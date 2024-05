Thiede. Für Dauerparker und Kunden der Filiale in Thiede sollte es eine andere Lösung geben, findet unser Mitarbeiter Nils Feyerabend.

Niemand kann in Abrede stellen, dass es das gute Recht eines Supermarktes ist, eine Parkraumüberwachung auf dem Parkplatz einzuführen. Ganz egal, ob es nun in vielen Städten weit verbreitet ist, wie Rewe behauptet; es ist jedenfalls legitim. Ob diese Maßnahme auch zweckmäßig ist, das ist eine zweite Frage. Ob sie mit dem landläufigen Verständnis von Kulanz vereinbar ist, eine dritte. Kein Gericht wird Rewes Verhalten auf dem Parkplatz in der Schäferwiese jemals anprangern, aber letztlich ist ein Konzern von der Akzeptanz seiner Kunden abhängig.

Welche Probleme es mit der aktuellen Parklösung in Thiede gibt

Es mag im allgemeinen sinnvoll sein, dass Rewe das Problem der Dauerparker angeht. Aber der konkrete Fall ist kein Durchschnittsparkplatz. Im Vergleich mit der Konkurrenz nebenan ist er viel größer. Ohne das Phänomen leugnen zu wollen, kann doch von einem „massiven Problem“ erst in einer Situation gesprochen werden, in der es Kunden nicht mehr möglich wäre, noch zuverlässig einen Parkplatz zu finden. Als jahrelanger Kunde habe ich diese Situation in der Schäferwiese 15 nie erlebt.

Ferner ist eine Parkscheibenreglung auch immer eine zusätzliche Belastung für alle Kunden. Es wäre natürlich unfair zu behaupten, alle Kunden oder auch nur die Mehrheit würden sich deshalb auch daran stören. Hierfür gibt es keine Zahlen. Nicht jeder denkt beim Einparken daran, eine Parkscheibe aufzustellen. Auch Stress kann eine Rolle spielen. Wenn der Einkauf zum Beispiel direkt nach der Arbeit noch schnell erledigt werden muss oder zwischen mehreren Terminen, dürfte das Risiko steigen, die Parkscheibe zu vergessen. So etwas ist menschlich und kommt vor, das weiß jeder. Und trotzdem wird es durch die Parkscheibenreglung gnadenlos bestraft. Dabei auf die Kulanz des Überwachungsdienstleisters zu hoffen, ist eine unberechenbare Variable und auf Dauer nicht tragfähig.

Alternativen für Parkplatzregelung in Thiede sind möglich

Auch die von Rewe suggerierte Alternativlosigkeit hält einer genaueren Betrachtung nicht stand. Denn abgesehen davon, dass immer noch viele Supermärkte in Salzgitter, die mitunter kleinere Parkplätze haben, auf eine Parkraumüberwachung gänzlich verzichten, gibt es auch bei der grundsätzlichen Entscheidung für eine Parkraumüberwachung Alternativen. Eine elegantere Lösung wäre zum Beispiel die elektronische Parkraumüberwachung. Man platziert Kameras an allen Zufahrten, die fotografieren dann die Kennzeichen, wodurch jedem, der länger als drei Stunden auf dem Parkplatz zugebracht hat, ein Bußgeldbescheid zugeschickt werden kann, ohne dass man auch nur einen einzigen Kunden erwischt, der einfach nur vergessen hat, eine Parkscheibe aufzustellen. So würde sich nicht nur die Effektivität, sondern auch die Akzeptanz der Parkraumüberwachung erhöhen.

Feststeht, die Parkplatzgröße und mögliche Alternativen lassen das, was auf diesem Parkplatz geschieht, nicht wie die „ultima ratio“ wirken. Sie lassen es zuweilen eher irrational anmuten. Rewe wäre allenfalls gut beraten, diese Strategie zu überdenken.