Klassische rote Rosen und blassrosafarbene Hortensien oder doch lieber die fröhlichen, zitronengelben Gerberas zu einem Blumenstrauß binden lassen? Blumen sind eines der beliebtesten Geschenke zum Muttertag, der am 12. Mai stattfand. Kein Wunder also, dass Salzgitters Floristinnen und Floristen Anfang Mai gut beschäftigt sind.

Was in diesem Jahr besonders gefragt war? „Rosen, Gerberas und Pfingstrosen“, berichtet Christine Markwort von der Blumenecke Markwort. Bunte Sträuße würden gern genommen, aber auch die Kombination der Farben rosa, lila und weiß. Rosa als Trendfarbe – das bestätigen auch Ruth Othmer, Floristin aus Bruni‘s Blumenstudio und Feras al Assl, Besitzer des Shops Assl collection. „Rote Rosen sind eher am Valentinstag beliebt“, führt al Assl aus.

Trotz der Konkurrenz durch den Tag der Verliebten bleibt der Muttertag aber der beste Tag für Blumenläden, erklärt er. Das sieht auch Othmer so, denn: „Jeder hat ja eine Mutter, vielleicht auch Schwiegermutter und Großmutter.“ Für den Muttertag könnte die Blumenhandlung also bis zu drei Sträuße pro Familie verkaufen.

Floristin aus Salzgitter-Bad: Hier kann sich kein Blumenladen beklagen

Also laufen die Geschäfte für Salzgitters Blumenläden entsprechend gut? Hierbei spalten sich die Meinungen der Floristen und Besitzer der Blumenläden. „In Salzgitter-Bad kann sich kein Blumenladen beklagen, denke ich“, sagt Floristin Markwort. Einen Verlust bei den Umsätzen ihrer Blumenecke gebe es nicht.

Ein größeres Problem sieht sie beim Personalmangel. Viele Blumenläden hätten etwa ihre Öffnungszeiten verkürzen müssen, erklärt sie. In der Blumenecke sei das aber nicht der Fall, denn: „Wir haben verlässliche Mitarbeiter.“ Individuelle Beratung und fachliche Kompetenz – das ist laut Markwort der Schlüssel zum Erfolg für Blumengeschäfte. Darum besorgt sie auch der Online-Blumenhandel nicht so sehr. Trotzdem: „Man wird von keinem Blumenladen richtig reich“, gibt sie zu.

Ein Blumenstrauß – das klassische Muttertagsgeschenk. Dieses Jahr seien besonders Pfingstrosen beliebt, erklärt Floristin Markwort aus Salzgitter-Bad. (Symbolfoto) © obs | Tollwasblumenmachen.de

Obwohl sie keine negative Entwicklung ihres eigenen Blumengeschäfts beobachten kann, hat sich Markwort zufolge doch das Kaufverhalten der Kunden geändert. So würden mehr große Sträuße für besondere Anlässe gekauft oder ein „kleiner Strauß für einen Kaffeebesuch.“ Mittelgroße Sträuße, wie etwa „für die Nachbarin“ allerdings, würden inzwischen kaum noch gekauft.

Salzgitters Blumengeschäfte haben große Konkurrenz durch Supermärkte

Etwas Ähnliches äußerte auch Othmer: „Der Strauß für die Woche wird seltener bei uns gekauft als früher.“ Für solche Fälle seien Blumen aus Supermärkten einfach eine zu große Konkurrenz. Als Stärke der Blumenläden sieht sie wie Markwort Qualität, Beratung und Individualität. „Ein Supermarkt bietet keine Sträuße für Hochzeiten oder Konfirmationen an“, betont sie, „dadurch können – und müssen – wir uns abheben.“

Dass die günstigen Blumenpreise beim Supermarkt ein großes Problem seien, findet auch Blumengeschäftsbesitzer al Assl: „Blumenläden sterben aus“, erklärt er. Sein Geschäft könne noch überleben, da es nicht nur auf Blumen spezialisiert sei – auch Geschenke, Schmuck oder Naturseife gibt es dort. Blumen alleine wären „niemals ausreichend“.

Obwohl er aktuell nicht plane, seinen kleinen Laden in Lebenstedts Innenstadt zu schließen, könne er nicht sicher sagen, wie lange es noch so weitergehen könne. „Weihnachten und Ostern liefen nicht gut. Unsere Verkäufe gehen jedes Jahr zurück – bis jetzt halten wir aber noch durch.“

