Peine. Der Kinderschutzbund Peine blickt auf 50 Jahre zurück und in die Zukunft: Das sind die neuen Herausforderungen.

Zwei Vorsitzende in 50 Jahren. „Mehr Kontinuität geht nicht.“ Bernd Menzel, Vorstandsmitglied des Landesverbands Kinderschutzbund Hannover, stellte dies am Dienstag bei der Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen des Kinderschutzbundes Peine fest. Und er umriss auch die Aufgaben, um die es in den vergangenen Jahren ging und noch weiter gehen wird. „Sichere, krisenfeste Räume für Kinder schaffen. Zuhören. Auf Bedürfnisse eingehen. Und die Rechte von Kindern schützen.“ Insbesondere dies sei und werde wichtiger denn je, so Bernd Menzel. „Denn ohne Demokratie keine Kinderrechte – und ohne Kinderrechte keine Demokratie.“

Viele Gäste waren der Einladung des Kinderschutzbunds ins Peiner Forum gefolgt, um zu feiern, zurück-, aber auch vorauszublicken. Aus einem winzig kleinen Verein, „der es aber in sich hat“, sei eine aus Peine nicht mehr wegzudenkende Institution geworden, sagte Bärbel Schlossarczyk, Vorsitzende seit 2003, und fragte in die Runde: „Wem danken?“ Sie ließ ihren Blick schweifen und hob hervor – ohne Namen zu nennen – „die Frauen, die Marmelade für die Kinder kochen, die Weihnachtskekse backen, die zu Weihnachten genau die richtigen, gewünschten Geschenke kaufen“. Und an alle: „Sie alle bilden das Fundament, auf dem wir soziale Arbeit leisten können.“

Kinderschutzbund Peine: Blumen für Dorle Mätzing

Nach ihrem Auftritt verteilten die Kinder ihre selbst gebastelten Papierherzen an die Gäste. Versteht sich, dass auch Bärbel Schlossarczyk eins bekam. © FMN | Bettina Stenftenagel

Einen Namen aber nannte Bärbel Schlossarczyk und es gab einen Extra-Beifall und Blumen für sie: Dorle Mätzing, Gründungsmitglied des Kinderschutzbunds und von 1974 bis 2003 Vorsitzende. Als Grundschullehrerin erlebte sie, dass Kinder ohne Frühstück zur Schule kamen und sah Handlungsbedarf: Das waren die Anfänge des Kinderschutzbunds.

Auch das große Kissen mit dem roten Herz gehörte zur Bühnendeko im Peiner Forum. Kinder des Familienzentrums Vöhrum hatten sie schön gestaltet. © FMN | Bettina Stenftenagel

Kinderschutzbund Peine: Die Arbeit geht nicht aus

Dass es auch in den nächsten 50 Jahren an Arbeit und Aufgaben nicht fehlen wird, darauf gingen in ihren Reden Andrea Friedrich, Kreisrätin für Soziales, Bürgermeister Klaus Saemann und Olaf Preuss, Geschäftsführer des Kinderschutzbunds ein. Die Sozialdezernentin wie auch der Bürgermeister richteten den Blick auf die zunehmend wichtige Aufgabe rund um die sozialen Medien. In der realen Welt würden Eltern ihre Kinder beschützen, „aber im digitalen Raum lassen wir sie laufen“, merkte sie kritisch an.

Hans-Werner Fechner war 20 Jahre Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses des Kreistags, bekannt als streitbarer Zeitgenosse, der die Auseinandersetzung nie scheute. Doch zum 50. Kinderschutzbund-Geburtstag wartete er nicht mit einer bissigen Rede auf, sondern mit einem Vortrag in Reimform über die Kinder und wie sich ihre Welt von den Neandertalern bis heute verändert hat. Ein riesiger Zeitbogen in fein gewählten Worten.

Große Wertschätzung für den Kinderschutzbund Peine

Die Bühne war mit vielen roten Herzen dekoriert: Die Vorschulgruppe des Familienzentrums Vöhrum hatte die Herzen gebastelt – und obendrein mehrere Lieder einstudiert, die sie im Forum sehr zur Freude der Geburtstagsgäste zeigten, mit viel Schwung, Bewegung und ansteckender Lebensfreude. Die Papierherzen verteilten die Kinder nach ihrem Auftritt im Publikum.

Wie viele Freunde und welche Wertschätzung der Kinderschutzbund hat, wurde in weiteren Auftritten deutlich: Die Band „Hudson Bay“ veranstaltete mehr als zehn Jahre Benefizkonzerte zu Gunsten des Kinderschutzbunds. Mit dem Erlös aus den Konzerten konnte der Kinderschutzbund für 20 bis 30 Kinder einen Ferienaufenthalt ermöglichen. Inzwischen gibt es „Hudson Bay“ nicht mehr. Aber zur Geburtstagsfeier kam das Duo nochmals auf die Bühne, zusammen mit der Western-Dance-Gruppe „The Black Hats“.

Kinderschutzbund-Feier endet mit Gänsehaut-Feeling

Christine Peukert, seit mehr als 40 Jahren mit Kindern beruflich eng verbunden, dem Peiner Publikum als Tine Peukert (Peiner Kultband „Tine und die Orions“ und „Cantare“) bekannt, sorgte zum Ende der Feier für Gänsehaut-Feeling. „Es heißt, dass es ein Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen. Das habe ich heute hier erlebt“, sagte sie, ehe sie „Sind so kleine Hände“ anstimmte, die Ballade von Liedermacherin Bettina Wegner. „Sind so kleine Hände“ wurde in Deutschland zur Hymne für gewaltfreie Erziehung.

Die Moderation der Feier hatte Monika Steinebrunner-Fabian übernommen, stellvertretende Vorsitzende des Kinderschutzbunds und Freundin, wie Bärbel Schlossarzcyk betonte. Und so manch einem im Publikum fiel ein, wie die beiden zu Fechners Jugendhilfeausschuss-Zeiten gerne genannt wurden: das dynamische Duo.

In ihren Schlussworten ließ Bärbel Schlossarczyk – leise und sichtlich gerührt – anklingen, dass sie ihr Amt als Vorsitzende abgeben wird.