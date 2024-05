Peine. Der psychisch kranke Mann bekommt vom Amtsgericht Peine noch einmal eine Bewährungsstrafe. Was ihm noch zur Last gelegt wurde.

Voll war’s am Montagmorgen im Sitzungssaal 15a des Peiner Amtsgerichts. Im Zuschauerraum saßen Schülerinnen der Jahrgangsstufe 12 des Silberkamp-Gymnasiums, die der Verhandlung im Rahmen des Schulprojekts „Moot Court“ beiwohnten.

Sie erlebten einen eher tragischen Fall von Körperverletzung in drei Fällen. Trotz zahlreicher Zeugenaussagen und Vorverurteilungen kam der Beschuldigte mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr, festgesetzt auf vier Jahre, davon. Außerdem hat er innerhalb eines Jahres 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit zu leisten. Zugute kam ihm, dass er sich in psychiatrischer Behandlung und mittlerweile in einer betreuten Wohnsituation befindet.

Zeugen beschreiben Peiner als netten Menschen – nüchtern

Diejenigen, die ihn kannten, beschrieben ihn als verträglich: „Eigentlich ist er ein netter Mensch, nur wenn er Alkohol und Drogen zu sich nimmt, ist er ein anderer“, sagte ein Zeuge. Im Oktober vergangenen Jahres ging ein Nachbar aus dem Haus in der Kernstadt Nord, um eine Runde mit seinem Hund zu drehen. Dabei sei er von dem 32-jährigen Beschuldigten beleidigt und mit einem Tischbein aus Holz bedroht worden. „Auch einer Nachbarin, die zu ihrem Wagen ging, wollte er mit dem Knüppel aufs Auto schlagen“, sagte er. Den Lärm hörte ein weiterer Zeuge, der zu Besuch bei seinen Schwiegereltern war. Er sei rausgegangen, um ihn zur Rede zu stellen: „Er war laut, aber ich komme aus Berlin-Kreuzberg, da ist das normal. Doch er schien gewaltbereit, und ich fühlte mich bedroht. Da haben wir uns geprügelt, und er ist mit dem Knüppel auf mich losgegangen. Ich hab ihn abgewehrt, aber trotzdem eine Platzwunde davongetragen. Wir sind zu Boden gegangen, haben uns aber auch schnell wieder vertragen“, schilderte er den Vorfall.

„Kommt vor“, meinte daraufhin der Angeklagte. Das wiederum gefiel dem Staatsanwalt ganz und gar nicht, denn in seinem Plädoyer meinte er: „Sowas darf eben nicht vorkommen“, und deshalb habe er auch zunächst erwogen, die geforderte Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung auszusetzen.

Zeugen haben Erinnerungslücken

Zunächst ging es aber noch um zwei weitere Fälle von Körperverletzung vom Sommer 2023. Der erste spielte sich am 26. Juni in der Peiner Fußgängerzone ab. Mit einer Frau M. zusammen betrat der 32-Jährige eine Corona-Teststation, um sich testen zu lassen. Die Testerin erinnerte sich, dass er mit einer Flasche in der Hand hereinkam und schon betrunken zu sein schien. Danach sollten beide draußen fünfzehn Minuten warten, aber sie wollten nicht rausgehen. Das sah ein Bekannter des Beschuldigten, der mit seiner Frau in der Stadt frühstücken wollte. Er habe schlichten wollen und sei daraufhin draußen angegriffen worden: der Bekannte habe mit einer Bierflasche herumgewedelt, Frau M. habe ihm die Kapuze vom Kopf gerissen und auf ihn eingeschlagen. Die Brille sei dabei kaputt gegangen, seine Silberkette vom Hals gerissen und der Ehering verschwunden. „Aber ich habe keine Anzeige gemacht, weil ich ihn kenne“, sagte er aus. Auch wenn der Richter ihn immer wieder daran erinnerte, als Zeuge vor Gericht die Wahrheit zu sagen, wollte er den Bekannten offenbar nicht belasten.

Noch mehr Erinnerungslücken hatte seine Ehefrau. Erst als der Richter sie mit ihrer schriftlichen Zeugenaussage konfrontierte und Konsequenzen einer Falschaussage andeutete, konnte sie einige Angaben bestätigen.

Bei der Tat hatte der Peiner über zwei Promille

Fall drei: nur zwei Tage später war der Arbeitslose wieder angetrunken und befand sich gegen 18 Uhr mit zwei weiteren Männern auf dem Sportgelände des Silberkamp-Gymnasiums. Sein Alkoholgehalt im Blut lag da bei über zwei Promille. Auf einer Parkbank saßen drei 15-jährige Schüler. Sie seien von dem Angeklagten beleidigt und bespuckt worden, sagten sie vor Gericht. Daraufhin seien sie weggegangen, aber einer von ihnen habe sein Fahrrad vergessen. Das habe der Mann auf den Boden geworfen. Sie seien zurückgekommen, um das Fahrrad zu holen und dann zum Skaterpark hinter der Turnhalle gegangen. Dorthin sei er ihnen mit seinen Freunden gefolgt und habe einen der Jungen in den Schwitzkasten genommen. Schließlich sei die Polizei gekommen, angerufen durch eine Zeugin, die das Gerangel mitbekommen hatte.

Obwohl in allen drei Fällen schuldig, hielt der Richter eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und Arbeitsstunden für angemessen. Zuvor hatte die Bewährungshelferin detailliert berichtet, dass er nun betreut und medikamentös eingestellt sei.

„Fahrt nach Hause, das ist unser See!“

Später ging es vor Gericht um einen Mann, der schon im Juli 2020 nach einer Feier am Eixer See einem Braunschweiger eine Limonadenflasche ins Gesicht gedrückt haben soll. Einen weiteren Mann soll er so geschubst haben, dass er den Hang am Spielplatz herunterfiel und wegen zwei Zerrungen an der Wirbelsäule bis April 2022 krankgeschrieben war. Es stellte sich heraus, dass er ihm zwar die Flasche aus der Hand gerissen, aber keine Verletzung damit verursacht hatte.

Die Gruppe am Eixer See befand sich nach der Feier gegen 5 Uhr morgens schon auf dem Heimweg ins Dorf Eixe, als ihnen das Auto auffiel, das so spät noch auf den Parkplatz einbog. Der 39-jährige Beschuldigte: „Der See war gesperrt wegen Corona-Maßnahmen. Als wir das Braunschweiger Kennzeichen sahen, hab ich ihnen gesagt, sie sollen nach Hause fahren, das ist unser See.“ Er sei geschubst worden, sagte ein Braunschweiger Zeuge. Beim zweiten Mal habe er sich an dem kräftigen Eixer festgehalten, und beide seien den Hang hinuntergefallen. Er habe zunächst unter ihm gelegen. Am Ende wurde das Verfahren eingestellt: Es sei nicht festzustellen, ob die Rückenverletzungen durch das Herunterrollen oder die Tritte eines Dritten verursacht wurden.

Dennoch hat der Beschuldigte eine Geldauflage an den Geschädigten zu zahlen. „Sie haben einen Denkzettel gekriegt, dass es nicht Ihr See ist“, meinte der Richter abschließend.

