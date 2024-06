Peine. 23 Künstlerinnen und Künstler des Vereins Kunst im Peiner Land stellen im Peiner Hallenbad aus. Das ist die Herausforderung.

Im Stahlwerk haben sie schon ausgestellt, die Künstlerinnen und Künstler des Vereins „Kunst im Peiner Land“ (KiP), auch im Peiner Bahnhof. Jetzt wird die Serie der „Ausstellungen an anderen Orten“ fortgesetzt, im Peiner P3 Hallenbad: Eine künstlerische Reflexion über das Thema Wasser. Sie titelt „Wasser.Leben“, ist Teil des Themenjahres „Wasser“ der Braunschweigischen Landschaft und wird am Freitag, 21. Juni, um 18 Uhr eröffnet. 23 Künstlerinnen und Künstler setzen sich in ihrem jeweiligen Medium – Malerei, Fotografie, Keramik und Skulptur – mit dem Thema „Wasser“ auseinander.

„Wasser aus dem Schwimmbecken raus, Bilder rein.“ So naiv habe sie am Anfang gedacht, erzählt KiP-Vorsitzende Vera Szöllösi mit einem Lachen. „Aber so einfach ist das nicht.“ Sie habe gelernt, dass ein Schwimmbecken immer Wasser brauche, auch wenn es punktuell nicht genutzt wird. Eine Sicherheitsmaßnahme, die der Konstruktion des Beckens Stabilität verleiht. Und auch das: „Wenn das Wasser tiefer als 1,35 Meter ist, muss ein Schwimmmeister dabei sein.“

Ausstellung im Peiner P3: Überraschung auf der Wasserfläche

„Problem zwei“ ließ sich leicht lösen. Das P3-Becken hat einen Hubboden, der werde hochgefahren, sodass das Wasser nur noch eine Tiefe von etwas mehr als einem Meter hat. Vera Szöllösi lobt Cathleen Täubner. „Sie ist unsere Ansprechpartnerin im P3 und hat sich mit Engelsgeduld unsere Bedürfnisse angehört.“ Schließlich sei eine Möglichkeit gefunden worden, wie die Künstlerinnen und Künstler die 150 Quadratmeter große Wasserfläche „bespielen“ können. Details will die Vorsitzende vor der Vernissage nicht nennen. „Lassen Sie sich überraschen!“

Sie schwimmen! Keramik-Künstlerin Sigrid Theißen hat für die Ausstellung "Wasser.Leben" bunte Steine hergestellt. © FMN | Bettina Stenftenagel

Soviel aber darf verraten werden. Keramikerin Sigrid Theißen wurde für „Wasser.Leben“ mit einem Spezialauftrag betraut: „Mach was Schwimmendes.“ Doch auch das war einfacher gesagt, als getan. Denn eine einfache Keramikschale würde sich im Wasser füllen und untergehen. „Dann hat das bei mir gerattert“, sagt die alterfahrene Keramikerin aus Eddesse. Sie arbeitete eine kleine Schale in eine große Schale, beide mit einem Luftkörper verbunden. Das hat funktioniert: „Sie schwimmen.“

Ausstellung im Peiner P3: Keramikerin musste tüfteln

Eine ähnliche Tüftelei war für die großen, bunten Kieselsteine erforderlich, die Sigrid Theißen ebenfalls für „Wasser.Leben“ kreierte. Damit die Kiesel schwimmen, mussten sie besonders dünn gearbeitet werden. Dann in den Ofen. Aber zum Brennen müsse das Objekt ein Loch haben, erklärt die Keramikerin. „Sonst explodiert mir das bei 1240 Grad im Ofen!“

Doch auch dieses Problem konnte sie lösen. „Ein Mini-kleines Loch reicht aus – und nach dem Brennen verschließe ich es mit Silikon. Dann dringt kein Wasser eindringen und der Kiesel kann schwimmen.“ Testlauf im kleinen Gartenteich: Es klappt.

Peiner P3: Ausstellung bei Mallorca-Temperaturen

Zurück zu Ausstellung im P3. Stattfinden kann die Ausstellung, da es für einige Tage keine Kurse in dem Becken gibt. Nach der Eröffnung am Freitag, 21. Juni, ist die Ausstellung bis einschließlich Sonntag, 30. Juni, zu sehen. Die KiP-Vorsitzende gibt Besucherinnen und Besuchern einen Tipp mit auf den Weg: „Die Lufttemperatur liegt bei 26 Grad. Das sollten Sie bei Ihrer Bekleidung berücksichtigen. Und bitte Badeschuhe mitbringen.“ Das Hallenbad dürfe nur mit solchen betreten werden. Wer keine hat, bekommt blaue Überzieher.

Mit dieser Ausstellung verfolgt der Verein KiP weiter sein Ziel, Kunst im Peiner Raum sichtbar zu machen. „Für uns gilt das Motto: Kunst lebt. Kunst und Kultur sind integraler Bestandteil einer lebenswerten Heimat“, erklärt die Vorsitzende. „Kunst bringt Menschen der verschiedensten Gruppen der Bevölkerung miteinander ins Gespräch. Kunst dient der ästhetischen Bildung – einer Entwicklung positiver Persönlichkeitsmerkmale wie Freiheit, Kreativität und Miteinander. Wir wollen Kunstinteressierten ein breites künstlerisches Angebot bieten.“ Jeder sei herzlich eingeladen, herauszufinden, welche Kunst zu ihm oder ihr „spricht“. Insofern verstehe sich KiP als ein Angebot auf zwei Ebenen – als Künstlervereinigung und als Verein im Bereich der Soziokultur.

