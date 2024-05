Wendeburg . Der 15-jährige musikbegabte Schüler hat Long Covid. Er hat einen langen Leidensweg hinter sich. So kann ihm geholfen werden.

Wenn Marc am Klavier sitzt und ein klassisches Musikstück anstimmt, dann wird die Aula der Aueschule in Wendeburg vom ersten Ton an zum Konzertsaal. Schüler, die Marc spielen so wunderschön und berührend spielen hören, klatschen spontan Beifall. Nach den Sommerferien 2023 sollte der jetzt 15-Jährige eine Musikschule für Hochbegabte besuchen und innerhalb der Aueschule in den Realschulzweig wechseln. Heute ist er froh, dass er zumindest wenige Minuten wieder spielen und sich auf seinen Beinen halten kann. Denn Marc ist krank. In der Aueschule ist er an diesem Vormittag zusammen mit seinen Eltern nur, um seine Geschichte zu erzählen. Denn die Schule will ihm helfen.

Marc hat eine Autoimmunerkrankung, Post Covid. Doch der Reihe nach. Marc hatte im Februar 2022 eine Coronainfektion, der in kurzen Abständen viele Infektionen folgen. Starker Husten, Fieber, Mattheit. „Dazu kamen schleichend Gliederschmerzen, Halsschmerzen und immer wieder starker Husten“, schildern Marcs Eltern, Kristina Weber und Maxim Visnyak, den Verlauf.

Arzt diagnostiziert Asthma

Ein Kinderpneumologe habe Asthma diagnostiziert, Weihnachten 2022 sei es zu einer erneuten Corona-Infektion gekommen, und „zu den anderen Symptomen kamen Herz-Kreislauf-Beschwerden, Herzrasen, Schwindel, übermäßiges Schwitzen“. Marc beschreibt seinen Zustand so: „Mein Körper fühlt sich an, als ob er von etwas sehr Schwerem runtergedrückt wird.“ Die Fehltage in der Schule mehrten sich, zeitweise konnte Marc das Bett nicht mehr verlassen. „An manchen Tagen rappelte er sich aber wieder auf und konnte zur Schule gehen“, berichtet Kristina Weber weiter. „Die Untersuchungen beim Kinderarzt waren unauffällig.“ Eine Kur wurde geplant, wegen des Asthmas. Doch Marc konnte sie nicht antreten.

„Pfingsten 2023 ging es ihm so schlecht, dass er das Bett für mehrere Wochen nicht mehr verlassen konnte.“ Mehrere Krankenhausbesuche folgten. Bei einem dieser Besuche habe eine junge Ärztin sie auf Post Covid gebracht, und „dann habe ich angefangen, intensiver zu recherchieren“. Monate habe es gedauert, in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) einen Termin in der Long-Covid-Sprechstunde zu bekommen, erzählt Kristina Weber weiter. „Marc war komplett bettlägerig. Keiner konnte helfen. Zu Terminen mussten wir ihn mit dem Rollstuhl fahren. Es war schlimm für alle.“

Hilft eine Blutwäsche?

Kristina Weber recherchierte weiter und weiter und erfuhr von einer 13-Jährigen, der durch eine Blutwäsche geholfen werden konnte, telefonierte deutschlandweit mit Ärzten. „Zum ersten Mal habe ich mit Ärzten gesprochen, die tatsächlich wussten, worum es wirklich geht.“ In Hannover fand die Familie einen Arzt, der sich bereit erklärte, an dem damals 14-Jährigen die Blutwäsche vorzunehmen, fünf Einheiten innerhalb von zwölf Tagen. „Bei der Immunadsorption werden gezielt die Antikörper aus dem Blut gefiltert“, erklärt Kristina Weber. „Es war unsere einzige Hoffnung.“

„Mein Körper fühlt sich an, als ob er von etwas sehr Schwerem runtergedrückt wird.“ Marc

Aber die Behandlung war alles andere als leicht. „Morgens vor der dritten Blutwäsche ging es Marc kreislaufmäßig so schlecht, und übel war ihm dazu, dass ich kurz davor war, alles abzubrechen. Ich war so verzweifelt, ob wir das Richtige machen. Ich habe nur noch zu Gott gebetet.“ Nach dem Termin die Erleichterung. Marcs Blick wurde klar, er sagte: „Es fühlt sich gut an, die Schwäche ist weg.“ Und nach der vierten Blutwäsche sei auch der Husten weg gewesen.

Die Aueschule will Marc helfen

Seither geht es Marc besser, von einem „normalen“ Leben mit Schulbesuchen ist er dennoch weit weg. Er hat einige Versuche unternommen, musste aber immer wieder abbrechen. Die Aueschule will Marc helfen. „Marc war immer ein super Schüler“, lobt Lehrer Jonathan Schrempf. Durch seine Krankheit könne er zurzeit aber nicht beschult werden. Die Schulpflicht für ein Jahr aussetzen, Förderung durch Sonderpädagogik oder eine private Online-Schulung – das sind die Möglichkeiten, die zurzeit geprüft werden. Denn Marc will lernen.

Aktuell beginnen neuen Probleme: Marc verliert an Gewicht, eine Nahrungsunverträglichkeit, wie man es bei zirka 40 Prozent der Post-Covid-Patienten kennt. „Es ist eine komplexe Erkrankung“, sagt Kristina Weber. Eine weitere Blutwäsche könnte helfen. Die erste kostete 12.000 Euro plus Kosten für Medikamente und Labor-Gebühren. Die Familie muss sie aus eigener Tasche bezahlen: Bislang wird die Immun-Adsorption zur Therapie beim Post-Covid-Syndrom nicht von der gesetzlichen Krankenkasse erstattet – es ist eine „individuelle Gesundheitsleistung“. Die Aueschule plant eine Spendenaktion, weitere Informationen dazu und auch ein Spendenkonto soll in Kürze auf der Internetseite der Schule einzusehen sein.

Auch Marcs Schwester und Mutter Kristina sind krank

Und mit Marcs Erkrankung nicht genug: Auch seine kleine Schwester und Kristina Weber sind krank. Für Luisa steht die genaue Diagnose noch aus. Das Projekt an der MHH sei ausgelaufen, „es soll weiter finanziert werden, aber wir bekommen keine Antworten.“ Die nächste Anlaufstelle sei in Bethel. „Wir haben Ende Juli einen Termin für Luisa.“ Der nächste für Marc sei Ende August. Über sich selbst spricht die Mutter nicht. Sie ist arbeitsunfähig, hält durch. Irgendwie.

„Durch eine Selbsthilfegruppe habe ich einige Familien kennengelernt, in denen mehrere Mitglieder betroffen sind“, sagt sie. Betroffenen legt sie den Besuch der Selbsthilfegruppen ans Herz. „Für den Austausch, Information und Beratung. Man muss nicht allein durch!“ Und sie fügt hinzu: „Ohne Unterstützung der Familie, ohne die Großeltern und meinen Glauben würde ich das alles kaum schaffen.“

