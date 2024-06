In diesem Gerichtssaal in München in der Nymphenburger Straße wird sich die Ärztin aus dem Kreis Peine, die offensichtlich in die Reichsbürger-Szene abgedriftet ist, verantworten müssen. Sie ist mit sieben weiteren Mitgliedern aus der Gruppe um Prinz Reuß angeklagt. © FMN | Jürgen Runo