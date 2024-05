Salzgitter. Sie wollen am langen Wochenende ganz gemütlich starten? Wo es dafür frische Brötchen, Kuchen und andere Backwaren gibt, lesen Sie hier.

Höhepunkt und Abschluss der Feiertage im Mai ist alljährlich Pfingsten. Damit Sie an den Feiertagen (Pfingstsonntag, 19. Mai, und Pfingstmontag, 20. Mai) entspannt mit frischen Brötchen in den Tag starten können, haben wir eine Liste der Bäcker in Salzgitter und Umgebung zusammengestellt, die geöffnet haben.

Stadtbäcker Milkau nur am Pfingstsonntag offen

Am Pfingstsonntag öffnet der Stadtbäcker Milkau in der Reppnerschen Straße in Lebenstedt wie jeden Sonntag von 8 bis 11 Uhr. Am Pfingstmontag dagegen ist geschlossen.

Feinbäckerei Ruch öffnet an beiden Tagen in Bad und Gebhardshagen

Die Feinbäckerei Ruch ist mit zwei Filialen am 19. und 20. Mai am Start. Geöffnet ist die Filiale in der Liebenhallerstraße in Bad, jeweils von 6 bis 17 Uhr. Die Filiale im Hardeweg in Gebhardshagen öffnet am Pfingstsonntag von 7 bis 13 Uhr und am Pfingstmontag von 7 bis 11 Uhr.

Café Engelke an beiden Tagen geöffnet

In der Peiner Straße zwischen Lebenstedt und Engelnstedt befindet sich die Stadtbäckerei Café Engelke. Hier bekommen man am Sonntag von 5 bis 18 Uhr und am Montag von 5 bis 17 Uhr Brötchen.

Jendraß Bäckerei in Baddeckenstedt

Die Jendraß Bäckerei in Baddeckenstedt hat an beiden Pfingstfeiertagen geöffnet, jeweils von 7 bis 16 Uhr.

Löwenbäcker Schaper nur in Thiede geöffnet

Beim Löwenbäcker Schaper wird man sowohl am Pfingstsonntag als auch am Pfingstmontag in der Filiale in der Adalbert-Stifter-Straße in Thiede fündig, und zwar an beiden Tagen von 8 bis 16.30 Uhr.

Mein Bäcker Rühmann in Lebenstedt geöffnet

In der Wehrstraße in Lebenstedt öffnet Mein Bäcker Rühmann an beiden Tagen. Dies ist die einzige der zahlreichen Filialen in Salzgitter-Lebenstedt, die an diesem Tag öffnet, und zwar von 5 bis 12 Uhr.

Brot und Kuchenspezialitäten in Fredenberg

In Fredenberg gibt‘s bei Schäfer’s Brot- und Kuchenspezialitäten im Kurt-Schumacher-Ring an beiden Pfingsttagen Brötchen und mehr: Sonntag und Montag jeweils 8 bis 11 Uhr.

Türkische Backkunst in Lebenstedt

Die Ümit-Bäckerei öffnet die Filiale in Lebenstedt (Chemnitzer Straße) am Pfingstsonntag von 6 bis 19 Uhr und am Pfingstmontag von 5 bis 20 Uhr sowie die Filiale in Bad (Vorsalzer Straße) an Pfingstsonntag von 16.30 bis 19 Uhr und am Pfingstmontag von 5 bis 20 Uhr.

Ihr Lieblingsbäcker ist nicht dabei, obwohl auch er an Pfingsten Brötchen anbietet? Dann informieren Sie uns gerne via E-Mail an: redaktion.salzgitter@funkemedien.de.

