudentinnen der Architektur schlugen mit ihrem Entwurf zum „Kollektiv Thieder Winkel“ drei Nachbarschaften im Süden des Grundstücks vor. Doch, wie entsteht so ein Entwurf überhaupt?

So entsteht ein Bauentwurf für den Schäferberg in Salzgitter

Zunächst haben de Voß und Zinn ihren Schreibtisch verlassen und sich angeschaut, wie die Gegebenheiten in Salzgitters drittgrößtem Stadtteil und auf der leeren Baufläche so sind. „Wir haben geschaut, welchen Charakter Thiede hat“, sagt de Voß. Die Fragen: Welche Verkehrsachsen und welche Grünachsen gibt es schon? Welche Gebäude und städtebaulichen Strukturen, wie zum Beispiel das Stift Steterburg in Salzgitter-Thiede prägen den Kontext und können auch als Leitmotiv in den neuen Entwurf übersetzt werden? Wie schaffen sie es, dass das Neubaugebiet nicht vom restlichen Stadtteil abgegrenzt wird?

Um den Verkehr des potenziellen Gewerbegebiets umzuleiten, entstand so ein neuer Weg, der von der Danziger Straße direkt zu den Unternehmen führt, die eventuelle Anlieferungen brauchen. Auch drei neue Bushaltestellen sind dazugekommen. Der Grünraum sei für de Voß und Zinn aber mit am wichtigsten, wie sie sagen.

So sieht das "Kollektiv Thieder Winkel" von Dana de Voß und Alessa Zinn aus. © TU Braunschweig | Dana de Voß und Alessa Zinn

„Wir wollten die Parkanlagen, die es in Thiede schon gibt, an unser Gebiet angrenzen lassen und weiterführen. So sind große Grünflächen frei, die gleichzeitig als Lärmschutz zum Gewerbegebiet dienen und weniger Fläche versiegeln“, erklärt De Voß. Der Grünraum sollte sich auch in die Bebauung mit hineinziehen. Das Besondere an den Wohnhäusern: Sie sollen baugenossenschaftlich erschlossen werden.

Baugenossenschaft in Thiede: Das ist die Idee

Zinn erklärt, warum: „So besteht die Möglichkeit auf Eigentum oder einen Anteil an der Genossenschaft für Menschen aus unterschiedlichen sozioökonomischen Schichten, die wir im Quartier auch vermischen wollten.“ Das klassische Eigenheim mit eigenem Garten ist nicht vorgesehen, sondern Flächen für alle, die im Quartier wohnen – um das Gefühl der Dorfgemeinschaft wieder aufleben zu lassen.

Auto soll in Salzgitter kleinere Rolle spielen: Was ist gemeint?

Auch das Auto soll eine kleinere Rolle in der Grünfläche spielen. De Voß sagt: „Wir stellen uns vor, dass man die Straße, die durch den Park führt, an Sonn- und Feiertagen mit Pollern absperren könnte.“ Die Straße solle auch zum Treffpunkt werden, mit eigenen Sitzmöglichkeiten und Optionen, Nachbarn zu treffen. Autos bleiben eher draußen, sind vielleicht am Rande des Gebiets in sogenannten Mobilitätshubs geparkt. Im Vordergrund stehen dabei die Stadtraum- und Freiraumqualitäten, die neben der barrierefreien Mobilität eine Vielzahl weiterer Anforderungen integrieren können, zum Beispiel im Hinblick auf Klimaanpassung und Verweilkomfort.

Der Entwurf der beiden Studentinnen ist bei der Stadt so gut angekommen, dass die Ansätze daraus laut Bernd Wiesner, Fachgebietsleiter für den Bereich Stadtplanung, in Zukunft in die weiteren Planungen der Stadt einfließen sollen.