Salzgitter. Könnte am Seeufer eine neue Promenade entlangführen? Wir zeigen, welche Ideen es für die Zukunft des beliebten Ausflugsortes gibt.

Die Stimme von Lena Bruns klingt etwas verunsichert, als sie den Salzgitteranerinnen und Salzgitteranern ihr Konzept für den Salzgittersee vorstellt. Man könnte meinen, sie habe Sorge, dass die Anwesenden ihr das Konzept im Anschluss an ihren Vortrag direkt um die Ohren hauen. Schließlich ist die Diskussion um die Zukunft des Salzgittersees nicht neu. Seit beinahe zehn Jahren wird um eine Neugestaltung des beliebten Erholungsortes gerungen. Auf Anraten des Architekturbüros Ackers und Partner wurde bereits im Jahr 2019 zum ersten Mal zum Bürgerdialog gebeten.

Aus Stückwerk soll nun endlich ein Gesamtkonzept für den Salzgittersee werden

Lena Bruns gehört zum Büro für Architektur und Stadtforschung „Amsel Kollektiv“. Im vergangenen Jahr ist es von der Stadt damit beauftragt worden, ein Gesamtkonzept für den See zu erstellen. Denn: Bisher sei alles doch ein wenig Stückwerk, sagt Stadtrat Michael Tacke. „Der Salzgittersee ist ein wichtiger Ort für unsere Stadt. Bisher gab es noch kein ganzheitliches Konzept“, so Tacke und weiter: „Wir wollen heute diesen Ort mit Ihnen gemeinsam gestalten.“

„Wenn keiner sich bewegt, passiert nichts.“ Michael Tacke, Stadtrat

Tacke ist der erste Redner des Abends und führt die Zuhörenden mit seinen Worten noch einmal in die Vergangenheit zurück. Er spricht von den Anfängen. Von einst geplantem und wieder verworfenem, wie etwa die Pläne zum Bau von Wohneinheiten am Südufer des Sees. Ein Gespenst, das, wie er sagt, noch immer umhergehe und stellt klar: Diese Pläne sind definitiv vom Tisch. Er spricht aber auch von Projekten, die bereits beschlossen sind, wie der von der Volksbank Brawo finanzierte Bau der McArena, der Skateanlage und der Verbesserung der Beleuchtungssituation.

Die Stadt lädt Bürgerinnen und Bürger ein, mitzudiskutieren und mitzugestalten

Das vielzitierte Gesamtkonzept liegt nun vor. Zur Diskussion und Mitgestaltung hatte die Stadt ihre Bürgerinnen und Bürger zur Veranstaltung „Beteiligung zur Weiterentwicklung des Salzgittersees“ eingeladen. Von den 63 Stühlen, die entsprechend der Zahl der eingegangenen Anmeldungen aufgestellt worden waren, bleiben einige leer. Gut 40 davon sind am Ende besetzt. Die Jugend sucht man unter den Teilnehmenden vergebens. Marlene sticht aus der Menge hervor und ist an diesem Abend mit ihren 12 Jahren die einzige Vertreterin ihrer Generation.

Der größte Teil des Auditoriums befindet sich eher in den besten Jahren. Ruhig und interessiert folgen sie den Ausführungen von Lena Bruns, die, mithilfe einer sorgfältig ausgearbeiteten Power-Point-Präsentation, ihre Ideen in visualisierter Form darstellt. „Als wir im vergangenen Jahr das Projekt übernommen haben, gab es ja bereits einen reichen Schatz an Ideen. Auf diesem konnten wir unser Konzept wunderbar aufbauen“, sagt sie in Richtung Publikum.

Der Wunsch der Planer: eine Promenade, die vor den Vereinshäusern entlang führt

Die Insel, sagt Bruns, solle den Parkcharakter behalten, den sie derzeit schon hat. Wichtig sei ihr die thematische Klammer zwischen Lebenstedt und seinem Ortsteil Fredenberg am südlichen Ende des Salzgittersees. Hier, sagt sie, gebe es verschiedene Ideen, die gemeinsam erarbeitet werden sollen. Von der Jugendherberge bis zu Bed&Bike-Hütten sei alles denkbar, ebenso wie Ladengeschäfte oder ein Wohnmobilstellplatz.

Die Promenade zwischen DRLG und Vereinshäusern stellt sich das „Amsel Kollektiv“ vor wie in dieser Visualisierung zur Promenade Starnberger See. © FMN | morpho-locig + lex-kerfers

Der zweite große Knackpunkt ist der Bereich vor den Vereinen. Der Weg geht derzeit hinter den Vereinshäusern entlang. Das sei, so Bruns, nicht attraktiv. Sie stelle sich eine Promenade vor den Vereinshäusern vor, an der die Menschen direkt am See entlanggehen könnten. Den Begriff „Städtischer Charakter“ wird sie in diesem Zusammenhang an diesem Abend mehrfach verwenden. Anhand von bereits umgesetzten Promenadenprojekten an anderen Seen in Deutschland verdeutlicht sie, wie sie sich das Ganze vorstellt.

Größtenteils Lob vom Vertreter der Bürgerinitiative Salzgittersee zu den Vorschlägen

An dieser Stelle wird es im Publikum das erste Mal unruhig. Leises Geraune verdeutlicht, dass dies nicht bei allen Anwesenden auf Gegenliebe stößt. Wolfgang Rosenthal, stellvertretender Vorsitzender der Bürgerinitiative Salzgittersee, ist als dritter Redner an der Reihe. Grundsätzlich begrüße er die Vorschläge von Frau Bruns. Die naturnahen Ideen zur Gestaltung kämen denen, die der Verein seit Jahren fordere, sehr nahe.

Weiterhin freue er sich darüber, dass es nun bezüglich der Gestaltung endlich wieder in den Dialog ginge. „Zwei Jahre lang wurde hinter verschlossenen Türen geredet. Wir wurden nicht an Gesprächen beteiligt“, bemängelt er. Der Weg, der nun eingeschlagen werde, sei jedoch erfreulich. Sein wichtigstes Anliegen, das er im Namen des Vereins vorträgt: Bebauung verhindern, Natur und Landschaft erhalten.

Die Teilnehmer sind sich nicht in allen Punkten einig

In der anschließenden offenen Frage- und Diskussionsrunde geht es lebhaft zu. Nicht wenige sind der Meinung, dass der Erhalt und die Wiederaufwertung der vorhandenen Infrastruktur zu begrüßen wäre. Die Wege seien in einem katastrophalen Zustand, sagt eine Dame, das sei doch schonmal etwas und überhaupt: der ganze Müll und die Gänse und und und. Doch um die Gänse ginge es heute nicht, wirft Bernd Wiesner, Fachgebietsleiter für den Bereich Stadtplanung, ein.

Vielmehr wolle man heute gemeinsam erarbeiten, wie die beiden Bereiche „Stadt und Sport“ und die Promenade aussehen könnten. Und dann geht es los. In kleinen Arbeitsgruppen wird diskutiert, gebastelt, geklebt. Auf großen Plakaten dürfen die Teilnehmenden die Bereiche selbst gestalten. Wie Lackbilder können verschiedene Motive ausgeschnitten und aufgeklebt werden. „Nehmen wir den Eiswagen oder lieber noch mehr Bäume, was meint ihr?“ wird an dem Tisch diskutiert.

Promenade oder nicht Promenade, das ist hier die Frage

Die zwölfjährige Marlene überlegt kurz und entscheidet sich für mehr Bäume, denn Schatten sei wichtig. Und eine Hängematte soll auch noch hin. Während Marlene schon fleißig klebt, wird an anderen Tischen noch diskutiert. Ein Herr, der sich anhand eines Shirts mit der Aufschrift „Marinekameradschaft Salzgitter“ als Mitglied derselben outet, zeichnet beherzt und mit wütender Attitüde einen großen Zaun vor die Vereinshäuser. An die Stelle, an der die Promenade angedacht ist. „Der muss dann da hin, wenn dort Leute langgehen. Ansonsten ist mein Boot nämlich nicht mehr versichert.“

Beim Schlussfazit wird eins deutlich: Die Anwesenden wünschen sich mit deutlicher Mehrheit mehr Grün im Bereich „Stadt und Sport“. Was die Promenade betrifft, ist man sich uneinig. Der Vorschlag einer Arbeitsgruppe, die Promenade lediglich im Bereich zwischen DRLG bis hin zu den Vereinen zu bauen, findet große Zustimmung. Nur vereinzelt wird die Weiterführung der Promenade vor den Vereinshäusern befürwortet. Die Enttäuschung darüber bildet sich auf dem Gesicht von Lena Bruns ab.

Wiesner: „Von der Beteiligung lebt unsere Gesellschaft und die Gemeinschaft“

Nun heißt es für die Verantwortlichen, in Klausur zu gehen. Die Vorschläge, so heißt es, werden ernst genommen und besprochen. Ein Ratsbeschluss sei für den Spätsommer vorgesehen. Bernd Wiesner übernimmt das Schlusswort: „Vielen Dank, dass Sie sich beteiligt haben. Davon lebt die Gesellschaft und die Gemeinschaft.“

