Ilsede . Beim markenoffenen VW- und Auditreffen auf dem Hüttengelände vergibt der Auto-Club am heutigen Montag die Preise in den Wettbewerben.

Letzte Chance für Kurzentschlossene: Auf dem Ilseder Hüttengelände lädt der VW- und Audi-Club Peine am heutigen Pfingstmontag (20. Mai) zu seinem markenoffenen Treffen ein – um 16 Uhr erfolgt die Preisverleihung für die Autowettbewerbe in den verschiedensten Kategorien, danach beginnt der Abbau.

Rund 1000 bis 1500 Besucher sind bis dato beim markenoffenen VW-und Audi-Treffen dabei – weniger als vom veranstaltenden Verein erwartet. Das liege zum, einen an dem nicht immer optimalen Wetter am heutigen Pfingstmontag, zum anderen aber auch an den intensiven Fahrzeugkontrollen insbesondere auf dem Hüttengelände.

Bei angenehmer (zurückhaltender) Musik entwickelt sind das Event neben der jahrhundertealten Gebläsehalle zu einem Familientreffen: Jedenfalls sind auch viele Eltern mit ihren Kindern dabei. So auch Vanessa und Matthias Eggeling aus Wendeburg mit ihrer Tochter Leni (2): Er selbst habe einen 30 Jahre alten Audi 80, den er gerade fertig saniert habe und den er bei diesem Autotreffen vorzeige, berichtet Matthias Eggeling: „Es macht einen schon ein bisschen stolz, wenn die Leute an dem Auto anhalten und es bestaunen.“