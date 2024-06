Peine. Nicht mal die AfD beschwert sich, dass zu viele Dänen als Flüchtlinge nach Peine kommen. Wo sind sie vor dem EM-Spiel gegen Deutschland?

Fußballfan zu sein, bedeutet überwiegend zu leiden. Nick Hornby hat Fußballbesessenheit in seinem legendären Buch „Fever Pitch“ 1992 auch für Außenstehende nachvollziehbar auf den Punkt gebracht. 1992 war für deutsche Fußballfans ein extrem schmerzhaftes Jahr, denn die Nationalmannschaft verlor damals völlig unerwartet das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft mit 0:2, gegen Dänemark. Die Dänen sind am Samstag bei der aktuellen EM in Deutschland erneut „unser“ Gegner, diesmal im Achtfinale des Wettbewerbs.

Ausgerechnet gegen die Dänen, gab‘s damals die peinliche Klatsche im Endspiel. Diese Dänen, die schon fast nerven mit ihrem zementierten Platz eins auf diesen ebenso nervigen Listen der „glücklichsten Menschen“ mit ihrem Gemütlich-Hygge-Gedöns, bei dem sogar die Ikea-Schweden auf Granit oder gar Dynamit beißen.

Die Dänen und die Burger

Eigentlich war Dänemark damals gar nicht qualifiziert für die EM 1992. Die Geschichte ist bekannt (und nervt auch!): Die Mannschaft von Jugoslawien trat nicht an, weil das Land im Bürgerkrieg auseinanderfiel. Die Dänen rückten nach, Spieler mussten aus ihren Urlauben erstmal zurückgeholt werden. Bei der EM hatten sie natürlich nur Spaß, gingen demonstrativ Burger essen vor dem Finale, lagen mit dieser Sporternährung und -Philosophie genau richtig, gewannen, setzten das Feiern bis heute fort.

Klar, „man muss auch gönnen können“, „eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt“, und so weiter. Man mag es kaum noch hören, denn frei nach Otto Waalkes: „Von diesen Geschichten sollte es Hunderte geben – leider gibt es Tausende davon!“

Aber wir schweifen ab, hängen in der schmerzhaften Fußballvergangenheit. Zurück zur Gegenwart. Für die Vorschau zum Spiel am Samstag muss etwas Dänisches her. Wie schon beim Spiel Deutschland gegen die Schweiz (1:1) ist das kein sicheres Ding im Kreis Peine. Der Däne an sich lebt, wenn er hier lebt, sehr still und zurückhaltend. Und ja, er hat es bestimmt gemütlich in seinem Heim. Flüchtlinge aus Dänemark sind nicht bekannt.

Fußball ist nur ein Spiel, aber keine Party!

Also weiter in der Klischeekiste gewühlt: Wikinger, Design, Lego – eigentlich eine sichere Dreierkette. Und, noch‘n Heiermann ins Phrasenschwein: „Das Ganze ist doch nur ein Spiel...“ Na, klar! Und „Paaaaarty“ am besten gleich auch noch?

Mal unabhängig von dieser nur bei WM- oder EM-Turnieren auftauchenden ebenfalls nervigen Fußballfansorte der Gattung „Kapiersnich“ bleibt beim Thema Spielen in Peine fast nur ein Weg. Und der führt zum Traditionsgeschäft mit modernem Spielstil, also zu „Eulies Spielwaren“ in der Peiner Fußgängerzone.

Dort fragten wir bei Geschäftsführer Nils Willmann mal nach, wie dänisch Lego eigentlich noch ist? Denn übrigens: Die Eissorte Häagen-Dazs hat mit Dänemark nicht viel zu tun, sie wurde in den 60er Jahren von Reuben und Rose Mattus in der Bronx in New York City gegründet. Für den Namen gibt es nicht mal eine Übersetzung, er sollte wohl schlicht nordeuropäisch klingen und damit für echte handwerkliche Arbeit und Qualität stehen.

Legoland ist Dänenland

Zu Lego sagt Nils Willmann: „Lego, das verknüpfen die Kinder mit Legoland, also mit Dänemark.“ Das Legoland steht im dänischen Billund, dort ist auch der Firmensitz. Wir hofften bei Eulies auf einen spontanen Bausatz von Konstruktionen aus roten und weißen Legosteinen, aber dafür müssten nur für unser Foto zu viele Packungen mit diesen „Klemmbausteinen“ geöffnet werden.

Zur Fußball-EM gibt es bei Eulies aber schon etwas, und zwar den offiziellen EM-Spielball der Uefa mit dem ebenfalls offiziellen Namen „Fußballliebe“ (mit drei „l“) vom bald Ex-DFB-Ausrüster Adidas. „Das ist ein richtiger Renner bei den Kids“, sagt Nils Willmann. Aktuell gebe es sogar einen kleinen Lieferengpass, aber neue EM-Bälle werden in Peine schon dieser Tage erwartet.

Was die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei dem nun erneut anstehenden wichtigen Spiel gegen die Dänen diesmal erwartet, ist mehr offen als vor dem Finale 1992. Damals waren die Deutschen zwar nicht überheblich, aber klarer Favorit. Um so mehr schmerzte die Niederlage. Und gemütlich war‘s schon gar nicht...!

Dänen im Kreis Peine, bitte, melden!

Sie fühlen sich ignoriert von den Peiner Nachrichten/BZ? Sie kritisieren unsere Recherche? Sie sind nicht von der AfD? Sie sind Däne? Dann melden Sie sich mit Ihrem persönlichen EM-Erlebnis, am besten mit Fotos, im Vorfeld des Spiels Deutschland gegen Dänemark per Mail unter: redaktion.peine@funkemedien.de, Stichwort „Kraut und Lego“.

