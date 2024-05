Salzgitter. Kultusministerin Julia Willie Hamburg reist eigens nach Salzgitter. Was zum Programm am 23. Mai geplant ist, lesen Sie hier.

Die wenigsten werden sich wohl noch an den Moment erinnern können, als am 23. Mai 1949 das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Kraft trat. In diesem Jahr feiert ganz Deutschland den 75. Geburtstag dieses wichtigen Ereignisses, denn mit der Unterzeichnung des Gesetzes wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Auch Salzgitter möchte diesen Tag gebührend feiern. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Schülerinnen, Schüler und Auszubildende.

Hoher Besuch in Salzgitter: Kultusministerin Hamburg wird die Veranstaltung eröffnen

Ganz ohne Politik wird aber auch die Veranstaltung in Salzgitter nicht vonstattengehen. So wird die niedersächsische Kultusministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin Julia Willie Hamburg die Veranstaltung eröffnen, bestätigt Matthias von Maikowski, Gewerkschaftssekretär der IG Metall, die die Veranstaltung federführend, neben dem Betriebsrat der Salzgitter Flachstahl AG und der Stadt Salzgitter, organisiert.

Doch im Mittelpunkt der Feierlichkeit in Salzgitter stehen die jungen Menschen. 1000 Teilnehmende hätten sich bislang angemeldet, sagt von Maikowski. Mindestens 700 davon seien Schülerinnen, Schüler und Auszubildende. Und die haben sich einiges einfallen lassen zu dem Thema. So werden zum Beispiel Schüler der IGS Salzgitter vorstellen, welche Frauen sich an der Erstellung des Grundgesetzes beteiligt haben.

Emily Rose singt auf der Jubiläumsfeier in Salzgitter

Die IGS wird nicht die einzige Schule sein, die ihre Gedanken zum Thema präsentiert. Matthias von Maikowski sagt: „Uns war es wichtig zu zeigen, wie junge Menschen für die Werte des Grundgesetzes einstehen.“ Es wird also jung und bunt auf dem Rathausplatz in Lebenstedt. Neben den Präsentationen wird es, laut von Maikowski, noch eine Ausstellung im Rathaus zu geben, in denen Arbeiten zu sehen sein werden, die zum Beispiel im Rahmen von Projektwochen erarbeitet wurden.

Dass zu einer anständigen Feier auch Musik gehört, ist den Veranstaltern klar. Deswegen haben sie unter anderem die Sängerin Emily Rose eingeladen, die auf der Veranstaltung singen wird. Ob sie gemeinsam mit ihrem Bruder auftreten wird, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht klar.

Grundgesetz-Geburtstag in Salzgitter: Wer noch etwas beitragen möchte, sollte sich schnell melden

Noch gibt es die Möglichkeit, mitzumachen. Auf der Website der IG Metall Salzgitter-Peine heißt es: „Wenn eine Gruppe Auszubildende Deines Betriebes einen Beitrag zu dem Grundgesetz vorbereiten und präsentieren möchte, dann melde Dich schnellstmöglich beim Kollegen matthias.von.maikowski@igmetall.de.“ Wer nichts beitragen, aber trotzdem mitfeiern möchte, ist hierzu eingeladen am 23. Mai, 10.30 bis 12.30 Uhr, auf dem Rathausplatz in Lebenstedt.

