Peine. Der Wahlausschuss schlägt diesen Bewerber vor, der Peiner Wurzeln hat. Am 11. August stellt er sich der Öffentlichkeit vor.

Der Nachfolger für Dr. Volker Menke als Superintendent im evangelischen Kirchenkreis Peine steht bereit: Der evangelische Pastor Michael Glawion aus Hannover möchte dieses höchste kirchliche Amt im Landkreis übernehmen. Am Sonntag, 11. August, stellt sich der 49-Jährige in einem Gottesdienst ab 16 Uhr in der Peiner Sankt-Jakobi-Kirche der Öffentlichkeit vor. Die Kirchenkreissynode wird am Montag, 16. September, in einer nichtöffentlichen Sitzung über seine Bewerbung abstimmen und entscheiden – es reicht die einfache Mehrheit.

Nach monatelanger Arbeit hat der Wahlausschuss unter dem Vorsitz des (hauptamtlichen) Peiner Kirchenkreiskantors Christoph Pannes den 49-Jährigen vorgeschlagen: „Für das Amt des Peiner Superintendenten hat es mehrere Bewerber gegeben“, informiert Pannes – die genaue Anzahl der Interessenten dürfe er aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mitteilen. Dem Wahlausschuss gehören zehn Personen an: fünf Mitglieder des Peiner Kirchenkreisvorstands, dazu drei Angehörige der Kirchenkreissynode und zwei Abgesandte der Landeskirche Hannover – die Regionalbischöfin Adelheid Ruck-Schröder sowie ein Vertreter der Personalabteilung. Pannes ist auch Vorsitzender der Kirchenkreissynode.

Superintendentenwahl – „wir wollen keine Bewerber verbrennen“

Pannes zufolge ist es möglich, als Wahlausschuss der Kirchenkreissynode maximal zwei Bewerber für das Superintendentenamt vorzuschlagen: Wie bei Menkes Wahl vor mehr als zehn Jahren ist es auch diesmal bei seiner Nachfolge aber nur ein Bewerber. Pannes spricht von einer „Abwägung“: Der Wahlausschuss wolle zwar keine Vorentscheidung fällen, aber es gehe auch darum, nur solche Interessenten um den besagten öffentlichen Gottesdienst zu bitten, die dem vorher von Ausschuss festgelegten Anforderungsprofil entsprächen und die somit in der Lage seien, dieses (hohe) Amt des Superintendenten auszufüllen. „Wir wollen keine Bewerber verbrennen“, setzt Pannes hinzu. Zur Erinnerung: Bei der Wahl von Menkes Vorgängerin – also bei der Kür von Christa Gerts-Isermeyer zur Peiner Superintendentin – hat es zwei öffentliche Bewerber gegeben. „Das ist mal so, mal so“, meint Pannes.

Glawion, Jahrgang 1974, ist in Peine geboren und in Stederdorf aufgewachsen: Seit 2023 ist er Referent des Stadtsuperintendenten Rainer Müller-Brandes in Hannover. Zuvor war er von 2017 bis 2023 Gemeindepfarrer in Buxtehude und von 2008 bis 2017 in Oerel bei Bremervörde. Glawion studierte nach dem Abitur zunächst Rechtswissenschaften, bevor er das Fach wechselte und in Bonn und Wuppertal sein Studium der Evangelischen Theologie absolvierte.

Superintendentenwahl – nicht mehr Pfarrer in Sankt-Jakobi

Der Superintendent in Peine wird für zehn Jahre gewählt: Anders als bisher wird der neue Amtsinhaber allerdings nicht mehr zugleich auch auch Gemeindepfarrer in der Peiner Sankt-Jakobi-Kirchengemeinde sein: Menke ist dies mit einem Stellenanteil von zehn Prozent gewesen. Hintergrund dieser Entbindung: Zum nächsten Jahr soll die Gesamtkirchengemeinde Kernstadt Peine mit Vöhrum, Peine-Telgte, Stederdorf, Röhrse und Eixe gebildet werden. Menke (64) ist zum 1. Mai in den Ruhestand gegangen. Der Kirchenkreis Peine umfasst 36 Kirchen- und sieben Kapellengemeinden mit insgesamt etwa 40.000 Gemeindegliedern.

