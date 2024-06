Vechelde. In diesem Vechelder Unternehmen übernehmen Azubis eine ganz besondere Rolle – mit einer Mission und dem Smartphone in der Hinterhand.

Ein Arzt, der mit einem rostigen Skalpell operiert oder ein Auto, das nach dem ersten Winter in seine Einzelteile zerfällt – ohne das galvanische Verfahren und die Fachkräfte, die sich damit auskennen, läuft nichts sehr lange. Um die Relevanz der Galvanik wissen auch die Azubis von Galvanotechnik Kessel in Vechelde. Sie möchten mit einer neuen Strategie Mitarbeiter gewinnen und dem Fachkräftemangel den Kampf ansagen.

„Erst kürzlich war ich auf der ‚vocatium‘. Dort hat fast keiner der Schüler etwas mit dem Begriff Galvanik anfangen können“, sagt Nico Schreckenberg. Der junge Mann ist im Unternehmen Dualer Student mit dem Schwerpunkt Industriemanagement. Zusammen mit seiner Kollegin Michelle Draschner, angehende Industriekauffrau im zweiten Lehrjahr, haben sie die Profile ihres Unternehmens in den Sozialen Medien aufgefrischt und ihnen neues Leben eingehaucht.

Was ist Galvanisieren? Galvanisieren ist ein elektrochemischer Prozess, um unbehandelte Metalle haltbarer zu machen oder ihnen bestimmte Eigenschaften wie Leitfähigkeit zu verschaffen. Dabei wird das Teil mit Metallen wie Chrom, Kupfer, Nickel oder Zink überzogen. Diese Verfahren wird häufig für Bauteile im Maschinen- und Anlagenbau, Kraftfahrzeugbau, in der Luft- und Raumfahrt, für die Medizintechnik und Elektrotechnik benutzt.

Azubis zeigen, wer hinter dem Unternehmen aus Vechelde steckt

„Noch 2022 hatten wir nahezu keine Social Media Präsenz. Es gab einen Facebook-Account, eine Instagramseite mit 17 Followern und eine Website“, so Schreckenberg. Anstatt einfach nur neue Stellenanzeigen auszuschreiben, wollen die Azubis nun durch mehr Internetpräsenz junge Menschen und Fachkräfte als neue Mitarbeiter für ihr Unternehmen begeistern.

Und das ziehen sie professionell auf. „Wir analysieren Kennzahlen und definieren unsere Zielgruppen“, erklärt der Student. Ein neues Format, was sich Michelle Draschner und ihr Kollege ausgedacht haben, lautet „Frage der Woche“. „Wir denken uns eine spannende Frage aus und positionieren uns an frequentierten Orten auf dem Gelände, fangen die Mitarbeiter ab und filmen sie, wie sie uns eine Antwort geben“, erklärt Draschner. Dabei würden die Mitarbeiter sogar großes Interesse an den Social Media-Plänen des Nachwuchses zeigen.

Michelle Draschner und Nico Schreckenberg beim monatlichen Social Media Update mit Geschäftsführer Marc Schreckenberg und Roland Bamberg, Leiter Buchhaltung und Einkauf. © FMN | Floris Jäger

Die Übernahme der Internetpräsenz sei inzwischen ein echtes Azubi-Projekt und soll auch in Zukunft in den Händen der Auszubildenden liegen. „Wir können Eigenverantwortung übernehmen und sind frei in der Ideenumsetzung“, so Schreckenberg. Es gehe ihnen nicht um Tausende von Follower, sagen sie, schließlich bekämen Unternehmensaccounts davon meistens weniger als Privatpersonen. Dennoch sei das Ziel bis Ende des Jahres, eine Reichweite im fünfstelligen Bereich auszubauen, um noch mehr junge Menschen und Fachkräfte von dem Galvanik-Unternehmen begeistern zu können.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Peine lesen:

Täglich wissen, was in Peine passiert: