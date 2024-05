Salzgitter. Frische Erdbeeren – einfach lecker. Wann und wo Sie die Beeren pflücken können und welche Probleme die Bauern haben, lesen Sie hier.

Saftige, dunkelrote Erdbeeren – ob mit Vanilleeis, als frischer Kuchen oder pur, sie schmecken in jeder Zubereitungsform. Doch wo in Salzgitter gibt es frische Erdbeeren, die Sie selbst pflücken können?

Das Erste, was aufploppt, wenn die Worte „Erdbeeren“ und „Salzgitter“ in die Suchleiste von Google getippt werden, sind Strubes Erdbeeren aus Lesse. Verantwortlich ist dort Rhoda Gleißner. Die Erdbeerernte habe bereits begonnen, erzählt sie, aber das Feld zum Selbstpflücken sei noch nicht geöffnet. „Voraussichtlich nach Pfingsten ist es so weit“, kündigt sie an. Wenn Selbstpflücker losziehen wollen, um ihre Körbchen mit Erdbeeren zu füllen, könnten sie zuvor auf der Webseite von Strubes Erdbeeren überprüfen, ob das Feld an der Landstraße zwischen Lesse und Fredenberg wirklich offen ist.

Am Bankhausweg in Haverlah gibt es zudem ein Erdbeerfeld, um das sich Silke Crome-Weinhausen kümmert. Der Saisonstart für die Selberpflücker ist hier Anfang Juni. „Die Saison ist bei uns nur vier Wochen lang, weil wir nicht die Beeren nicht verfrühen“, erklärt Crome-Weinhausen.

Wer jetzt schon pflücken möchte, muss ein Stückchen aus Salzgitter herausfahren: Erdbeeren auf Pflückfeldern in Schladen sind schon reif. „Weil wir frühe, mittlere und späte Erdbeersorten haben, haben wir bis zu 12 Wochen lang Erdbeerzeit“, sagt Karola Vorlop von „Erdbeeren aus Schladen“.

Erdbeerernte im Kreis Wolfenbüttel ist im Jahr 2024 früher als zuvor

In diesem Jahr habe die Erdbeerernte außerdem früher starten können, als das sonst der Fall sei – „durch den warmen April“, erklärt Vorlop. Doch es gibt auch Nachteile an dem Wetter: Es fehlt an Regen. Noch bestehe kein akuter Wasserbedarf, so Vorlop, denn dank der tiefen Wurzeln der Erdbeeren, sei es selten, dass sie in Schladen vertrockneten. Aber: „Es wäre auch gut, wenn es mal wieder regnen würde“, gibt Vorlop zu.

„Selbst Pflücken ist zum Event geworden.“ Karola Vorlop

Trotzdem: Noch geht es den Erdbeerfeldern in und um Salzgitter gut. Seit den Corona-Lockdowns in den Jahren 2020 und 2021 habe das Interesse an den Selbst-Pflück-Feldern außerdem stärker zugenommen, bestätigt Vorlop. Denn Erdbeeren zu pflücken sei erlaubt gewesen – damit eine der wenigen Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. „Selbst Pflücken ist dadurch zu einem Event geworden“, stellt sie fest.

Insbesondere Familien kämen gerne, erklärt Crome-Weinhausen aus Haverlah: „Die Kinder können dann sehen, wie Erdbeeren wachsen und merken auch, wie lange es dauert, bis so ein Körbchen voll ist.“ Außerdem, so beschreibt Vorlop, würde das Pflücken mit der anschließenden Weiterverarbeitung der Erdbeeren ein richtiges Familienerlebnis werden. Aber nicht nur Familien kämen vorbei, auch Menschen, die alleine pflückten, zum Beispiel, „um die ganze Familie mit Marmelade zu beglücken“, erklärt Vorlop.

Salzgitteraner Landwirtin: Erdbeeren selber pflücken ist günstiger

Rhoda Gleißner hat auch noch eine andere Idee, wieso das Selbstpflücken wieder beliebter wird: der Preis. „Selbst pflücken ist günstiger“, erklärt sie nüchtern. Obwohl, wie sie zugibt, der Spaß sicherlich auch ein Faktor sei.

Übrigens: Beim Selber pflücken auf dem Feld der Strubes darf auch die ein oder andere Erdbeere probiert werden. „Das gehört dazu“, findet Gleißner. Aber natürlich solle das im Verhältnis zu der Erdbeermenge stehen, die die Pflückenden schlussendlich kaufen. Denn: „Das ist ja unser Lebensunterhalt“, erklärt sie.

Hier stehen Erdbeerstände in Salzgitter

Außer den Erdbeeren, die auf dem Feld selbst gepflückt werden können, verkauft die Familie ihre Erdbeeren auch in Verkaufsständen. Zum einen gibt es einen Stand direkt am Feld, ein zweiter steht in der Lebenstedter Innenstadt.

Auch die Erdbeeren aus Schladen werden in Salzgitter verkauft: In Lobmachtersen gibt es einen typisch erdbeerförmigen Pavillon in der Landwehrstraße 46. Landhof Habermann aus dem Kreis Hildesheim stellt während der Erdbeerzeit einen Stand in der Liebenhaller Straße 7 in Salzgitter-Bad und einen an der Poststraße 22 in Liebenburg auf.

Haben wir Ihren Stand vergessen? Schreiben Sie uns eine Mail an redaktion.salzgitter@funkemedien.de.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Rettung für die Händler? Wie Salzgitters Citys Pep bekommen

Mühlentag, Loks und mehr: Das ist Pfingsten in Salzgitter los

Badesaison 2024: Das sind Salzgitters Schwimmbäder

Salzgitters Favoriten: Das sind die Top-Eissorten der Stadt

Wie diese Kleingärtner in Salzgitter den Neuanfang wagen

Postbank schränkt Service in Salzgitter ein: Das sind die Folgen

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: