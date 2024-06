Peine. In drei Orten hält der Bus. Die Autorinnen und Autoren lesen aus ihren Werken und wollen mit den Gästen ins Gespräch kommen.

Ein besonderes Projekt haben die „Kontaktstelle Literatur“, die von Svenja Opel-Raschke ehrenamtlich geleitet wird, sowie die „Servicestelle Kultur“ und die „Literatur-Werkstatt Peine“ auf die Beine gestellt. Die Idee, Lesestoff in die Dörfer mit dem ausrangierten Linienbus von 1977 zu fahren, hatten die Peiner Katharina Schiller und Adolf Wissel von der Literatur-Werkstatt.

„Wir hatten den Linienbus schon einmal für eine Lesung genutzt, und das kam gut bei den Lesefans an“, sagt Adolf Wissel. Das einzige Hindernis war der hohe Preis für die Versicherung, den die Autoren aus eigener Tasche kaum stemmen konnten. „Wir sind noch keine weltbekannten Schriftsteller“, scherzt Katharina Schiller.

Mit ihrem Anliegen gingen sie auf die „Servicestelle Kultur“ des Landkreises zu, und Leiterin Anna-Lisa Bister fand das Vorhaben smart und sagte Unterstützung zu. Dabei zeigte sich, wie gut die Vernetzung von unterschiedlichen Beteiligten funktionieren kann. Bister stellte die Verbindung zur „Kontaktstelle Literatur“ her, die wie die „Kontaktstelle Bildende Kunst, Heimatpflege sowie Musik und Theater“ von Ehrenamtlichen betreut wird.

Und deshalb gelingt das Projekt, den Linienbus auf Reisen zu schicken – mit vielen interessanten Büchern, die alle aus der Feder von Autoren des Peiner Landes stammen. Und er kommt seiner Bestimmung nach, ein Ort der Begegnung zu sein. „Wir bringen aber nicht nur unsere Buchwerke mit, sondern wir lesen vor Ort“, sagt Wissel.

Michael Benz aus Klein Lafferde bringt spannende Geschichten mit. © FMN | Heike Heine-Laucke

Die erste Station ist Lengede, gefolgt von Wendeburg und Hohenhameln. „Literatur auf Rädern“ hält direkt vor den Kreisbüchereien. „Das ist doch ein gutes Wiedererkennungszeichen“, meint Schiller, die sich besonders auf die Tour freut, um den Landkreis noch besser kennenzulernen. Adolf Wissel ist überzeugt, dass das Projekt eine Fortsetzung haben wird, und denkt bereits an die Tourmöglichkeiten im kommenden Jahr.

Autoren haben überwiegend Titel für Erwachsene dabei

Und wie können sich Interessierte die Aktion vorstellen? „Wir wollen mit unseren Büchern die Menschen erreichen und ihnen den Luxus bieten, an einem außergewöhnlichen Ort besondere Geschichten von Peiner Autoren zu hören“, erklärt Schiller. Zudem wollen die Schriftsteller den Zuhörern die Möglichkeit geben, mit ihnen in einen literarischen Austausch zu gehen.

Deshalb ist die Bandbreite der Bücher auch breit gefächert, allerdings haben die Autoren überwiegend Titel für Erwachsene dabei. „Wir stehen erst am Anfang, und das Projekt wurde relativ kurzfristig aus dem Boden gehoben. Aber wir wollen die Kinder bei künftigen Touren auf jeden Fall mitbedenken“, versichert Wissel.

Sechs Lesungen sind das Ziel für die nächste Saison

In der kommenden Lesesaison soll die literarische Reise im „Bus der Begegnung“ weitergehen. „Sechs Lesungen an unterschiedlichen Standorten, das ist unser Ziel“, sagt Katharina Schiller. Die einzelnen Vorlesungen, die an den drei ersten Büchereien angeboten werden, dauern in etwa 20 Minuten. Nach den jeweiligen Lesungen kann das Publikum Fragen stellen, um in einen Dialog zu kommen.

Und diese Schriftsteller aus Peine sind bei der ersten Tour dabei: Michael Benz mit „Die Drachen des Feuerwaldes“, Andreas Brüge mit „Tiefe Wasser“, Anna Dugall mit „Vergessene Dämonen“, Sabrina Michalek mit „Snowbys dunkles Geheimnis“, Katharina Schiller mit „Neue Heimat Süden“ und Adolf Wissel mit seinem Buch „Aufgehoben“. Die Texte sind witzig, nachdenklich, spannend und immer unterhaltsam.

Bus der Begegnung Die Literatur-Werkstatt-Peine lädt zu einer literarischen Reise im „Bus der Begegnung“ ein. Die Termine: Donnerstag, 20. Juni, von 15 bis 18 Uhr, in Lengede vor der Bücherei, Bodenstedter Weg 35. Donnerstag, 8. August, von 15 bis 18 Uhr vor der Bücherei in Hohenhameln, Am Schulzentrum 3. Donnerstag, 22. August, von 15 bis 18 Uhr in Wendeburg, Meierholz 44.

