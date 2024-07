Peine. Bis Mitte September werden weiter alle drei Wochen Proben in allen „EU-Gewässern“ im Kreis Peine genommen.

„Das Badeverbot im Eixer See aufgrund von E. coli Bakterien ist ab sofort aufgehoben.“ Das teilte der Landkreis Peine bereits am Freitag auf seiner Facebook-Seite mit.

Weiter heißt es: „Das Ergebnis unserer erneuten Beprobung vom Dienstag, 2. Juli, liegt nun vor. Hierbei lagen die Werte für E. coli Bakterien weit unter dem Grenzwert.“

Bis zum 15. September nähmen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes weiter im dreiwöchigen Rhythmus Proben an den fünf EU-Gewässern im Landkreis Peine: Eixer See, Wehnser See, Kiessee Wipshausen, Freibad Bettmar, Pfannteich in Hohenhameln.

Zuerst war am Eixer See nur das Ostufer betroffen gewesen. Seit dem 24. Juni stand dann fest: Der ganze See musste für den Badebetrieb gesperrt werden. Der Grund war weiterhin die deutliche Überschreitung des Grenzwertes für E.Coli-Bakterien.

Sind Vögel immer wieder die Verursacher für die Bakterien im Eixer See?

Woher die Bakterien kommen, wie sie in den See gelangen, das müsse weiter geklärt werden, so Landkreissprecher Fabian Laaß. Vögel könnten die Ursache sein. Zuletzt seien auf dem See mehr Tiere als sonst gesehen worden. Laaß: „Dies ist derzeit die einzig schlüssige Vermutung. Gemeinsam mit dem Landesgesundheitsamt werden wir die Ursachenforschung weiter vorantreiben.“

Deswegen sind die Bakterien gefährlich für Badegäste

In der ersten Mitteilung des Landkreises, zur Sperrung des Ostufers, hieß es: „Die in Wasserproben nachgewiesene hohe Konzentration an E.Coli-Bakterien stellt eine Gesundheitsgefahr für Badegäste dar.“ Dies gelte auch weiterhin. E.Coli-Bakterien könnten unter anderem Darmerkrankungen, aber auch Harnwegsinfektionen hervorrufen.

Es war nicht die erste Sperrung des Eixer Sees bei Peine

Erst im Februar dieses Jahres war der Eixer See aufgrund eines Blaualgenbefalls für mehrere Wochen gesperrt. Im April bestand erneut der Verdacht, dass der Eixer See von den giftigen Algen befallen ist. Nun gab es die Komplettsperrung, die seit Freitag wieder aufgehoben ist.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert: