Lengede. Das gab es noch nie. So erklärt der Lengeder Meteorologe Dr. Olaf Schulze das Wetter-Phänomen.

Das gab es noch nie: In Lengede musste der große Festumzug am Pfingstsonntag abgesagt werden. Der Grund: Extremer Starkregen, verbunden mit einem Gewitter. Pünktlich zum Beginn des Festumzugs ging es los. „In eineinhalb Stunden sind 52 Prozent des für den Mai üblichen Monatssolls an Regen gefallen“, berichtet der Lengeder Meteorologe Dr. Olaf Schulze. „Der Regen war sehr lokal innerhalb von Lengede.“

Ganz ähnlich wie in Stederdorf ist auch in Lengede traditionell zu Pfingsten Volksfest, und am Pfingstsonntag findet immer der große Festumzug mit mehr als 1000 Teilnehmern statt. Während die Stederdorfer Glück hatten, musste der Festumzug in Lengede abgebrochen werden. „Ausgefallen ist dieser Umzug seit Menschengedenken noch nie; das sagen jedenfalls die alten Lengeder“, so Olaf Schulze.

Starkregen und Gewitter von 13.45 Uhr bis nach 16 Uhr

Pünktlich um 13.45 Uhr setzte ein extremer Starkregen ein, der bis nach 16 Uhr anhielt und von Gewitter begleitet wurde. „An der meteorologischen Station Lengede am Bodenstedter Weg fielen zwischen 13.50 und 14.50 Uhr 28,1 Liter Regen und in der Folgestunde bis 15.50 Uhr weitere 1,5 Liter“, berichtet Olaf Schulze. „Auch danach regnete es noch weiter, sodass die Tagessumme sich am Ende auf 29,8 Liter pro Quadratmeter belief. Der Erdboden war zeitweise überflutet.“

Was war passiert? Der Meteorologe erklärt es so: „Ein Tiefdruckgebiet ist am Pfingstsonntag mit seinem Zentrum genau über Lengede gezogen. Da in höheren Luftschichten kaum Höhenwind vorhanden war, verlagerte sich der Tiefkern nur sehr langsam nach Nordosten, sodass der vorhandene Wassergehalt in der Atmosphäre sich nahezu vollständig über Lengede abregnen konnte.“ Der gerade startende Festumzug wurde abgebrochen.

Unwetter wirkt lokal innerhalb von Lengede

Wie lokal dieses Unwetter wirkte, zeigten die Regenmengen innerhalb von Lengede, so Schulze weiter: „Die Messstation am Bolzenkamp nahe dem Seilbahnberg bekam ‚lediglich‘ 14,9 Liter Regen ab und die Messstation an der Kläranlage Salzgitter östlich von Broistedt 10,9 Liter. In der Umgebung fiel dagegen fast nichts: Salzgitter-Lichtenberg hatte 3,0 Liter, Woltorf 3,8 Liter und Braunschweig-Völkenrode 1,5 Liter.“ Kuriosität am Rande: am Abend des Pfingstsonntag schien in Lengede wieder die Sonne von einem nahezu wolkenfreien Himmel.

