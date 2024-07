Peine. An einem Bahnübergang hat die Polizei Peine die Frau gefunden. Nun haben die Beamten die Identität der Frau geklärt. Alle Informationen.

Die Polizei Peine hat am Sonntag, 30. Juni, eine unbekannte Frau tot am Bahnübergang in Peine – Uhlenkamp/Rosenthal-Vöhrum – gefunden. Die Identität der Verstorbenen ist nun bekannt. Es handelt sich um eine 55-Jährige, die aus der Stadt Peine stammt, teilt die Polizei heute mit.

Der tragische Todesfall habe sich um 13.30 Uhr ereignet. Die unbekannte Frau sei mit einem Winora-Damenfahrrad zum Bahnübergang in Peine gefahren. Im Bereich des Gleisbettes wurde sie von einem Zug erfasst und ist hierbei tödlich verletzt worden, berichtet die Polizei. Die Ermittler gehen aktuell von einem Suizid aus. Die Todesursache ist aber noch nicht abschließend geklärt, berichtet die Polizei.

Mit diesem Fahrrad war die Tote aus Peine unterwegs. © FMN | Polizei Peine

Hilfe bei Suizidgedanken Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der Gefahr von Nachahmungstaten berichten wir in der Regel nicht über mögliche Suizide oder Suizidversuche – außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sie selbst haben Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Suizidgedanken – oder kennen jemanden, den oder die eine psychische Erkrankung beschäftigt? Es gibt Hilfe. Professionelle Beratung – rund um die Uhr und kostenfrei – bietet etwa die Telefonseelsorge unter den Rufnummern (0800) 1110111, (0800) 1110222 und 116 123 oder per Mail und Chat an. Für Kinder und Jugendliche stehen die Nummer gegen Kummer unter 116 111 sowie Online-Angebote wie Krisenchat, Jugendnotmail oder U25 zur Verfügung. Weitere Beratungsstellen, Krisendienste und Selbsthilfegruppen – auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg – hat die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention zusammengestellt.

Einbruch in Peiner Imbiss – Polizei Peine sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Montag, 1. Juli, in einen Imbiss in der Braunschweiger Straße eingebrochen, informiert die Polizei Peine in einer Pressemitteilung.

Zwischen Sonntag, 23.30 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, sollen die Täter durch ein Fenster in das Gebäude gelangt sein. Gestohlen haben sie Bargeld und Getränkedosen, so die Polizei. Es sei ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe entstanden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 entgegen.

Wacholderweg in Peine: 71-jähriger Autofahrer fährt in Carport

Ein 71-jähriger Fahrer ist am Montagmorgen, 1. Juli, aus ungeklärter Ursache mit der rechten Fahrzeugfront seines Autos gegen eine Steinmauer und anschließend frontal gegen einen Carport im Wacholderweg gestoßen. Darüber informiert die Polizei Peine in einer Pressemitteilung. Ein Schaden von etwa 6000 Euro sei entstanden. Der Fahrer musste mit leichten Verletzungen in das örtliche Krankenhaus gefahren werden, heißt es.

