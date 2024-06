Peine. Die bislang unbekannte Frau stirbt tragisch in einem Altkleidercontainer auf einem Parkplatz. Offenbar hat sie ein Baby. Wer erkennt die Tote?

In Peine ist am Sonntagabend die Leiche einer bislang unbekannten Frau gefunden worden. Die Polizei wendet sich nun mit einem dringenden Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit: Wer kann Angaben zu der Unbekannten machen?

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei hatte die Frau offenbar versucht, in die Luke eines Altkleidercontainers auf dem Netto-Parkplatz an der Woltorfer Straße zu klettern. Dabei klemmte sie ihren Hals im Schachtbereich ein. Die Frau verlor ihr Bewusstsein. Rettungskräfte konnten gegen 18 Uhr nur noch ihren Tod feststellen.

Peiner Polizei: Unbekannte Tote hat erst vor Kurzem entbunden

Ungeklärt ist noch die Identität. Ermittlungen der Beamten ergaben, dass die Verstorbene eine frische Kaiserschnittnarbe und erst in jüngster Vergangenheit ein Kind zur Welt gebracht hat. Aus diesem Grund bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe: „Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Verstorbene ihr Kind alleine in einer Wohnung zurückgelassen hat und sich dieses aktuell in einer Notsituation befindet.“

Die Verstorbene wird wie folgt beschrieben: Sie ist zirka 25 bis 30 Jahre alt, sehr schlank und laut Polizei „südeuropäischer Herkunft“. Sie hat schwarze, schulterlange Haare. Sie trug ein kurzes schwarz-weißes Oberteil – mit Buchstaben verziert – sowie eine schwarze Hose. Als Halsschmuck trug sie eine goldfarbene Kette mit auffälligen Anhängern. Als ein wichtiges Identifizierungsmerkmal könnte ein auf dem linken Unterarm befindliches Tattoo mit den Buchstaben „SANYI“ sein. Möglicherweise könnte der letzte Buchstabe auch ein anderer sein. Auf dem rechten Oberarm trug sie das Tattoo mit den Buchstaben „KIRA“.

Wer Angaben zu der Frau machen oder Hinweise zum Kind geben kann, wird unverzüglich gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 in Verbindung zu setzen.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Peine-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red