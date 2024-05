Groß Bülten. Selda Kolcuoglu eröffnet in Groß Bülten ihre Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie. Doch die Gemeinde hat noch viel mehr vor.

Ein Zeichen gegen den Ärztemangel auf dem Lande: In Groß Bülten eröffnet im Juni mit Dr. med. Selda Kolcuoglu eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie ihre Praxis. Zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in der Gemeinde Ilsede planen die Rathausverwaltung und die Politik allerdings zudem ein Millionenprojekt – doch dazu später mehr.

Eine Praxiseröffnung ausgerechnet in Groß Bülten? Selda Kolcuoglu, die den Betroffenen nicht nur als Ärztin, sondern auch als Psychotherapeutin zur Seite steht, erklärt diesen Standort mit familiären Gründen. Aufgewachsen ist die 35-Jährige als Selda Kurdal in Ölsburg, im Groß Ilseder Gymnasium hat sie ihr Abitur gemacht. Nach dem Medizinstudium in Hamburg hat sie im städtischen Klinikum Braunschweig zunächst in der Inneren Medizin gearbeitet. „Ich habe mich aber dann doch für die Psychiatrie entschieden, da in diesem Bereich die ärztliche Beziehung zu den Menschen sehr viel intensiver und länger ist“, erklärt Selda Kolcuoglu – wobei der Berufswunsch, eine Medizinerin zu werden, ein Kindheitstraum von ihr sei.: „Schon in der Kindertagesstätte habe ich mich gerne als Ärztin verkleidet.“

Neue Ärztin – „viel Bürokratie“

Nach ihrer Tätigkeit in der Psychiatrie im städtischen Klinikum Braunschweig folgt nun der Schritt in die Selbstständigkeit: Wobei sich die Praxis in ihrem Zweifamilienhaus in Groß Bülten direkt neben ihrem Wohnhaus befindet. Die Kindertagesstätte ist auch nicht weit – gut für ihre beiden Kinder, die diese Einrichtung besuchen. „Nach wie vor fehlt es überall – auch im Kreis – an Plätzen für die Psychotherapie und die Psychiatrie“, stellt die Fachärztin fest. Dies liege auch daran, dass sich „Gott sei Dank inzwischen immer mehr Menschen – etwa bei Depressionen – fachliche Hilfe holen“. Die Folge: „Auf einen Platz in einer Psychiatrie warten die Menschen oft genug ein Jahr – ein Jahr, in dem für sie viel passieren kann“, schlägt die verheiratete Mutter von zwei Kindern Alarm. Selbst um nur einen ersten Termin in der Psychiatrie/Psychotherapie zu bekommen, vergehe zu viel Zeit. Für die Unterversorgung in diesem Bereich gibt es viele Gründe, aber eines kann die Groß Bültenerin aufgrund ihrer Erfahrungen sagen: „Um eine eigene Praxis zu eröffnen, ist sehr viel zu beachten.“ Nur ein Stichwort sei die Bürokratie.

In ihrer Praxis mit hellen Wänden und viel Tageslicht bietet Selda Kolcuoglu neben Einzel- und Gruppentherapien an: Letzteres ist insbesondere dem Mangel an Therapieplätzen geschuldet. Dazu kommen unter anderem auch Workshops, also vorsorgliche (präventive) Angebote etwa mit Blick auf einen drohenden Burnout. „Wenn die Menschen so viel in ihre psychische Vorsorge investieren würden wie in andere Bereiche, ginge es unserer Gesellschaft sehr viel besser“, ist die Fachärztin überzeugt. Übrigens haben Haustiere durchaus eine beruhigende Wirkung: So wird in der Praxis sicherlich auch mal ihr Biever Terrier zu sehen sein.

Mehr über die Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie von Selda Kolcuoglu in Groß Bülten, Am Schulhof 7a, auf der Homepage unter www.kobalance.de im Internet. Die offizielle Eröffnung ist am Samstag (1. Juni), erster Arbeitstag ist am Montag (3. Juni).

Ärzteversorgung – das machen Ilsede und Lengede

Wie wichtig die ärztliche Versorgung in der Gemeinde Ilsede ist, zeigt sich auch daran: Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge zufolge hat die Südkreiskommune für diese Praxiseröffnung – wie auch bereits für die des Groß Lafferder Allgemeinmediziners Dr. Khaled Abuhalib im vergangenen Jahr – einen Zuschuss gewährt. Im Jahr 2026 soll in Groß Ilsede zudem zwischen Rathaus und Eichstraße das medizinische Versorgungszentrum (MVZ) eröffnet: Mit einem Investor für diesen Neubau – ein Millionenprojekt – ist die Rathausverwaltung nach den Worten des Bürgermeisters im Gespräch, ein (privater) Betreiber vom Fach soll das MVZ für die angestellten Ärzte managen.

Zum Ärztehaus hat die Gemeinde in Lengede den ehemaligen Supermarkt umbauen lassen. © BZV | Harald Meyer

Ein Zeichen gesetzt hat die Gemeinde Lengede im Kampf gegen den Ärztemangel: In der Ortschaft Lengede hat sie den ehemaligen Penny-Markt gekauft und zum Ärztehaus umbauen lassen. Dort sind unter anderem eine Augenarztpraxis, eine Hausarztpraxis (Allgemeinmediziner) sowie eine Kinder- und Jugendarztpraxis ansässig – auch für sie gibt es eine finanzielle Förderung durch die Gemeinde.

