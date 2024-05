Salzgitter-Bad. Die Resonanz am Pfingstmontag ist überwältigend. Mehr als 500 Menschen feiern in Salzgitter-Bad einen ökumenischen Gottesdienst.

Was für ein festlicher Moment: Mehr als 500 Menschen waren am Pfingstmontag auf dem Klesmerplatz in Salzgitter-Bad dabei. Sie feierten gemeinsam den ökumenischen Gottesdienst. Das Motto: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“.

Hauptamtliche und Ehrenamtliche der katholischen Gemeinde St. Marien, der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde sowie der evangelisch-lutherischen Gemeinde Trinitatis aus Salzgitter-Bad gestalteten gemeinsam diesen Festgottesdienst. Musikalische Unterstützung gab es von der ökumenischen Projektband. Organisiert worden war das Fest vom Ökumenischen Arbeitskreis Salzgitter-Bad.

Jede Gemeinde steuerte einen Baustein zum ökumenischen Pfingst-Gottesdienst in Salzgitter-Bad bei

Pfarrerin Marlen Below eröffnete den Gottesdienst. Sichtlich erfreut über die vielen Besucherinnen und Besucher. Die vielen Kinder nutzten gern die Bastelecke, die extra an diesem Tag eingerichtet worden war.

„Dieser Gottesdienst ist in den vergangenen Jahren wundervoll gewachsen, und alle machen mit“, freute sich Marlen Below. Jede Gemeinde würde einen Baustein zu diesem „großartigen Fest“ beitragen. Ganz besonders wichtig sei an diesem Tag die Gemeinschaft.

Das betonten auch die zahlreichen Besucher. Auch entscheidend: Die tolle Kulisse im Freien. „Das ist eine ganz besondere Atmosphäre“, freuten sich zum Beispiel zwei Jugendliche, die schon im vergangenen Jahr mit ihren Familien dabei gewesen seien. Auch den ökumenischen Gedanken lobten viele der Besucher, die sich im Anschluss an den Gottesdienst dann noch bei einem Imbiss, Getränken und vielen, vielen Gesprächen trafen.

Nach dem Gottesdienst im Freien trafen sich alle auf dem Klesmerplatz in Salzgitter-Bad zu einem Imbiss

Der Verein Lichtblicke hatte für Essen und Getränke gesorgt. Der Erlös aus dem Verkauf soll dann der Salzgitter Tafel gespendet werden, die mit einem Infostand vertreten war.

