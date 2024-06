Peine. Panik wegen schlechter Noten? Ein Schulleiter und ein Nachhilfe-Unternehmen geben Tipps. Eine Beratungsstelle hilft bei Schul-Stress.

Endlich – Sommerferien, sechs Wochen: Doch bevor es so weit ist, gibt es am Freitag (21. Juni) die Zeugnisse. Und in manch einer Familien könnte es ein böses Erwachen geben. Zumal Malte Holthusen, Leiter des Gymnasiums Groß Ilsede (GGI), eine (erstaunliche) Entwicklung ausgemacht hat: „In unserer Schule scheint sich der Trend abzuzeichnen, dass Schüler zunehmend den Eltern nichts oder nicht alles über ihre Klausuren und schulische Leistungen erzählen.“ Daher seien immer mehr Eltern überrascht über die Zeugnisnoten ihrer Kinder.

Malte Holthusen, Leiter des Gymnasiums Groß Ilsede (GGI). © Privat | Privat

Somit stellt sich mehr denn je die Frage: Wie sollen Eltern umgehen mit (schlechten) Noten für die Kinder, sind Bestrafungen der Ausweg? In jedem Fall ist Panik – wie in so vielen Lebenssituationen – auch hier ein schlechter Ratgeber: Darin sind sich Direktor Malte Holthusen und Thomas Momotow einig: Letzterer ist Pressesprecher des Unternehmens Studienkreis, das unter anderem in seinen Filialen in Peine und Groß Ilsede Nachhilfeunterricht für Schüler anbietet (gegen Bezahlung).

Zeugnisse – „individuelle Entscheidung“

Als wichtigsten Tipp rät Holthusen dazu, Kontakt zur jeweiligen Schule, zu den jeweiligen Lehrern aufzunehmen. „Sie können die Situation ihrer Schüler am besten einschätzen“, ist der Schulleiter überzeugt und erinnert, inzwischen gebe es nicht mehr die Schullaufbahnempfehlungen für Viertklässler. Nicht zuletzt anhand der Lehrer-Informationen sollten die „Eltern mit ihren Kindern die Situation und Ursachen besprechen“ – letztlich müssten die Eltern die Entscheidung über die weiteren schulischen Schritte fällen, denn „erziehen heißt auch, klare Regeln zu setzen“: „Das ist eine ganz individuelle Entscheidung, die auch so für das Kind aussehen kann: nicht mehr so viel vor dem Computer sitzen, mehr für die Schule tun.“ Jedenfalls warnt Holthusen davor, „nur zu schimpfen – richtiger wäre es, das Kind aufzubauen“.

Ähnlich sieht das auch Momotow, der aber – naturgemäß – den Nachhilfeunterricht (stärker) im Blick hat. „Die Aussicht auf Erfolg durch Nachhilfe hängt aber nicht vom jeweiligen Fach ab, sondern von der Motivation der Schüler.“ Wichtig sei in allererster Linie die „Einsicht der Kinder und Jugendlichen, dass sich der Nachhilfeunterricht lohnt“. Gleichwohl warnt der Sprecher eindringlich Eltern davor, die Kinder in einer Art Kurzschlusshandlung dazu zu verdonnern, die Sommerferien in Sachen Nachhilfe durchzupauken.

Zeugnisse – „gibt viele Gründe für schlechte Noten“

Besonnenes Handeln ist Momotow zufolge ratsam; von Strafen – auch vom Ankündigen der Strafen – rät er ab. Und er meint: „Wenn Eltern die schulischen Leistungen ihrer Kinder nicht kennen, dann stimmt in der Kommunikation etwas nicht.“ Im Übrigen erinnert Momotow, schlechte schulische Leistungen könnten viele Gründe haben: „Stress im Privaten, ein Todesfall, ein Umzug, oder das Kind kommt nicht dem Lehrer nicht klar.“ Dies alles sollten Eltern im Gespräch mit dem Schüler klären, ehe es um Lösungen gehe – „das könnte auch in einer klaren Absprache darüber enden, was das Kind leisten soll“. Unrealistische Ziele – „sich in einem Schuljahr von einer Fünf auf eine Zwei zu verbessern“ – seien aber Tabu. „Selbst bei einem insgesamt schlechten Zeugnis ist sicherlich auch Lob möglich für einzelne Fächer.“ Nebenbei: In rund 60 Prozent der Fälle gehe es bei der Nachhilfe um Mathematik.

Zeugnisse – „anonym melden bei Beratungsstelle“

In der Stadt Peine bietet die Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Landkreises Unterstützung bei Fragen und Problemen rund um die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie bei Schwierigkeiten, die in der Familie oder in der Schule auftreten. „Dies umfasst auch die Unterstützung, um einen guten Umgang mit den Schulnoten der Kinder und Jugendliche zu finden“, setzt Kreissprecher Fabian Laaß hinzu: „Kinder und Jugendliche, die Sorge vor familiären Konflikten haben, sich vor der Reaktion ihrer Eltern auf die Schulnoten ängstigen oder anderen Kummer haben, bekommen schnell Unterstützung durch die Beratungsstelle und können sich anonym melden.“ Die Beratungsstelle in Peine, Rosenhagen 38, ist erreichbar unter (05171) 4012333 (Telefon) und unter (05171) 4017759 (Fax).

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert: