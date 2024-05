Salzgitter. Die Facharztpraxis für Orthopädie und Unfallchirurgie Oemus/Fabisiak schließt. Wohin sollen die Patientinnen und Patienten?

Das Röntgengerät aus der Facharztpraxis von Dr. Reinhard Fabisiak und Hans Joachim Oemus wird Mitte Juni abgeholt. Fabisiak erzählt, dass er froh sei, eine Firma gefunden zu haben, die das Gerät kostenlos abhole. Er nimmt an, dass das Gerät ins Ausland weiterverkauft wird. Fest steht jedenfalls: In der orthopädischen Fachpraxis am Schützenplatz in Salzgitter-Bad wird es nicht mehr benötigt. Denn nach 34 Jahren schließt die Praxis ihre Türen für immer.

Wichtig war den beiden Ärzten aus Salzgitter-Bad immer eine ganzheitliche Betrachtung auf die Beschwerden

Schon zuletzt hatten die beiden Fachärzte die Praxiszeiten erheblich heruntergeschraubt und die Öffnungszeiten auf den Vormittag beschränkt. Nun ist Schluss. Im Gespräch mit unserer Zeitung ist es Fabisiak wichtig, hervorzuheben, auf welche Weise sein Kollege und er mit den Patienten umgegangen sind. Nämlich: ganzheitlich denkend. Dass Rückenschmerzen eine psychosomatische Ursache haben könnten, wüssten viele gar nicht, sagt Fabisiak.

Er spricht viel von der heilsamen Wirkung von Yoga und Meditation. Speziell weitergebildet habe er sich außerdem in dem Bereich der psychosomatischen Medizin. Fabisiak schreibt dazu auf seiner Webseite: „Es gilt übrigens immer noch als fachfremd, wenn der Facharzt für Orthopädie bei Schulterschmerzen auf den Bauch fasst und die Kiblerfalte der Rückenhaut überprüft – ich hoffe, dass diese physiologischen Zusammenhänge.... wenigstens von den Patienten nicht vergessen werden.“

Fabisiak: Die Versorgungslücke muss geschlossen werden

Bei einer solchen Herangehensweise mag sich nicht jeder gut aufgehoben fühlen. Aber die beiden hatten ihre treuen Patientinnen und Patienten, sagt Fabisiak. Während er selbst auf die Behandlung von Kindern und auch Menschen mit geistigen Einschränkungen spezialisierte, lag der Schwerpunkt seines Kollegen Oemus in der Behandlung chronisch Erkrankter, die ihn oft über Jahre begleiteten, sagt Fabisiak.

Den Antrag auf eine Nachbesetzung der kassenärztlichen Sitze hätten die beiden selbst gestellt, sagt Fabisiak weiter. Zwar gebe es auf dem Papier nach der 2018 eingeführten Zusammenlegung der beiden Arztgruppen Orthopädie und Unfallchirurgie ein Überangebot in diesem Facharztbereich, doch in der Praxis, sagt Fabisiak, bekämen die Patienten dennoch schwerlich einen Termin. Es war ihnen wichtig, dass die Lücke, die durch die Schließung ihrer Praxis entsteht, geschlossen würde.

Lutz Blume: Das St.-Elisabeth-Krankenhaus ist personell hervorragend aufgestellt

Die gute Nachricht ist: Die Versorgung ist weiterhin gewährleistet. Denn: das St.-Elisabeth-Krankenhaus in Salzgitter-Bad hat sich auf die Ausschreibung beworben und den Zuschlag erhalten. Lutz Blume, Geschäftsführer des St.-Elisabeth-Krankenhauses sagt dazu, er freue sich, den Zuschlag erhalten zu haben, denn auch ihm sei es wichtig, dass Salzgitter nicht in eine Unterversorgung gerät.

Das Krankenhaus kann also lückenlos die Versorgung der Patientinnen und Patienten aus der Praxis Oemus/Fabisiak übernehmen. Schon jetzt könnten Termine ausgemacht werden, sagt Blume. Und weiter: „Das Krankenhaus ist hervorragend aufgestellt in den Bereichen Orthopädie, Unfall- und Gefäßchirurgie.“

Zukünftig soll es in St. Elisabeth Kooperationen mit Partnern geben, die die mentale Gesundheit im Blick haben

Stellt sich nun die Frage, wie es um die Versorgung der Patientinnen und Patienten steht, die sich eine ganzheitlichere Betrachtung ihrer Beschwerden wünschen, also eine solche, die auch die Psyche mit einbezieht, auch bei rein körperlichen Beschwerden. Lutz Blume sagt hierzu: „Natürlich ist unsere Behandlungsmethode zunächst eine rein somatische.“ Somatisch ist ein Begriff, der vor allem in der Fachsprache gebraucht wird, um körperliche oder organische von psychischen Krankheiten abzugrenzen. Meint also: Entweder das eine oder das andere.

„Ich denke für das St.-Elisabeth-Krankenhaus über Kooperationen nach, mit Partnern, die die mentale Gesundheit im Blick haben.“ Lutz Blume

Lutz Blume betont aber auch, dass ihm eine Betrachtung im Hinblick auf die mentale Gesundheit wichtig sei. Für sein Krankenhaus denke er über Kooperationen zur Zusammenarbeit in dieser Richtung nach. Ideen habe er, nur spruchreif sei hiervon noch nichts.

Dr. Fabisiak: „Beziehungen gehen zu Ende. So ist das im Leben“

Reinhard Fabisiak hofft, dass seine Patienten in Zukunft gut versorgt werden. Für ihn und seinen Kollegen sei es nun aber an der Zeit, zurückzutreten. Die vielen Jahre in der Praxis haben auch die beiden viel Kraft gekostet. Auf ein Foto für die Zeitung wollten sie nicht.

Besonders dankbar sei Fabisiak seinen Angestellten, die seinem Partner und ihm viele Jahre lang die Treue hielten. Eine sei sogar schon seit der Eröffnung 1992 dabei. Was nun aus denen würde? „Für die drei ist es kein Problem, neue Jobs zu finden, aber ehrlich gesagt haben sie gesagt, dass sie jetzt erst einmal eine Pause brauchen.“ Nicht gleich in etwas Neues stürzen. Man habe viele Jahre miteinander verbracht. Auch viele Patienten seien schon lange da, aber: „Beziehungen gehen irgendwann vorbei. Das passiert ständig im Leben.“

