Sophiental. Die kleinste Ortschaft in der Gemeinde Wendeburg feiert Geburtstag, der Kulturring Wendeburg schließt sich an. Das ist geplant.

Die Gemeinde Wendeburg sieht einem Fest-Wochenende entgegen. Am Samstag, 1. Juni, feiert die Ortschaft Sophiental ihren 300. Geburtstag. Dazu gibt es ordentlich was auf die Ohren: Rock am Kanal. Ab 12 Uhr treten am alten Schwimmbad am Kampweg in Sophiental acht Gruppen auf.

Quasi nahtlos weiter geht es dort dann am Sonntag, 2. Juni, mit dem „Fest der Dörfer“ der Gemeinde Wendeburg: Es beginnt um 11 Uhr mit einem Eröffnungsgottesdienst, an das sich ein Bühnenprogramm anschließt. Veranstaltet wird das Fest vom Kulturring Wendeburg unter dem Motto „Kultur ist cool“, das Bühnenprogramm wird von Vereinen und Gruppen der Gemeinde Wendeburg gestaltet.

„Kultur ist cool“: das Bühnenpropgramm in Sophiental

Den Auftakt macht um 11.30 Uhr der Turnverein „Frisch auf“ Sophiental mit einer Tanzvorstellung. Weitere Vorstellungen der Sophientaler beginnen um 13.30 Uhr und um 15 Uhr.

Weitere Programmpunkte: 12 Uhr Kindertanz TSV Meerdorf, 12.30 Uhr Gemischter Chor Wendezelle und Zweidörfer Chöre, 13 Uhr Trommelgruppe Esengo, 14 Uhr Bortfelder Theaterkreis, 14.30 Uhr Kirchenmäuse Harvesse, 15.30 Uhr Tanz auf der Bühne vom TSV Wendezelle, 16 Uhr „Das Wenser und Rüper Lied“.

„Kultur ist cool“: Stände und Aktionen in Sopiental

Mit Ständen und Aktionen vertreten sind die Ortsheimatpfleger mit historischen Ansichten, die Wenser Vereine haben einen Cocktailstand, die Junge Gesellschaft Rüper/Wense bietet Kinderspiele an, der Heimatverein Harvesse eine Hüpfburg und Kinderschminken, die Ortschaft Harvesse mit ihrer Kinderfeuerwehr ein Glücksrad. Außerdem präsentiert sich der Verein Walderleben im Peiner Land. Die Feuerwehren stellen Fahrzeuge vor, und der Jugendförderverein Wendeburg hat einige Aktionen vorbereitet. Und natürlich stehen Speisen und Getränke bereit.

Die Geschichte von Sophiental

Mit 300 Jahren ist Sophiental die jüngste Ortschaft der Gemeinde Wendeburg. Die Geschichte beginnt im Jahr 1724. Der regierende Herzog August Wilhelm schenkte seiner Frau, Herzogin Sophie, Flächen in der Holzmark in Sophiental. 1722 bis 1724 ließ Elisabeth Sophie Marie, Fürstin von Braunschweig-Lüneburg – so ihr vollständiger Name –, das Lustschloss erbauen. Lange währte seine Geschichte jedoch nicht.

Der Wendeburger Kukturring

Der Wendeburger Kulturring, Veranstalter des „Festes der Dörfer“, wurde im September 1972 gegründet und ist ein Zusammenschluss zahlreicher Vereine, Verbände und Gruppen. Die Schirmherrschaft hat die Gemeinde Wendeburg. Derzeit gehören dem Kulturring rund 90 Mitgliedsorganisationen an, unter ihnen Schulen, Kirchen, Musik- und Gesangsvereine sowie Sportvereine wie auch Vertreterinnen und Vertreter der Ortschaften. Zweck des ehrenamtlich arbeitenden Kulturringes ist die intensive Förderung des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens innerhalb der Gemeinde.

