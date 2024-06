Peine. Die Trommelboes Uwe Kruppa, Adrian Mau, Tim Mehrmann und Torsten Deda sowie Freischießenherold Kai Schild stimmen ab Montag (24. Juni) auf das Heimatfest ein.

Peines „fünfte Jahreszeit“ kündigt sich an: In guter Tradition trommeln die Trommelboes Uwe Kruppa, Adrian Mau, Tim Mehrmann und Torsten Deda zusammen mit dem Freischießenherold Kai Schild auf das Peiner Freischießen ein. Von Montag (24. Juni) an treten sie in historischer Kleidung in den 14 Tagen vor dem Heimatfest an rund 100 Orten im Stadtgebiet auf – bei vielen Gastronomen, Geschäftsleuten und dem Freischießen eng verbundenen Bürgern.

Die vier Trommelboes und der Freischießenherold vor dem Pavillon im Peiner Stadtpark. © FMN | Kai Schild

Kai Schild als Herold wird bei seinen Bekanntmachungen von jeweils zwei Trommlern lautstark begleitet. „Unser ,Dreigestirn‘ ist im Namen aller sieben Korporationen in den Straßen der Fuhsestadt unterwegs“, hebt Schild hervor: „Seit mehr als 60 Jahren werden die Trommelboes und seit 1997 der Herold stets durch Spielleute des TSV Bildung verkörpert, der seither für die Stellung der lautstarken und imposant gewandeten Vorboten des Freischießens verantwortlich zeichnet.“ Das Freischießen findet statt vom 5. bis 9. Juli.

Trommelboes und Herold – diese Straßen suchen sie auf

Der Tourenplan (Änderungen möglich):

24. Juni: Woltorfer Straße, Hans-Gallinis-Straße, Am Silberkamp, Am Scheibenstand, Gunzelinstraße, Forstkamp, Schäferstraße, Eschenstraße, Zum Mühlenberg, Weidenweg, Mödesser Weg, Schwarzer Weg, Duttenstedter Straße, Albert-Sergel-Straße, Gunzelinstraße, Stormstraße, Hindenburgstraße, Schützenplatz, Richard-Langeheine-Straße, Schützenstraße, Gröpern.

27. Juni: Lindenquartier, Gröpern, Schützenstraße, Beethovenstraße, Schützenplatz, Kantstraße, Werderstraße, Am Werderpark, Bodenstedtstraße, Echternstraße, Echternplatz, historischer Marktplatz, Rosenthaler Straße, Damm, Schlossstraße, Burgstraße, Stederdorfer Straße, Duttenstedter Straße, Eulenring.

29. Juni: Goethestraße, Hagenmarkt, Marktstraße, historischer Marktplatz, Fußgängerzone, Breite Straße, Jacobi-Kirche, Winkel, Wallstraße, Lindenquartier, Gröpern, Bahnhofstraße, City-Galerie, Glockengasse, Schützenstraße, Sundernstraße, Sundern-Schießstand, Eixer See.

1. Juli: Hüttenweg, Märklinstraße, Kommerzienrath-Meyer-Allee, Schreiberhauer Straße, Löwenberger Straße, Braunschweiger Straße, Sackpfeifenberg, Feldstraße, Rostocker Straße, Berliner Ring, Ilseder Straße, Neue Teichstraße, Worthstraße, Zehnerstraße, Henselingstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Bahnhofstraße, Gröpern, Querstraße, Pulverturmwall, Werderstraße, Marktstraße.

4. Juli: Kattenhagen, Kornbergweg, Sundernstraße, Kammergärten, Celler Straße, Rosenhagen, Bleicherwiesen, Hagenmarkt, Senator-Voges-Straße, Goethestraße, Hagenstraße, Echternstraße, Am Werderpark, Kantstraße, Schützenplatz (Festplatz).

