Hier, auf dem Parkplatz von Netto an der Woltorfer Straße in Peine, stand der Container, in dem die junge Frau am Sonntag, 9.6.24, hängen blieb und erstickte. Die Polizei beschlagnahmte ihn. Zurück blieb nur ein anderer Container und, wie immer an dieser Stelle, sehr viel illegal entsorgter Müll. © FMN | Arne Grohmann