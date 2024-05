Salzgitter. Zwei junge Frauen als Salzgitter haben Großartiges geleistet. Mit ihrer Aktion helfen sie in Afrika 5000 Menschen und Tieren.

Es ist vollbracht. Gut anderthalb Jahre hat es gedauert, von der Idee bis zur vollständigen Umsetzung. Nun ist er endlich fertig. Der Brunnen, der in dem Örtchen Oloonkerin in Kenia etwa 5000 Menschen und Tiere mit Trinkwasser versorgt. Und das ist allein den beiden jungen Frauen aus Salzgitter zu verdanken, denn sie haben unter großem Einsatz Spenden gesammelt. Sie haben Plakate aufgehängt, sie haben auf Social Media aufgerufen, informiert und dokumentiert. Ein Kraftakt, der sich gelohnt hat.

Wasser in Oloonkerin. Das hieß bisher: Lange laufen für braune Brühe

Eine der beiden ist Kelly Nabaala. Sie stammt aus dem Ort Oloonkerin. Doch wie ein Dorf in Salzgitter mit Kirchplatz und Ortskern darf man sich das nicht vorstellen, erzählt sie. Alles sei viel weitläufiger dort. Sie selbst hat als Kind einen Schulweg zurückgelegt, der etwa so weit sei, wie von Thiede bis nach Braunschweig Mitte, sagt sie. Jeden Tag hin und wieder zurück. Ähnlich weit waren die Wasserstellen entfernt. Ausgehobene Erdgruben, in denen sich eine bräunliche Plörre befindet.

So sah die Wasserversorgung im Heimatdorf von Kelly Nabaala aus. © Privat | Privat

Die Zähne von Kelly sind beneidenswert weiß, doch wenn man genau hinschaut, sieht man die braunen Verfärbungen an den beiden Schneidezähnen. „Schauen Sie mal. Hier, diese braunen Stellen, die hatten irgendwann alle Kinder, die immer aus dieser einen Wasserstelle Wasser tranken.“ Was das genau sei, wisse sie nicht. Dort, wo sie herkommt, würde in so einem Fall keine Wasserprobe entnommen und ins Labor geschickt und analysiert. Man ging einfach zu einer Wasserstelle, die noch weiter weg war.

„Überall lagen Tierkadaver. Der Gestank und der Anblick waren schlimm.“

Aber all das war für sie Normalität. So ist sie aufgewachsen. Erst mit zwanzig Jahren, im Jahr 2012, kam sie als Au-Pair nach Deutschland. Und sie blieb. Regelmäßig besucht sie ihre Heimat Kenia. Und sie merkt, dass dort alles immer beschwerlicher wird, denn: Auch in Kenia verändere sich das Klima extrem, sagt sie. Als sie im Dezember 2021 ihre Familie in der Heimat besucht, ist sie geschockt.

Ein beißender Gestank lag überall in der Luft. Woher der kam? Von den Tierkadavern, die überall herumlagen. „So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt die 32-Jährige. Klar, Hitze und Trockenheit, das kenne sie, aber sowas? „Das war wirklich extrem.“ Die Tiere, die existenziell wichtig für die dort lebenden Menschen sind, starben weg, wie die sprichwörtlichen Fliegen. Auch viele ältere Menschen seien gestorben, sagt sie. Die wären natürlich beerdigt worden. Die Tiere jedoch blieben liegen. Kein Platz, keine Kapazität, sie zu verscharren. Das war der Moment, in dem sie beschloss, dass sie etwas tun muss. „So ging es einfach nicht weiter“, sagt Kelly.

Nach ihrem Keniaurlaub ist Jil klar: Ich will helfen

Zurück in Deutschland, schließt sich ihrem Aktionismus schnell die 29-jährige Jil Papenberg an. Die beiden hatten sich damals gerade erst über gemeinsame Freunde kennengelernt. Jil war kurz zuvor selbst als Touristin in Kenia gewesen. Sie wollte die Landschaft und die Tiere sehen. Hat sie auch. Doch was sie auch sah, war: Armut und Elend.

Als Jil zurück in Deutschland von der Familie am Flughafen abgeholt wurde, ist ihr komisch zumute, als sie im Auto sitzend, ihrem Vater und ihrem Freund zuhört, die sich angeregt über Autos unterhalten. Das passte nicht. Sie kam gerade aus einer so anderen Welt. Und sie sitzt auf der Rückbank und weint über diese Ungerechtigkeit.

Familie und Freunde aus Salzgitter und in Afrika unterstützen die Frauen tatkräftig

Die beiden Frauen fackeln nicht lange. Mit der Hilfe etlicher Familienmitglieder und Freunde sammeln sie Spenden. Kellys Mutter übernimmt derweil die Koordination in Kenia, telefoniert Firmen ab, prüft auf Seriosität und vergleicht Preise. 33.000 Euro wird der Brunnen am Ende kosten. Über 20.000 Euro haben sie über Spenden erhalten. „Manche gaben nur ein paar Euro, andere etwas mehr“, sagt Kelly.

Das ist der Brunnen. 350 Meter wurde in die Erde gebohrt, damit eine permanente Wasserversorgung gewährleistet ist. © FMN | Jil Papenberg

Und während sie in Salzgitter noch sammeln, wird in Kenia schon gebaut. Die fehlenden 10.000 Euro hat Kelly selbst dazugegeben. Über einen Kredit, den sie eigens dafür aufgenommen hat. Doch die beiden sagen: „Irgendwann war es gut. So viele Leute haben uns Geld gegeben.“ Dafür seien sie unendlich dankbar. Immer wieder sagen sie das in unserem Gespräch.

Dank Jil und Kelly aus Salzgitter haben die Kinder in Oloonkerin jetzt Wasser in der Schule

Im vergangenen Jahr ist es dann so weit. Der Brunnen ist fertig. Auch eine Leitung zur Schule ist gelegt. Die Kinder haben also direkten Zugang zu Trinkwasser. Das hat es noch nie zuvor gegeben. Als die beiden, begleitet von einigen Familienmitgliedern, im vergangenen Sommer nach Oloonkerin reisen, um den fertiggestellten Brunnen zu begutachten, werden sie empfangen wie Königinnen.

Die Kinder singen und tanzen zu Ehren von Kelly und Jil aus Salzgitter. © FMN | Jil Papenberg

Das ganze Dorf und alle Schulkinder sind festlich gekleidet. „Seit acht Uhr morgens haben die auf uns gewartet“, sagt Jil. Angekommen seien die beiden dann gegen Mittag. Kelly und Jil wurden mit Ketten und einer „Shuka“ behängt, das ist die traditionelle Decke der Masaai. Es wurde gesungen und gefeiert.

Ein Projekt in Afrika ist erfolgreich abgeschlossen, doch Kelly hat noch mehr Pläne

Den beiden ist anzumerken, wie bewegt sie sind, als sie erzählen und Fotos zeigen. Eine gewisse Müdigkeit merkt man ihnen allerdings auch an. Kein Wunder. Wie viele Stunden sie dafür investiert haben, kann keine der beiden mehr sagen. Auf die Frage, ob es denn ein nächstes Projekt gebe, herrscht erst Schweigen. Dann sagt Kelly: „Ja, nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann möchte ich ein Krankenhaus bauen.“

Aber das wird eine neue Geschichte. Nach dieser hier freut sich ein Dorf in Afrika über Trinkwasserzugang. Kellys Vater ist irgendwas um die 80 Jahre alt. So ganz genau wisse er das nicht, sagt Kelly. Dort, wo sie herkommt, gibt es kein Einwohnermeldeamt oder so etwas. Ihr Vater sagt, er sei überglücklich. Er hätte nicht gedacht, dass er das noch erleben würde. Ein ganzes Dorf in Kenia sagt: „Asante Sana“. Das heißt Danke. Auf Suaheli.

