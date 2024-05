Thiede. Die Zeit steht still auf dem riesigen Gelände um das alte Rittergut in Thiede. Doch für den fast vergessenen Ort gibt es neue Pläne.

Langsam aber sicher werden die Zeichen der Zeit auf dem 14.400 Quadratmeter großen Gelände sichtbar. Das prächtige Herrenhaus steht fast allein da. Im obersten Stockwerk sind Fenster eingeschlagen, ein Teil des dunkelblauen Anstriches blättert ab. Die imposante Holztür, die in das Haus führt, wurde aufgebrochen und wieder repariert. Hinter dieser Holz-Doppeltür verbirgt sich eine Welt, die schon seit vielen Jahren still steht. Eine Welt, die lange kein Leben mehr gesehen hat. Eine Welt, für die es eventuell eine zweite Chance geben könnte.

Geschichte des Ritterguts in Salzgitter Thiede: Herrenhaus ist hunderte Jahre alt

Die Rede ist vom alten Rittergut in Thiede. Ein verlorener Ort, der mitten im Wohngebiet steht? Die Geschichte des Rittergutes lässt sich bis in das 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Das Herrenhaus, so wie man es heute noch sehen kann, hat seine Form aber wohl erst um 1710 erhalten. Damals baute der bekannte Wolfenbütteler Hofarchitekt Hermann Korb das Herrenhaus im Auftrag des Oberamtmann Stats Heinrich Breymann. Breymann erwarb den Hof des in Konkurs Kriegskommissars Justus Stockhausen. Stockhausen hatte auch die Brauerei- und Schäfereirechte für das Gut inne.

Kontrastprogramm im Herrenhaus: Neben verfallenen Teilen, blicken prunkvolle Porträts der Gutsbesitzer in die leeren Hallen. © FMN | Marvin Weber

Hermann Korb, deutscher Baumeister des Barocks, entwarf damals ein zweigeschossiges Gebäude mit mehr als 500 Quadratmetern Wohnfläche und großem Saal im Obergeschoss. Korb wirkte vor allem im Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel und in der Stadt Braunschweig, aber auch in Blankenburg sowie im Herzogtum Magdeburg. Einen großen Umbruch gab es dann 1857 auf dem Rittergut. Damals übernahm die Aktien-Rüben-Zuckerfabrik Thiede das Anwesen und nutzte es teilweise für ihre Zwecke. Die Zuckerfabrik musste im Jahr 1927 schließen.

Danach ging das Rittergut in den Besitz der Familie Festge über. Auf dem Gut wurden bis in die 1980er auch Schweine, Rinder und Schafe gezüchtet. Von 2011 bis 2019 stand das riesige Gelände zum Verkauf, bis Investor Dirk Berkefeld das Gut übernahm und seitdem weiterentwickeln möchte. Der Vorbesitzer beseitigte noch den maroden Stall- und Nebengebäude. Das Herrenhaus selbst ist denkmalgeschützt, eigentlich in einem guten baulichen Zustand und soll erhalten bleiben.

Prächtige Ornamente zierten diesen Kamin einst. Jetzt fällt er auseinander. © FMN | Marvin Weber

Vor Ort gibt der Investor unserer Zeitung einen exklusiven Einblick in das Herrenhaus, das wie in der Zeit eingefroren scheint. Wer hinter die hölzerne Doppeltür schaut, findet sich direkt in einer imposanten Eingangshalle wieder. Die hohen Decken lassen den Raum riesig wirken. Die Halle erstreckt sich bis zur anderen Seite des Herrenhauses. Etliche Türen führen links und rechts in andere Zimmer.

Dunkelbraune, abgelaufene Treppenstufen führen in den ersten Stock. Im Herrenhaus vermischen sich die Jahrhunderte seiner Existenz. Nasszellen und Küchengerät aus den Siebzigern stehen neben eingebauten und wieder zugemauerten Kaminen. Darüber blicken hunderte Jahre alte Porträts der ehemaligen Gutsherren auf mittlerweile fast leere Räume hinunter.

Die Natur holt sich Teile des Herrenhauses langsam, aber sicher zurück. Hier ein Blick aus dem überwucherten Garten. © FMN | Marvin Weber

Plastikblumen und Farbfotografien eines Hundes zieren einen Raum, der eventuell mal ein Esszimmer gewesen sein könnte. Die mittlerweile recht kitschig wirkende Blumentapete ist in großen Teilen abgeblättert. Auch aus der heutigen Zeit sind schon Überbleibsel im alten Herrenhaus aufgetaucht. Neben der grünen Couch stehen Biermischgetränke, einige Zigarettenstummel sind auf dem Boden ausgedrückt. Ein Künstler hat sich mit dem Namen „Deaf“ schon am 20. Oktober 2022 an der Eingangstür verewigt.

Großer Verfall im Dachgeschoss des Herrenhauses in Salzgitter Thiede

Seinen größten Verfall erlebt das Herrenhaus wohl im Dachgeschoss. Eine niedrige Treppe führt dorthin, wo Knechte und Mägde des Ritterguts gelebt haben. Kleine Fenster sind bereits ausgeschlagen. Teile der Trockenwand und Bodendielen wurden – wohl mutwillig – abgerissen. Ein altes, verstaubtes Nummernschild liegt auf dem Boden, eine aufgebrochene Kommode steht am Rand des Raums.

Die Nasszellen wurden teilweise mutwillig zerstört. © FMN | Marvin Weber

Zurück im Erdgeschoss führt die zweite hölzerne Doppeltür auf der anderen Seite der Eingangshalle in den Garten. Auf dieser Seite wuchern Kletterpflanzen bereits an der Hausfassade hoch. Die Natur holt sich den Garten so langsam zurück. Der ehemalige Kornspeicher auf der anderen Seite des Geländes ist mittlerweile gar nicht mehr betretbar. Hier sind schon Teile aus dem Gemäuer herausgefallen. Eine Zukunft für dieses Gebäude ist wohl nicht mehr absehbar. Vielleicht aber für das Herrenhaus.

Auch in der jüngeren Vergangenheit haben Besucher hier, wie im Keller, Spuren hinterlassen. © FMN | Marvin Weber

Denn das letzte Kapitel in der über 500 Jahre alten Geschichte des Gutes ist noch nicht geschrieben, wenn es nach Dirk Gähle und Samantha Brinkwirth von den Johannitern geht. Das Mitglied im Regionalvorstand der Johanniter-Unfall-Hilfe und die Dienstellenleiterin in Salzgitter haben für das 14.400 Quadratmeter große Gelände Pläne, die schon einige Jahre alt, bis heute aber an den Krisen der vergangenen Jahre gescheitert sind. Knapp zwei Jahre ist es her, da waren sie schon nah an der Realisierung dran. Die Stellplatzfrage musste nur noch mit der Stadt geklärt werden. Die Gespräche waren seinerzeit sehr gut, sagt Gähle. Aber was war die Idee?

Pflanzen überwuchern schon so langsam eine Seite des Herrenhauses, sodass kaum Licht hereinscheint. © FMN | Marvin Weber

Das Herrenhaus sollte zum Mittelpunkt eines kleinen Quartiers werden, in dem die Johanniter ihr erprobtes Konzept „Wohnen mit Service“ umsetzen könnten. 12 WG-Zimmer für Demenzerkrankte, 53 Seniorenwohnungen und 13 Wohneinheiten sollten um das alte Herrenhaus entstehen. Während das Haus selbst als Fläche für Verwaltung, Gemeinschaftsräume und eventuell sogar ein Restaurant dienen könnte. Hinter dem Begriff „Wohnen mit Service“ versteckt sich ein Wohnkonzept, das die Johanniter auf den Bedarf der Zielgruppe und örtliche Gegebenheiten zuschneiden. Dazu sollen Nachbarschaftsangebote, wie Malkurse oder Lesungen, das „Wir-Gefühl“ vor Ort stärken.

„Wir müssten für den Quadratmeter 17 Euro nehmen. Das können wir in Thiede nicht machen.“ Dirk Gähle

Für das Projekt gebe es großes Interesse. Das würden die Johanniter besonders in Wolfenbüttel merken. In der Lessingstadt werde nämlich im Moment der Bauantrag fertiggestellt für genau so ein Projekt. „Und jetzt schon bekommen wir wöchentlich Anrufe für die Warteliste“, sagt Gähle. Brinkwirth fügt an: „Die Menschen finden das gut, weil sie eben nicht direkt von ihrem großen Haus in ein kleines Pflegeheimzimmer wechseln. In der Regel gibt es noch viele Jahre zwischen der Fähigkeit, ein ganzes Haus zu managen und nur im Pflegezimmer klarzukommen.“ In genau diese Kerbe schlage „Wohnen mit Service.“

Diese Pläne haben die Johanniter für das alte Rittergut in Salzgitter

Doch die gestiegenen Bau- und Materialkosten, sowie die erhöhte Zinsbelastung haben die Pläne verhindert und erst einmal auf Eis gelegt, sagt Gähle. „Das Projekt ist bei den Preisen nicht realisierbar, weil wir uns ja refinanzieren müssen“, erklärt das Mitglied im Regionalvorstand. Und fügt an: „Wir müssten für den Quadratmeter 17 Euro nehmen. Das können wir in Thiede nicht machen.“ Da kaufe man sich den Leerstand gleich mit dazu, sagt Dienststellenleiterin Brinkwirth. Es fehle also schlichtweg an finanziellen Mitteln, um die hohen siebenstelligen Beträge aufzubringen, die es für den Neubau bräuchte. „Seitdem sind wir in guten Gesprächen mit Herrn Berkefeld, haben aber keine Fortschritte gemacht“, erklärt Gähle.

Haben große Pläne für das Herrenhaus in Thiede und das Gelände drumherum: Samantha Brinkwirth und Dirk Gähle von der Johanniter-Unfall-Hilfe. © FMN | Marvin Weber

Ganz aufgegeben haben die beiden ihre Pläne aber noch nicht. Die Zinsen würden im Moment wieder sinken. Ein paar Monate bis zu einem Jahr wollen Gähle und Brinkwirth der Entwicklung noch Zeit geben. Wenn sich die wirtschaftliche Situation dann weiter verbessert, könnte die Idee eventuell wieder ins Rollen kommen. Dann müsste Gähle natürlich noch den Landes- und den Bundesvorstand von der Idee überzeugen. Aber wenn nicht, „würde ich konsequent sagen, dass wir das nicht verwirklichen können. Ganz egal, wie gut die Idee ist“, sagt Gähle.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: