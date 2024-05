Baddeckenstedt. Die digitale Anzeigetafel befindet sich am neuen Marktplatz. Worüber sie informiert und was sie den Bürgern bringt.

Was ist los in der Samtgemeinde? Jeden Mittwochabend probt der Gemischte Chor „Moderne trifft Tradition“ im Restaurant Roma in Heere. Der Bauhof sucht einen Mitarbeiter in Leitungsfunktion. Das Regionale Versorgungszentrum (RVZ) lädt zum Vortrag „Für den Notfall vorgesorgt?“ ein und am 23. Mai tagt der Dorfentwicklungsausschuss Elbe. Oder, vielleicht wichtiger noch: Wann hat die Arztpraxis geöffnet?

Die neue digitale Anzeigetafel am ebenfalls neuen Marktplatz am Fuße der Lindenstraße ist ein echter Gewinn für Baddeckenstedt. Sie ist ein Info-Point für viele aktuelle Themen: Werbefläche für die vielseitige Vereinsarbeit in den Ortschaften, Einladungen zu Gemeinderat- und Fachausschusssitzungen oder als Blick auf die Wettervorhersage und mögliche Unwetterwarnungen. In 30-Sekunden-Ansichten blättern die Informationen am Betrachter vorbei.

EU-Förderung für Baddeckenstedt

War die Errichtung eines Marktplatzes in der Ortsmitte ein langgehegter Wunsch der Ratsmitglieder und vieler Bürger, ist die Infotafel quasi das i-Tüpfelchen. Eine 27.000 Euro schwere Projektförderung aus EU-Mitteln für regionale Entwicklung machte es möglich. Mit 31.000 Euro war die Gemeinde Baddeckenstedt in Vorleistung getreten, um die Infrastruktur für den Wochenmarkt und eben auch jene Infotafel installieren zu können.

„Dieser Marktplatz ist als Platz der Zusammenkunft errichtet“, betonte Bürgermeister Marc Werner dieser Tage. „Hier erfahren die Bürger Neuigkeiten, beispielsweise beim Einkauf auf dem Wochenmarkt, aber eben auch über diese Infotafel.“ Manches davon, vor allem die Tagesordnungen, Aufstellungsbeschlüsse und Informationen zu den Ratssitzungen, seien zwar auch auf der Homepage der Samtgemeinde zu finden, aber da schauten nur wenige Leute hin, erklärte er. Mit der Infotafel bekommen die Bürger ihre News quasi im Vorbeigehen.

Vereine können sich beim Bürgermeister melden

„Vereine, die dort ihre Aktivitäten, Neuigkeiten und Veranstaltungen kostenlos darstellen möchten, können sich unter der Mail-Adresse buergermeister@gemeinde-baddeckenstedt.de melden“, warb Werner. Erforderlich sei lediglich eine im pdf-Format gestaltete Seite. „Die können wir problemlos einbinden.“ Sollte der Service von den Bürgern gut angenommen werden, sei die Installation weiterer Info-Points an den Dorfgemeinschaftsanlagen denkbar, so der Bürgermeister.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Rettung für die Händler? Wie Salzgitters Citys Pep bekommen

Mühlentag, Loks und mehr: Das ist Pfingsten in Salzgitter los

Badesaison 2024: Das sind Salzgitters Schwimmbäder

Salzgitters Favoriten: Das sind die Top-Eissorten der Stadt

Wie diese Kleingärtner in Salzgitter den Neuanfang wagen

Postbank schränkt Service in Salzgitter ein: Das sind die Folgen

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: