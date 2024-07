Peine. Randolf und Bettina Teichmann begleiten Rummel und Feste mit ihrem mobilen Ersatzteillager für Kirmesbedarf. Kaputt geht immer etwas.

Da hat mal jemand echt eine Lücke entdeckt, und das schon seit 20 Jahren. So lange stehen Randolf und Bettina Teichmann neben Rummel, Kirmes, Oktoberfest oder Weihnachtsmarkt. Und doch sind sie ganz wichtig und mittendrin, denn die beiden betreiben ein mobiles Ersatzteillager für Kirmesbedarf.

Am Samstagmittag sind wir gerade auf dem Weg auf das Freischießen-Festplatzgelände auf dem Peiner Schützenplatz, da fallen uns die beiden zwischen zwei offenen 7,5-Tonnern auf. Randolf Teichmann ist gerade dabei, etwas zusammenzuschrauben. So wie es aussieht, soll es, laienhaft ausgedrückt, ein Mehrfachwasseranschluss werden. „Bauen mache ich eigentlich nicht, ich verkaufe“, sagt der 64-Jährige, der mit seiner Frau Bettina (62) auf Rügen lebt, aktuell aber im Camper neben dem Freischießen-Festplatz in Peine.

Die Entspanntheit der Insulaner merkt man den beidem sofort an. Dabei tickt gerade die Uhr. „Wir müssen heute noch nach Düsseldorf, wir haben Sonntagsfahrverbot“, sagt Randolf Teichmann. In Düsseldorf warte das nächste Volksfest mit Rummel oder Kirmes, später den Oktoberfesten und Weihnachtsmärkten.

Auf den Ladeflächen erkannt man diverse Teile, die auch in einem Baumarkt liegen oder hängen könnten: Schläuche, Arbeitskleidung, diverse Kleinteile, Klemmen und Kabel. Was nicht da ist, schickt der Sohn nach Anforderung aus dem Lager auf Rügen hinterher. Dazu gibt es einen Onlineshop für den Kirmes- oder Schaustellerbedarf.

Die Lichter an den Fahrgeschäften gibt es kaum im gewöhnlichen Baumarkt

„Arbeitskleidung geht gut“, erzählt Randolf Teichmann. Schläuche und Lichter, Einbaucaps genannt, aber auch. Letztere gab es schon immer sehr viele an den diversen Buden und Fahrgeschäften der Schausteller und Betreiber. Oft sind es Spezialanfertigungen oder nur kleine Produktionsserien. Geht eines der viele bunten Lichter, zum Beispiel an einem Auto von einem Kinderkarussell kaputt, muss es ersetzt werden. Aber so, dass es ins Gesamtbild bzw. ins rechte Licht passt.

„Schauen Sie, da unter dem Vordach“, sagt der Rügener und zeigt auf die Unterkante einer Bude, die zum Riesenrad gehört. „Wenn ich denen ein weißes kaltes LED-Licht verkaufe, dann passt das da optisch nicht rein.“ Also wird im Bestand und auf dem Musterlampenbrett, auf dem alle möglichen Varianten von kleinen Lichtern angebracht sind, so lange gesucht, bis etwas Passendes gefunden wird.

Was nicht passt, wird passend gemacht, aber möglichst ohne unnötigen und großen Aufwand. Einfach ein neues größeres Loch für eine neue, nicht ganz hineinpassende Lampe in einen Autoscooter zu bohren oder zu fräsen, will wohl überlegt sein. Dass die Überlegungen von Randolf und Bettina Teichmann vom Wissen über das Rummelgeschäft geprägt sind, hat sich offensichtlich herumgesprochen. „Ich bekomme Anfragen aus ganz Deutschland“, sagt Randolf Teichmann.

Rügener Fluter beleuchten Fahrgeschäfte in ganz Deutschland

Was auch gut gehe, seien die Fluter, „bis 1200 Watt, mit wasserdichten Steckern und Gehäuse aus Edelstahl!“, die inzwischen diverse Stahlgitterarme von Riesenrädern oder Falltürmen oder Geisterbahnen beleuchteten. Randolf Teichmann zeigt dazu unzählige Fotos auf seinem Mobiltelefon. „Die erstetzen nach und nach die großen Strahler.“ Sie seien auch sparsamer beim Strom.

Manchmal sei es auch wichtig, dass auf ein Licht auch mal draufgetreten werden kann. Auch dafür haben die Teichmanns etwas in ihrem Angebot dabei. Während Randolf gerade den nächsten Kunden am LKW hat, der sich für bestimmte Lichter interessiert, hat Bettina im Hänger gegenüber schon den nächsten Kunden am Telefon in ihrem Minibüro, das auf der Ladefläche platziert ist.

Schläuche und Arbeitskleidung gehen gut. Bettina Randolf in ihrem Minibüro auf einer der beiden Ladenflächen von LKW und Hänger. © FMN | Arne Grohmann

Freischießen – Programm und Sperrungen/Umleitungen Sonnabend, 6. Juli: 13 bis 17 Uhr Könige und Würdenträger des Freischießens sowie Honoratioren der Stadt erhalten Ständchen. Ab 18 Uhr die Freischießen-Korporationen veranstalten ihre Kommerse in den Korporationszelten. 19.45 Uhr Aufmarsch aller Musikzüge der Korporationen auf dem historischen Marktplatz zur Meldung an die Bürgerschaffer. Sonntag, 7. Juli: 10.45 Uhr unter Vorantritt der Vereinigten Spielmannszüge bringen die Fahnenabordnungen der Korporationen die Fahnen vom neuen zum alten Rathaus. 11 bis 12 Uhr Platzkonzert auf dem historischen Marktplatz. Ab 14.30 Uhr Begrüßung der Gäste der Stadt Peine zur Eröffnung des Freischießens im alten Rathaus. Ab 14.45 Uhr Aufmarsch aller Korporationen auf dem historischen Marktplatz. 15 Uhr feierliche Eröffnung des Freischießens durch Bürgermeister Klaus Saemann – Verleihung des „Grünen Bandes“ vom Podium des alten Rathauses an die Schützengilde und den Peiner Walzwerker-Verein. Etwa 15.50 Uhr Abmarsch des Festumzugs über Breite Straße, Gröpern, Schützenstraße. Etwa 17.15 Uhr Besuche des Rats der Stadt Peine bei den Korporationen des Freischießens. Ab 20 Uhr Tanz in den Zelten der Korporationen. Montag, 8. Juli: 11 Uhr „Kattenhägener Ausmarsch“ von der Nordseite des Schützenplatzes aus zum Einbringen der Fahnen ins alte Rathaus. 14 Uhr Die Könige des Jahres 2023 tragen sich im großen Sitzungssaal des neuen Rathauses ins Goldene Buch ein. 15 Uhr Festumzug durch die Stadt wie am Sonntag. 17 Uhr Besuch des Rats bei den Bürgerkorporationen. 18.15 Uhr Proklamation der neuen Könige 2024 auf dem historischen Marktplatz durch Bürgermeister Klaus Saemann. 18.40 Uhr Die neuen Könige werden über Breite Straße, Gröpern, Schützenstraße zum neuen Rathaus geleitet. Ab 21.45 Uhr Königsproklamationen in den einzelnen Korporationszelten. Dienstag, 9. Juli: 11 Uhr Königsfrühstück bei allen Korporationen. 14.30 bis 18 Uhr „Bunte Umzüge“ in der Peiner Innenstadt. 22 Uhr Traditioneller Königseinzug mit Fackeln durch die Stadt zum historischen Marktplatz. 22.15 Uhr Offizielle Beendigung des Peiner Freischießens vor dem alten Rathaus durch Bürgermeister Klaus Saemann. Wegen des Freischießens gesperrt sind in der Stadt Peine unter anderem die Richard-Langeheine-Straße (am Stadtpark) von der Nord-Süd-Brücke bis zur Kantstraße, die Kantstraße, der Schützenplatz und der Hagenplatz. Am Hagenmarkt sind jedoch die Umfahrt und Parkplätze frei. Die Parkplätze der Schulen sind zudem geöffnet gemäß der Verkehrslenkung. Bis September voll gesperrt ist unabhängig vom Freischießen die Hans-Gallinis-Straße in Höhe Am Silberkamp 53: Die Stadtwerke lassen dort umfangreiche Leitungsarbeiten am Fernwärmenetz vornehmen. Die Umleitung führt daher über folgende Strecken (sind ebenfalls der Verkehrslenkung zu entnehmen): aus Richtung Nord-Süd-Brücke – von Nord-Süd-Brücke – Woltorfer Straße – Ostrandstraße – Ascherslebener Kreisel – Duttenstedter Straße – Schwarzer Weg (Ende). Aus Richtung Norden: Schwarzer Weg – Am Silberkamp – Schäferstraße – Woltorfer Straße – Nord-Süd-Brücke (Ende).

