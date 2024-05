Gebhardshagen. Jahrzehntelang war Holger Hübner Pfarrer der Gemeinde Gebhardshagen-Calbecht-Engerode. Anfangs wollte er aber gar nicht dableiben.

Pfarrer Holger Hübner ist mitten im Auszug aus dem Pfarrhaus am Festanger in Gebhardshagen, als wir ihn zum Interview treffen. Durch einen Flur voller Kisten geht es in sein Arbeitszimmer – hier ist noch nicht alles eingepackt. In den Regalen stapeln sich Bücher, auf einem kleinen Tisch liegen zahlreiche Gesangsblätter verteilt. „Es ist meine kleine Höhle“, sagt der 65-Jährige. Das Zimmer ist einer der letzten Orte im Pfarrhaus, in dem der nahende Umzug nicht sofort zu erkennen ist. Der Abschied nach so vielen Jahren – das ist keine Kleinigkeit.

„38 Jahre, seit März 1986 haben wir hier gewohnt“, stellt Hübner fest. Dass er so lange bleiben würde, habe er anfangs nicht vermutet. Eingezogen ist er damals mit seiner Frau und seinem anderthalbjährigen Sohn. Die Stelle in Gebhardshagen war seine erste: „Die darf man sich als Pfarrer nicht aussuchen“, erklärt der 65-Jährige schmunzelnd. Drei Jahre lang war sein Probedienst – und Hübner war sicher, dass es danach für ihn und seine Familie woanders weitergehen würde. „Wir hatten während dieser Zeit auch noch kein Klingelschild“, gibt er zu, „das brachten wir erst an, als wir sicher waren, dass wir hierbleiben.“

Trotz Bedenken: Pfarrer Hübner wurde in Gebhardshagen heimisch

Doch als der Probedienst endete, blieb Hübner in Gebhardshagen, denn das Heimatgefühl hatte sich wider Erwarten doch eingestellt. Es habe schlicht nie einen Grund gegeben, wegzugehen, erklärt der 65-Jährige. Keinerlei Streitigkeiten oder Zerwürfnisse mit Kollegen aus dem Kirchenvorstand – nein, das „Arbeiten hier machte Spaß, es gab immer Neues zu entwickeln“, resümiert Hübner.

Außerdem ist der Pfarrer eng mit der Region verwurzelt – denn aufgewachsen ist er in Wolfenbüttel. Dort wurde er von seinen Eltern schon im jungen Alter zur Kinderkirche geschickt, als Teenager machte er dort selbst die Kindergottesdienste. Er habe seinem Pastor sehr nahegestanden, „er hat mir mein erstes Bier ausgegeben“, verrät er mit verschwörerischem Grinsen.

Holger Hübner in seinem Arbeitszimmer im Pfarrhaus in Gebhardshagen. Nach 38 Jahren zieht er nun um. © FMN | Anna Lucy Richter

Durch die Nähe zur Kirche war also der Grundstein gelegt für Hübners weiteren Lebensweg. Nach dem Schulabschluss studierte er Theologie in Heidelberg und Göttingen, doch es zog ihn zurück in seine Heimat: „Letztlich bin ich doch Braunschweiger“, stellt der 65-Jährige fest. In der Großstadt selbst habe er aber nicht unbedingt arbeiten wollen und auch nicht in einem Dorf – darum sei Gebhardshagen rückblickend die perfekte Stelle gewesen.

Reisen nach Italien und Schottland: Salzgitteraner Pfarrer organisiert zahlreiche Gemeindefahrten

Trotz seiner Verbundenheit mit der Region war Hübner auch gerne unterwegs. Insbesondere nach Italien reiste er gerne – sowohl privat als auch mit seiner Gemeinde oder für die Konfirmanden-Ferien-Seminare. Reisen, die er organisiert und begleitet habe, seien aber keineswegs Urlaub gewesen, betont der Pfarrer. Südtirol, Rom, an den Gardasee, nach Schottland oder Frankreich bot er seiner Gemeinde Reisen an – deren Plätze nach wenigen Jahren seiner Amtszeit auch stets besetzt wurden, wie er stolz hervorhebt.

Holger Hübner bei einer Trauung in der St.-Nicolai-Kirche in Gebhardshagen – mehr als 150 Paare traute er in seiner 38-jährigen Amtszeit. © Kirchengemeinde Gebhardshagen-Calbecht-Engerode | Privat

Fotos der vielen Gemeindefahrten hängen auch im Saal unter der Heilig-Kreuz-Kirche. In der Kirche selbst schmücken Glasmalereien der Konfirmanden eine der Wände, an der Rückseite steht ein menschengroßer, auf Pappe gemalter Jesus. Zu jedem der Bastelprojekte oder Fotos fällt dem Pfarrer eine kurze Geschichte ein – man merkt, dass hier sein Herzblut drinsteckt.

So geht es für Pfarrer Hübner aus Salzgitter im Ruhestand weiter

Hübner hat aber nicht nur Bastelarbeiten betreut oder Reisen organisiert, sondern auch Gottesdienste, Trauungen und Beerdigungen gemacht – und davon eine ganze Menge. „Ich habe im Laufe meiner Amtszeit 1200 Jugendliche konfirmiert, 150 Trauungen, etwa 800 Taufen und etwas mehr Beerdigungen gemacht“, sagt er.

Nun habe er aber einen Schlussstrich ziehen müssen und alle Anfragen für Trauungen im Sommer abgelehnt: „Das habe ich mir selbst und meiner Frau versprochen“, erklärt der 65-Jährige. Die Möglichkeit, ehrenamtlich oder auf Minijob-Basis weiter tätig zu sein, schließt er zurzeit aber auch nicht aus. Der Pfarrer gibt zu: „Noch kann ich mir aber nicht vorstellen, wie der Ruhestand wirklich wird.“

In den Ruhestand verabschiedet wird Holger Hübner in einem Gottesdienst am Samstag, 25. Mai, ab 16 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche.

