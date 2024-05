Ilsede . Die Rathausverwaltung sieht (momentan) andere Unterbringungsmöglichkeiten für Asylsuchende und macht diesen bemerkenswerten Vorschlag.

Zumindest die künftigen Anlieger werden aufatmen, eventuell aber auch der Ilseder Gemeinderat und die Rathausverwaltung: Die Südkreiskommune wird den (umstrittenen) Ankunftsort für Flüchtlinge auf dem Ilseder Hüttengelände zumindest bis auf Weiteres nicht bauen – das schlägt Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge der Gemeindepolitik vor, die dem auch folgen wird.

Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge in seinem Büro im Groß Ilseder Rathaus. © Harald Meyer | Harald Meyer

Dabei hatte der Verwaltungschef selbst vorgeschlagen, eine solche Erstaufnahme für bis zu 50 Asylsuchende zu bauen. Gegenüber der Zeit vor einem, eineinhalb Jahren, als er diesen Vorschlag gemacht habe, habe sich die Unterbringungssituation von Flüchtlingen in Ilsede allerdings „entschärft“, vergleicht Neuhäuser und begründet so die Kehrtwende. So kämen inzwischen nicht mehr so viele ukrainische Flüchtlinge in die Südkreisgemeinde beziehungsweise etliche kehrten von dort wieder zurück in ihre osteuropäische Heimat. Die Folge: Im Vergleich zu der Zeit vor dem Ukraine-Krieg (seit Februar 2022) seien nunmehr rund 80 Wohnungen in Ilsede frei geworden, die jetzt für andere Flüchtlinge genutzt werden könnten. „Uns als Gemeinde werden von privater Seite auch wieder mehr Mietwohnungen angeboten als vor einem oder eineinhalb Jahren“, stellt der Bürgermeister erfreut fest.

Ankunftsort – zurzeit kein Bedarf

Bis auf Weiteres benötigt die Verwaltung also nicht den Ankunftsort: Dort sollten Geflüchtete nach ihrer Anreise in die Gemeinde (vorübergehend) einquartiert werden, bis sie in ihre endgültigen Unterkünfte kommen. Die Einschätzung, die Kommune könne auch ohne diese Einrichtung die Unterbringung regeln, gilt trotz der Ankündigung, Ilsede werde bis Ende September weitere 57 Flüchtlinge aufzunehmen haben. Laut Gemeinde-Homepage halten sich in der Südkreiskommune rund 300 Flüchtlinge auf, dazu kommen etwa 290 geflüchtete Ukrainer. Bei den Betreibern von Unternehmen auf dem Hüttengelände stößt der Ankunftsort an diesem Standort auf Ablehnung: Unter anderem argumentieren sie, eine solche Einrichtung schrecke ansiedlungswillige Unternehmen vom Gewerbegebiet Hüttengelände ab. Im Raum steht gar ein Bürgerentscheid, um dieses Vorhaben dort zu verhindern.

Nach dem Bodengutachten einer externen Fachfirma ist der geplante Standort auf dem Hüttengelände (Grünfläche am Wendehammer unweit vom Kugelwasserturm) allerdings geeignet für den Bau eines Ankunftsorts: Die Entsorgung des belasteten Bodens würde aber Mehrkosten von rund 200.000 Euro bedeuten. Insgesamt sind für diesen Neubau in Modulbauweise Kosten von vier Millionen Euro veranschlagt. Die Verwaltung empfiehlt: Die Planungen für den Ankunftsort für Geflüchtete bis zur Baugenehmigung fortzusetzen, um im Bedarfsfall schnell handeln zu können. „In vier Monaten ließe sich dann der geplante Modulbau errichten“, ist Neuhäuser überzeugt. Auch dem wird die Gemeindepolitik zustimmen. Vorerst könnten somit die vier Millionen Euro anders verwendet werden – etwa für den Bau von Kindertagesstätten und/oder die neue Gadenstedter Grundschule.

Am Dienstag, 4. Juni, befasst sich der Bauausschuss mit dem Ankunftsort (18 Uhr/Rathausaußenstelle Gadenstedt); zu beschließen hat der Gemeinderat darüber am Donnerstag, 13. Juni (18.30 Uhr /Rathaus Groß Ilsede).

