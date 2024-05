Lebenstedt. Borowka liest aus seiner Biografie „Volle Pulle – mein Doppelleben als Fußballer und Alkoholiker“ vor. Darum ist er bald im Fredenberg.

Er ist Europapokalsieger, war bekannter Abwehrspieler in der Bundesliga – die Rede ist von Uli Borowka. „Ich hatte alles“, schreibt Borowka in seiner 2012 erschienen Biografie „Volle Pulle – mein Doppelleben als Fußballer und Alkoholiker“.

Die Alkoholsucht habe ihn letztlich das „alles“ gekostet, was er zuvor besaß: Seine Karriere, seine Familie und fast auch sein Leben, wie auf der Webseite seines Vereins Uli Borowka Suchtprävetion und Suchthilfe zu lesen ist. Im Jahr 2000 habe der Ex-Fußballer es dann geschafft, einen Entzug zu machen und sei seitdem trocken. Nachdem er seine Biografie veröffentlicht hatte, habe es zahlreiche Hilferufe von Betroffenen und deren Angehörigen gegeben, weshalb Borowka 2013 schließlich den Verein zur Suchtprävention und -hilfe gründete.

Aus seiner Biografie liest er nun am Donnerstag, 16. Mai, in Fredenberg im Stadtteilzentrum Awista, Kurt-Schumacher-Ring 4. „Letztes Jahr hat er vier Schulen in Salzgitter besucht und kam immer fantastisch an“, erklärt Dincer Dinc vom Bürgerservice für Migranten Salzgitter. In Kooperation mit dem Awista-Team und mit Unterstützung der BKK Salzgitter hat der Bürgerservice die Veranstaltung organisiert.

Darum liest Ex-Profifußballer Borowka in Salzgitter

Ursprünglich sei der Bürgerservice aber auf Borowka aufmerksam geworden, um durch ihn Schüler für Alkohol und andere Drogen zu sensibilisieren, führt Dinc aus. „Wir wollten jemanden, der authentisch ist und nach dem Mund der Jugendlichen spricht.“

Da aber nicht jeder zu den Lesungen in Salzgitteraner hingehen könne, wollte der Bürgerservice den ehemaligen Profifußballer und Alkoholiker zu einer offenen Veranstaltung einladen – wo alle hinkönnten. „Viellecht kann Borowka Menschen dazu ermutigen, sich Hilfe zu suchen“, hofft Dinc.

Die Lesung findet im Rahmen der Gesundheitswochen in Fredenberg statt. Los geht es am Donnerstag um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, aber die Veranstalter bitten um eine vorherige Anmeldung per Mail an dincerdinc44@hotmail.de.

