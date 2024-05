Salzgitter-Bad. Sascha Ellinghaus ist kein typischer katholischer Pfarrer. Darum reist er quer durch Deutschland und besucht Volksfeste oder Zirkusse.

Sein reich bestickter rot-goldener Mantel über dem weißen Gewand kennzeichnen ihn als katholischen Pfarrer. Doch sieht man genau hin, sind auf seiner Stola ein aufgesticktes Clownsgesicht und ein Karussellpferd zu erkennen. Ein Clown auf einer edlen Stola? Das muss doch wohl ein Scherz sein – oder nicht?

Tatsächlich ist Pfarrer Sascha Ellinghaus ein echter katholischer Pfarrer und sein Gewand – inklusive Clown und Pferdchen – ist ebenfalls ein richtiges liturgisches Gewand. Etwas unterscheidet den Seelsorger allerdings von anderen katholischen Pfarrern: Seine Gemeinde sitzt nicht an einem festen Ort – sie ist über ganz Deutschland verteilt. Denn Ellinghaus ist der Leiter der katholischen Circus- und Schaustellerseelsorge in Deutschland.

Der 51-Jährige ist inzwischen bereits seit 26 Jahren Priester der katholischen Kirche. Für Zirkusleute und Schausteller zuständig ist er aber nicht ganz so lange. „Mir war zunächst überhaupt nicht bewusst, dass es diese spezielle Seelsorge gibt“, erklärt Ellinghaus. Wie also ist er zu dieser außergewöhnlichen Position gekommen? „Durch Zufall“, gibt er zu und schmunzelt.

Als Dankeschön für Sternsinger und Messdiener bei einem Weihnachtsgottesdienst ging er mit den Kindern zu einem Weihnachtszirkus nach Gelsenkirchen – nicht allzu weit entfernt von seinem damaligen Einsatzort Werl. Durch diesen Weihnachtszirkus knüpfte er Kontakt zu der Zirkusfamilie Probst – und entdeckte außerdem seine Faszination für den Zirkus und die Menschen, die dahinter stehen.

Hamburg, Salzgitter, Holzminden: Ellinghaus reist als Pfarrer durch ganz Deutschland

Zunächst nebenamtlich, seit 2014 dann hauptamtlich ist Pfarrer Ellinghaus also unterwegs und kümmert sich um die christlichen Bedürfnisse von Schaustellern oder Zirkusleuten. Quer durch Deutschland tourt er mit seinem weißen Transporter, auf den wieder das Zirkuspferd, ein Karussell und ein großes Kreuz aufgeklebt sind. Darin befindet sich alles, was der 51-Jährige brauchen könnte: von der mobilen Kaffeemaschine bis hin zu diversen Altartüchern, Kerzenständern, Gewändern und sogar einer Verstärkeranlage für elektronische Orgelmusik.

Das ist auch der große Unterschied zwischen seiner Position und der eines Pfarrers mit ortsgebundener Gemeinde und fester Kirche: Die Gemeinde kommt nicht zu Ellinghaus, sondern er geht zu ihr. „Wenn ich beim Zirkus oder Volksfest ankomme, muss ich meine Kirche selbst mitbringen“, veranschaulicht der Pfarrer. Wo genau seine kleine „Kirche“ dann steht, sieht er oft erst vor Ort. Manches Mal predigt er in der Manege eines Zirkuszelts, auf einem Autoscooter, zwischen Pferden und Feuerwehrautos auf einem Kinderkarussell oder unter den Gondeln eines Riesenrads.

Ob Taufe im Zirkus oder Hochzeit auf dem Autoscooter: Pfarrer muss Altar selbst auf- und abbauen

„Ich muss dabei alles selber aufbauen, abbauen und auch meine Altartücher waschen und bügeln, meine Akkus aufladen – sämtliche hausmeisterlichen Tätigkeiten, die es ermöglichen, dass ein Altar in einer Manege stehen kann“, führt der Seelsorger aus. Dabei könne es je nach Wetterlage und Bodenbeschaffenheit auch vorkommen, dass die Altartücher im Schlamm hängen.

Viel Zeit für all diese Aufgaben hat Ellinghaus nicht. Zu unserem Gespräch nach Salzgitter kam er aus Hamburg, bevor er nachmittags ein Zirkuskind in Salzgitter-Bad tauft. Gleich danach geht es schon weiter zur Zirkusfamilie Probst, die in Holzminden auftritt. „Ich bin sicherlich mehr als fünf Tage die Woche beschäftigt“, stellt er nüchtern fest, „aber ohne Idealismus geht es weder in einer territorialen Pfarrei noch als Seelsorger für Zirkusleute und Schausteller.“

Die viele Arbeit stört ihn aber nicht. Vielmehr mache das Wiedersehen mit Zirkus- oder Schaustellerfamilien, die er inzwischen lange Zeit kennt, ihm Freude: „Die schönen Dinge überwiegen“, findet Ellinghaus. Nur schöne und fröhliche Erlebnisse gibt es in seinem Alltag aber nicht: Denn auch – oder besonders – in Todesfällen brauchten die Familien Unterstützung.

Nicht nur schöne Anlässe der Zirkusfamilien: Auch bei Beerdigungen unterstützt Pfarrer Ellinghaus

Nachdrücklich im Gedächtnis geblieben ist dem Seelsorger ein bestimmtes Erlebnis: „Der Sohn eines Schaustellers ist auf dem Fahrgeschäft Breakdance tödlich verunglückt. Dann musste ich einen 17-Jährigen beerdigen.“ Trauer in Schausteller- oder Zirkusfamilien müsse oft sehr privat gelebt werden, denn „das Volksfest geht ja weiter“, erklärt Ellinghaus.

In solchen Momenten vertraue er darauf, dass Gott ihm helfe, die richtigen Worte zu finden. Außerdem glaubt er daran, „dass es eine Zukunft bei Gott und ein Wiedersehen geben wird.“ Trotz solcher tragischen Momente, die zu seinem Alltag dazugehören, ist Ellinghaus zufrieden mit seiner Aufgabe. Und: „Gott sei Dank überwiegen die schönen Momente.“

